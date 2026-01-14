A região Sul terá grande chance de chuva na quinta-feira (15). O tempo estará mais quente em Indiara, com máxima de 31.2°C, seguida por Cezarina e Varjão, ambas com 30.9°C. As mínimas mais baixas serão registradas em Piracanjuba e Professor Jamil, com 19.2°C em ambas.A umidade média na região Sul será de 76.5%, com picos de 87.0% em cidades como Água Limpa, Buriti Alegre e Marzagão. A probabilidade média de chuva é de 54.71%, sendo que Água Limpa, Aloândia e Bom Jesus de Goiás apresentam as maiores chances, com 75.0%.Veja a previsão para todas as cidades da região Sul:Aloândia: máxima 30.3°C, mínima 20.2°C | sensação térmica máx 32.2°C | sensação térmica mín 24.1°C | umidade dia 67.0% | umidade noite 86.0% | chuva dia 40.0% | chuva noite 75.0%Bom Jesus de Goiás: máxima 28.8°C, mínima 21.1°C | sensação térmica máx 31.1°C | sensação térmica mín 24.2°C | umidade dia 70.0% | umidade noite 84.0% | chuva dia 45.0% | chuva noite 75.0%Buriti Alegre: máxima 28.3°C, mínima 19.9°C | sensação térmica máx 30.1°C | sensação térmica mín 24.1°C | umidade dia 72.0% | umidade noite 87.0% | chuva dia 65.0% | chuva noite 75.0%Cachoeira Dourada: máxima 28.8°C, mínima 21.7°C | sensação térmica máx 31.2°C | sensação térmica mín 24.4°C | umidade dia 71.0% | umidade noite 85.0% | chuva dia 40.0% | chuva noite 50.0%Caldas Novas: máxima 30.4°C, mínima 19.9°C | sensação térmica máx 32.1°C | sensação térmica mín 24.1°C | umidade dia 66.0% | umidade noite 85.0% | chuva dia 45.0% | chuva noite 75.0%Cezarina: máxima 30.9°C, mínima 20.1°C | sensação térmica máx 32.9°C | sensação térmica mín 24.1°C | umidade dia 64.0% | umidade noite 83.0% | chuva dia 20.0% | chuva noite 35.0%Cromínia: máxima 30.3°C, mínima 20.2°C | sensação térmica máx 32.2°C | sensação térmica mín 24.1°C | umidade dia 67.0% | umidade noite 86.0% | chuva dia 40.0% | chuva noite 75.0%Edealina: máxima 30.3°C, mínima 20.2°C | sensação térmica máx 32.2°C | sensação térmica mín 24.1°C | umidade dia 67.0% | umidade noite 86.0% | chuva dia 40.0% | chuva noite 75.0%Edéia: máxima 30.5°C, mínima 20.5°C | sensação térmica máx 32.9°C | sensação térmica mín 24.1°C | umidade dia 67.0% | umidade noite 85.0% | chuva dia 65.0% | chuva noite 40.0%Goiatuba: máxima 28.4°C, mínima 19.9°C | sensação térmica máx 30.3°C | sensação térmica mín 24.1°C | umidade dia 72.0% | umidade noite 85.0% | chuva dia 75.0% | chuva noite 65.0%Inaciolândia: máxima 29.3°C, mínima 21.7°C | sensação térmica máx 32.1°C | sensação térmica mín 24.4°C | umidade dia 70.0% | umidade noite 86.0% | chuva dia 45.0% | chuva noite 45.0%Indiara: máxima 31.2°C, mínima 20.2°C | sensação térmica máx 33.4°C | sensação térmica mín 24.1°C | umidade dia 65.0% | umidade noite 83.0% | chuva dia 20.0% | chuva noite 20.0%Itumbiara: máxima 29.2°C, mínima 21.4°C | sensação térmica máx 31.2°C | sensação térmica mín 24.3°C | umidade dia 66.0% | umidade noite 84.0% | chuva dia 35.0% | chuva noite 65.0%Joviânia: máxima 29.9°C, mínima 21.5°C | sensação térmica máx 32.5°C | sensação térmica mín 24.8°C | umidade dia 71.0% | umidade noite 84.0% | chuva dia 75.0% | chuva noite 40.0%Mairipotaba: máxima 30.3°C, mínima 20.2°C | sensação térmica máx 32.2°C | sensação térmica mín 24.1°C | umidade dia 67.0% | umidade noite 86.0% | chuva dia 40.0% | chuva noite 75.0%Marzagão: máxima 29.4°C, mínima 20.0°C | sensação térmica máx 31.3°C | sensação térmica mín 24.1°C | umidade dia 68.0% | umidade noite 87.0% | chuva dia 45.0% | chuva noite 75.0%Morrinhos: máxima 28.8°C, mínima 19.7°C | sensação térmica máx 30.4°C | sensação térmica mín 24.0°C | umidade dia 70.0% | umidade noite 86.0% | chuva dia 50.0% | chuva noite 75.0%Panamá: máxima 28.4°C, mínima 19.9°C | sensação térmica máx 30.3°C | sensação térmica mín 24.1°C | umidade dia 72.0% | umidade noite 85.0% | chuva dia 75.0% | chuva noite 65.0%Piracanjuba: máxima 30.3°C, mínima 19.2°C | sensação térmica máx 31.5°C | sensação térmica mín 24.1°C | umidade dia 63.0% | umidade noite 85.0% | chuva dia 45.0% | chuva noite 75.0%Pontalina: máxima 30.3°C, mínima 20.2°C | sensação térmica máx 32.2°C | sensação térmica mín 24.1°C | umidade dia 67.0% | umidade noite 86.0% | chuva dia 40.0% | chuva noite 75.0%Porteirão: máxima 30.2°C, mínima 20.8°C | sensação térmica máx 32.9°C | sensação térmica mín 24.1°C | umidade dia 69.0% | umidade noite 87.0% | chuva dia 75.0% | chuva noite 45.0%Professor Jamil: máxima 30.3°C, mínima 19.2°C | sensação térmica máx 31.5°C | sensação térmica mín 24.1°C | umidade dia 63.0% | umidade noite 85.0% | chuva dia 45.0% | chuva noite 75.0%Rio Quente: máxima 30.4°C, mínima 19.9°C | sensação térmica máx 32.1°C | sensação térmica mín 24.1°C | umidade dia 66.0% | umidade noite 85.0% | chuva dia 45.0% | chuva noite 75.0%Varjão: máxima 30.9°C, mínima 20.1°C | sensação térmica máx 32.9°C | sensação térmica mín 24.1°C | umidade dia 64.0% | umidade noite 83.0% | chuva dia 20.0% | chuva noite 35.0%Vicentinópolis: máxima 29.3°C, mínima 20.9°C | sensação térmica máx 31.9°C | sensação térmica mín 24.1°C | umidade dia 71.0% | umidade noite 84.0% | chuva dia 75.0% | chuva noite 40.0%Água Limpa: máxima 29.4°C, mínima 20.0°C | sensação térmica máx 31.3°C | sensação térmica mín 24.1°C | umidade dia 68.0% | umidade noite 87.0% | chuva dia 45.0% | chuva noite 75.0%Matéria produzida com o uso de Inteligência Artificial.