A região Sul, para a quinta-feira (16), apresentará um tempo com temperaturas amenas a mornas. As cidades mais quentes serão Inaciolândia, com máxima de 31.4°C, Porteirão, com 31.3°C, e Cachoeira Dourada, com 30.7°C. Já as mínimas mais baixas serão registradas em Caldas Novas, com 18.4°C, e Marzagão, também com 18.4°C.A umidade média na região Sul ficará em torno de 63.48%, podendo alcançar 83.0% em Varjão durante a noite. A probabilidade média de chuva é baixa, cerca de 12.12%, com os maiores índices, de 25.0%, esperados em Cromínia, Professor Jamil e Varjão.Veja a previsão para todas as cidades da região Sul:Aloândia: máxima 30.3°C, mínima 19.1°C | sensação térmica máx 30.3°C | sensação térmica mín 24.3°C | umidade dia 49.0% | umidade noite 72.0% | chuva dia 10.0% | chuva noite 10.0%Bom Jesus de Goiás: máxima 30.0°C, mínima 19.8°C | sensação térmica máx 30.5°C | sensação térmica mín 24.3°C | umidade dia 53.0% | umidade noite 68.0% | chuva dia 10.0% | chuva noite 10.0%Buriti Alegre: máxima 29.4°C, mínima 18.8°C | sensação térmica máx 29.5°C | sensação térmica mín 18.8°C | umidade dia 53.0% | umidade noite 68.0% | chuva dia 10.0% | chuva noite 10.0%Cachoeira Dourada: máxima 30.7°C, mínima 19.6°C | sensação térmica máx 31.5°C | sensação térmica mín 24.1°C | umidade dia 57.0% | umidade noite 76.0% | chuva dia 10.0% | chuva noite 10.0%Caldas Novas: máxima 29.5°C, mínima 18.4°C | sensação térmica máx 29.5°C | sensação térmica mín 18.4°C | umidade dia 49.0% | umidade noite 72.0% | chuva dia 10.0% | chuva noite 10.0%Cezarina: máxima 29.0°C, mínima 19.6°C | sensação térmica máx 30.1°C | sensação térmica mín 24.1°C | umidade dia 61.0% | umidade noite 82.0% | chuva dia 15.0% | chuva noite 10.0%Cromínia: máxima 29.2°C, mínima 19.4°C | sensação térmica máx 29.4°C | sensação térmica mín 24.2°C | umidade dia 54.0% | umidade noite 77.0% | chuva dia 25.0% | chuva noite 10.0%Edealina: máxima 29.8°C, mínima 19.8°C | sensação térmica máx 30.5°C | sensação térmica mín 24.2°C | umidade dia 56.0% | umidade noite 79.0% | chuva dia 15.0% | chuva noite 10.0%Edéia: máxima 30.0°C, mínima 20.0°C | sensação térmica máx 31.0°C | sensação térmica mín 24.2°C | umidade dia 57.0% | umidade noite 75.0% | chuva dia 15.0% | chuva noite 10.0%Goiatuba: máxima 29.7°C, mínima 19.2°C | sensação térmica máx 29.7°C | sensação térmica mín 24.4°C | umidade dia 52.0% | umidade noite 67.0% | chuva dia 10.0% | chuva noite 10.0%Inaciolândia: máxima 31.4°C, mínima 20.4°C | sensação térmica máx 32.1°C | sensação térmica mín 24.2°C | umidade dia 52.0% | umidade noite 74.0% | chuva dia 20.0% | chuva noite 10.0%Indiara: máxima 29.8°C, mínima 19.7°C | sensação térmica máx 30.9°C | sensação térmica mín 24.1°C | umidade dia 58.0% | umidade noite 80.0% | chuva dia 15.0% | chuva noite 10.0%Itumbiara: máxima 30.1°C, mínima 19.3°C | sensação térmica máx 30.7°C | sensação térmica mín 24.3°C | umidade dia 56.0% | umidade noite 70.0% | chuva dia 10.0% | chuva noite 10.0%Joviânia: máxima 29.8°C, mínima 19.4°C | sensação térmica máx 29.9°C | sensação térmica mín 24.4°C | umidade dia 53.0% | umidade noite 70.0% | chuva dia 20.0% | chuva noite 10.0%Mairipotaba: máxima 29.3°C, mínima 19.7°C | sensação térmica máx 29.8°C | sensação térmica mín 24.2°C | umidade dia 55.0% | umidade noite 77.0% | chuva dia 15.0% | chuva noite 10.0%Marzagão: máxima 29.8°C, mínima 18.4°C | sensação térmica máx 29.8°C | sensação térmica mín 18.4°C | umidade dia 50.0% | umidade noite 73.0% | chuva dia 10.0% | chuva noite 10.0%Morrinhos: máxima 29.3°C, mínima 18.5°C | sensação térmica máx 29.3°C | sensação térmica mín 18.5°C | umidade dia 48.0% | umidade noite 68.0% | chuva dia 10.0% | chuva noite 10.0%Panamá: máxima 30.0°C, mínima 19.3°C | sensação térmica máx 30.0°C | sensação térmica mín 24.4°C | umidade dia 52.0% | umidade noite 67.0% | chuva dia 10.0% | chuva noite 10.0%Piracanjuba: máxima 28.9°C, mínima 19.2°C | sensação térmica máx 29.0°C | sensação térmica mín 24.3°C | umidade dia 54.0% | umidade noite 75.0% | chuva dia 15.0% | chuva noite 10.0%Pontalina: máxima 29.7°C, mínima 19.4°C | sensação térmica máx 30.0°C | sensação térmica mín 24.3°C | umidade dia 54.0% | umidade noite 73.0% | chuva dia 10.0% | chuva noite 10.0%Porteirão: máxima 31.3°C, mínima 19.8°C | sensação térmica máx 31.5°C | sensação térmica mín 24.2°C | umidade dia 50.0% | umidade noite 69.0% | chuva dia 15.0% | chuva noite 10.0%Professor Jamil: máxima 29.2°C, mínima 19.1°C | sensação térmica máx 29.7°C | sensação térmica mín 24.1°C | umidade dia 57.0% | umidade noite 80.0% | chuva dia 25.0% | chuva noite 10.0%Rio Quente: máxima 29.8°C, mínima 18.6°C | sensação térmica máx 29.8°C | sensação térmica mín 18.6°C | umidade dia 48.0% | umidade noite 69.0% | chuva dia 10.0% | chuva noite 10.0%Varjão: máxima 28.7°C, mínima 19.5°C | sensação térmica máx 29.6°C | sensação térmica mín 24.1°C | umidade dia 61.0% | umidade noite 83.0% | chuva dia 25.0% | chuva noite 10.0%Vicentinópolis: máxima 29.7°C, mínima 19.8°C | sensação térmica máx 30.1°C | sensação térmica mín 24.3°C | umidade dia 53.0% | umidade noite 69.0% | chuva dia 20.0% | chuva noite 10.0%Água Limpa: máxima 30.0°C, mínima 18.8°C | sensação térmica máx 30.0°C | sensação térmica mín 18.8°C | umidade dia 52.0% | umidade noite 74.0% | chuva dia 10.0% | chuva noite 10.0%Matéria produzida com o uso de Inteligência Artificial.