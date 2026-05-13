A região Sul apresentará um tempo de temperaturas elevadas e estável para quinta-feira (14). Entre as cidades mais quentes, destacam-se Cachoeira Dourada com 31.7°C, Edealina com 31.3°C e Edéia com 31.2°C. As temperaturas mais amenas serão encontradas em Aloândia, com mínima de 17.1°C, e Indiara, com 17.2°C.A umidade média na região ficará em 62.35%. Cidades como Água Limpa e Aloândia devem ter os maiores índices de umidade noturna, com 77.0%. Em relação à chuva, a probabilidade média na região é de 11.25%. Buriti Alegre apresenta a maior probabilidade, com 35.0%, seguido por Bom Jesus de Goiás e Itumbiara, ambos com 20.0%.Veja a previsão para todas as cidades da região Sul:Aloândia: máxima 30.7°C, mínima 17.1°C | sensação térmica máx 31.2°C | sensação térmica mín 17.1°C | umidade dia 55.0% | umidade noite 77.0% | chuva dia 10.0% | chuva noite 10.0%Bom Jesus de Goiás: máxima 30.7°C, mínima 18.9°C | sensação térmica máx 30.7°C | sensação térmica mín 24.3°C | umidade dia 48.0% | umidade noite 65.0% | chuva dia 10.0% | chuva noite 20.0%Buriti Alegre: máxima 29.8°C, mínima 17.8°C | sensação térmica máx 29.8°C | sensação térmica mín 17.8°C | umidade dia 52.0% | umidade noite 74.0% | chuva dia 35.0% | chuva noite 10.0%Cachoeira Dourada: máxima 31.7°C, mínima 17.8°C | sensação térmica máx 32.4°C | sensação térmica mín 17.8°C | umidade dia 52.0% | umidade noite 71.0% | chuva dia 10.0% | chuva noite 10.0%Caldas Novas: máxima 30.1°C, mínima 17.7°C | sensação térmica máx 30.1°C | sensação térmica mín 17.7°C | umidade dia 52.0% | umidade noite 73.0% | chuva dia 10.0% | chuva noite 10.0%Cezarina: máxima 31.1°C, mínima 17.5°C | sensação térmica máx 31.1°C | sensação térmica mín 17.5°C | umidade dia 50.0% | umidade noite 73.0% | chuva dia 10.0% | chuva noite 10.0%Cromínia: máxima 30.3°C, mínima 18.8°C | sensação térmica máx 30.6°C | sensação térmica mín 18.8°C | umidade dia 53.0% | umidade noite 71.0% | chuva dia 10.0% | chuva noite 10.0%Edealina: máxima 31.3°C, mínima 18.1°C | sensação térmica máx 32.0°C | sensação térmica mín 18.1°C | umidade dia 54.0% | umidade noite 75.0% | chuva dia 10.0% | chuva noite 10.0%Edéia: máxima 31.2°C, mínima 17.9°C | sensação térmica máx 31.8°C | sensação térmica mín 17.9°C | umidade dia 53.0% | umidade noite 74.0% | chuva dia 10.0% | chuva noite 10.0%Goiatuba: máxima 29.6°C, mínima 18.3°C | sensação térmica máx 29.6°C | sensação térmica mín 18.3°C | umidade dia 49.0% | umidade noite 69.0% | chuva dia 10.0% | chuva noite 10.0%Inaciolândia: máxima 30.7°C, mínima 18.1°C | sensação térmica máx 31.6°C | sensação térmica mín 18.1°C | umidade dia 56.0% | umidade noite 76.0% | chuva dia 10.0% | chuva noite 10.0%Indiara: máxima 31.0°C, mínima 17.2°C | sensação térmica máx 31.1°C | sensação térmica mín 17.2°C | umidade dia 52.0% | umidade noite 74.0% | chuva dia 10.0% | chuva noite 10.0%Itumbiara: máxima 31.1°C, mínima 17.4°C | sensação térmica máx 31.1°C | sensação térmica mín 17.4°C | umidade dia 49.0% | umidade noite 70.0% | chuva dia 20.0% | chuva noite 10.0%Joviânia: máxima 30.5°C, mínima 18.4°C | sensação térmica máx 31.0°C | sensação térmica mín 18.4°C | umidade dia 53.0% | umidade noite 74.0% | chuva dia 20.0% | chuva noite 10.0%Mairipotaba: máxima 31.0°C, mínima 18.1°C | sensação térmica máx 31.4°C | sensação térmica mín 18.1°C | umidade dia 53.0% | umidade noite 74.0% | chuva dia 10.0% | chuva noite 10.0%Marzagão: máxima 30.4°C, mínima 17.3°C | sensação térmica máx 30.5°C | sensação térmica mín 17.3°C | umidade dia 52.0% | umidade noite 73.0% | chuva dia 10.0% | chuva noite 10.0%Morrinhos: máxima 29.9°C, mínima 18.6°C | sensação térmica máx 30.2°C | sensação térmica mín 18.6°C | umidade dia 53.0% | umidade noite 73.0% | chuva dia 20.0% | chuva noite 10.0%Panamá: máxima 29.8°C, mínima 18.5°C | sensação térmica máx 29.8°C | sensação térmica mín 18.5°C | umidade dia 49.0% | umidade noite 68.0% | chuva dia 10.0% | chuva noite 10.0%Piracanjuba: máxima 29.8°C, mínima 19.1°C | sensação térmica máx 30.2°C | sensação térmica mín 24.3°C | umidade dia 55.0% | umidade noite 70.0% | chuva dia 10.0% | chuva noite 10.0%Pontalina: máxima 30.8°C, mínima 18.7°C | sensação térmica máx 31.7°C | sensação térmica mín 18.7°C | umidade dia 57.0% | umidade noite 74.0% | chuva dia 10.0% | chuva noite 10.0%Porteirão: máxima 31.2°C, mínima 18.3°C | sensação térmica máx 31.3°C | sensação térmica mín 18.3°C | umidade dia 49.0% | umidade noite 68.0% | chuva dia 10.0% | chuva noite 10.0%Professor Jamil: máxima 30.5°C, mínima 18.3°C | sensação térmica máx 31.0°C | sensação térmica mín 18.3°C | umidade dia 55.0% | umidade noite 73.0% | chuva dia 10.0% | chuva noite 10.0%Rio Quente: máxima 29.9°C, mínima 17.5°C | sensação térmica máx 30.0°C | sensação térmica mín 17.5°C | umidade dia 54.0% | umidade noite 75.0% | chuva dia 10.0% | chuva noite 10.0%Varjão: máxima 30.2°C, mínima 18.9°C | sensação térmica máx 30.2°C | sensação térmica mín 24.3°C | umidade dia 50.0% | umidade noite 67.0% | chuva dia 10.0% | chuva noite 10.0%Vicentinópolis: máxima 30.6°C, mínima 19.3°C | sensação térmica máx 31.2°C | sensação térmica mín 24.3°C | umidade dia 52.0% | umidade noite 71.0% | chuva dia 10.0% | chuva noite 10.0%Água Limpa: máxima 30.4°C, mínima 17.8°C | sensação térmica máx 30.8°C | sensação térmica mín 17.8°C | umidade dia 56.0% | umidade noite 77.0% | chuva dia 10.0% | chuva noite 10.0%Matéria produzida com o uso de Inteligência Artificial.