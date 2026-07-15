A região Sul apresenta um dia sem qualquer indicativo de chuva nesta quinta-feira (16), dominada por um céu aberto que favorece o calor em diversas localidades. Entre os municípios que registram as maiores temperaturas, Porteirão lidera com máxima de 31,4°C, acompanhado por Edéia, que chega a 31,2°C, e Indiara, com 31,1°C. Por outro lado, o período registra marcas mais amenas, especialmente em Marzagão e Rio Quente, cidades que apresentam a menor mínima, de 15,2°C.O nível médio de umidade relativa do ar no território fica em 51,15%, com os índices mais elevados concentrados em Água Limpa, que atinge 64,0%, e Marzagão, com 61,0%. Em relação às chuvas, a expectativa é nula para o período, com probabilidade de precipitação média de 0,0% e reforçando o padrão de tempo seco em toda a área.Veja a previsão para todas as cidades da região Sul:Aloândia: máxima 30,0°C, mínima 17,5°C | sensação térmica máx 30,0°C | sensação térmica mín 17,0°C | umidade dia 47,0% | umidade noite 55,0% | chuva dia 0,0% | chuva noite 0,0%Bom Jesus de Goiás: máxima 30,1°C, mínima 18,2°C | sensação térmica máx 30,1°C | sensação térmica mín 18,0°C | umidade dia 46,0% | umidade noite 52,0% | chuva dia 0,0% | chuva noite 0,0%Buriti Alegre: máxima 28,0°C, mínima 15,5°C | sensação térmica máx 28,0°C | sensação térmica mín 15,0°C | umidade dia 50,0% | umidade noite 59,0% | chuva dia 0,0% | chuva noite 0,0%Cachoeira Dourada: máxima 30,4°C, mínima 18,7°C | sensação térmica máx 30,4°C | sensação térmica mín 18,0°C | umidade dia 47,0% | umidade noite 56,0% | chuva dia 0,0% | chuva noite 0,0%Caldas Novas: máxima 28,4°C, mínima 15,3°C | sensação térmica máx 28,4°C | sensação térmica mín 15,0°C | umidade dia 47,0% | umidade noite 58,0% | chuva dia 0,0% | chuva noite 0,0%Cezarina: máxima 30,8°C, mínima 18,1°C | sensação térmica máx 30,8°C | sensação térmica mín 18,0°C | umidade dia 43,0% | umidade noite 51,0% | chuva dia 0,0% | chuva noite 0,0%Cromínia: máxima 29,4°C, mínima 16,9°C | sensação térmica máx 29,4°C | sensação térmica mín 16,0°C | umidade dia 47,0% | umidade noite 55,0% | chuva dia 0,0% | chuva noite 0,0%Edealina: máxima 30,8°C, mínima 18,1°C | sensação térmica máx 30,8°C | sensação térmica mín 18,0°C | umidade dia 45,0% | umidade noite 53,0% | chuva dia 0,0% | chuva noite 0,0%Edéia: máxima 31,2°C, mínima 18,1°C | sensação térmica máx 31,2°C | sensação térmica mín 18,0°C | umidade dia 46,0% | umidade noite 54,0% | chuva dia 0,0% | chuva noite 0,0%Goiatuba: máxima 28,6°C, mínima 16,9°C | sensação térmica máx 28,6°C | sensação térmica mín 16,0°C | umidade dia 48,0% | umidade noite 54,0% | chuva dia 0,0% | chuva noite 0,0%Inaciolândia: máxima 31,0°C, mínima 18,7°C | sensação térmica máx 31,1°C | sensação térmica mín 18,7°C | umidade dia 50,0% | umidade noite 58,0% | chuva dia 0,0% | chuva noite 0,0%Indiara: máxima 31,1°C, mínima 17,1°C | sensação térmica máx 31,1°C | sensação térmica mín 17,0°C | umidade dia 46,0% | umidade noite 57,0% | chuva dia 0,0% | chuva noite 0,0%Itumbiara: máxima 29,8°C, mínima 17,8°C | sensação térmica máx 29,8°C | sensação térmica mín 17,0°C | umidade dia 44,0% | umidade noite 53,0% | chuva dia 0,0% | chuva noite 0,0%Joviânia: máxima 29,9°C, mínima 17,7°C | sensação térmica máx 29,9°C | sensação térmica mín 17,0°C | umidade dia 47,0% | umidade noite 54,0% | chuva dia 0,0% | chuva noite 0,0%Mairipotaba: máxima 30,4°C, mínima 17,8°C | sensação térmica máx 30,4°C | sensação térmica mín 17,0°C | umidade dia 45,0% | umidade noite 53,0% | chuva dia 0,0% | chuva noite 0,0%Marzagão: máxima 28,9°C, mínima 15,2°C | sensação térmica máx 28,9°C | sensação térmica mín 15,0°C | umidade dia 48,0% | umidade noite 61,0% | chuva dia 0,0% | chuva noite 0,0%Morrinhos: máxima 28,5°C, mínima 16,6°C | sensação térmica máx 28,5°C | sensação térmica mín 16,0°C | umidade dia 48,0% | umidade noite 54,0% | chuva dia 0,0% | chuva noite 0,0%Panamá: máxima 28,7°C, mínima 16,8°C | sensação térmica máx 28,7°C | sensação térmica mín 16,0°C | umidade dia 48,0% | umidade noite 55,0% | chuva dia 0,0% | chuva noite 0,0%Piracanjuba: máxima 28,6°C, mínima 15,9°C | sensação térmica máx 28,6°C | sensação térmica mín 15,0°C | umidade dia 49,0% | umidade noite 57,0% | chuva dia 0,0% | chuva noite 0,0%Pontalina: máxima 29,9°C, mínima 17,6°C | sensação térmica máx 29,9°C | sensação térmica mín 17,0°C | umidade dia 48,0% | umidade noite 54,0% | chuva dia 0,0% | chuva noite 0,0%Porteirão: máxima 31,4°C, mínima 18,8°C | sensação térmica máx 31,4°C | sensação térmica mín 18,8°C | umidade dia 44,0% | umidade noite 50,0% | chuva dia 0,0% | chuva noite 0,0%Professor Jamil: máxima 29,7°C, mínima 16,6°C | sensação térmica máx 29,7°C | sensação térmica mín 16,0°C | umidade dia 47,0% | umidade noite 56,0% | chuva dia 0,0% | chuva noite 0,0%Rio Quente: máxima 28,3°C, mínima 15,2°C | sensação térmica máx 28,3°C | sensação térmica mín 15,0°C | umidade dia 49,0% | umidade noite 59,0% | chuva dia 0,0% | chuva noite 0,0%Varjão: máxima 29,7°C, mínima 17,4°C | sensação térmica máx 29,7°C | sensação térmica mín 17,0°C | umidade dia 45,0% | umidade noite 52,0% | chuva dia 0,0% | chuva noite 0,0%Vicentinópolis: máxima 30,2°C, mínima 18,2°C | sensação térmica máx 30,2°C | sensação térmica mín 18,0°C | umidade dia 47,0% | umidade noite 54,0% | chuva dia 0,0% | chuva noite 0,0%Água Limpa: máxima 28,6°C, mínima 15,4°C | sensação térmica máx 28,6°C | sensação térmica mín 15,0°C | umidade dia 51,0% | umidade noite 64,0% | chuva dia 0,0% | chuva noite 0,0%Matéria produzida com o uso de Inteligência Artificial.