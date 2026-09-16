A região Sul terá uma quinta-feira (17) marcada por céu aberto e forte calor, sem previsão de alterações significativas nas condições do tempo. Os termômetros devem registrar marcas elevadas, tendo Porteirão como o município mais quente ao atingir a máxima de 36,3°C, seguido de perto por Inaciolândia com 36,1°C e Cachoeira Dourada com 35,7°C. Já em relação às mínimas, as temperaturas mais amenas ocorrem em Inaciolândia, com 20,7°C, e Buriti Alegre, que registra 20,8°C.A umidade relativa do ar apresentará uma média de 50,83%, com os maiores percentuais previstos para Marzagão e Professor Jamil, ambos alcançando os 64,0%. Quanto às precipitações, a probabilidade média de chuva na região é de apenas 5,58%, sendo que as maiores chances de ocorrer alguma instabilidade ficam concentradas em Buriti Alegre, Cezarina e Cromínia, todas registrando 15,0% de possibilidade de chuva.Veja a previsão para todas as cidades da região Sul:Aloândia: máxima 34,9°C, mínima 21,2°C | sensação térmica máx 35,2°C | sensação térmica mín 24,4°C | umidade dia 42,0% | umidade noite 59,0% | chuva dia 5,0% | chuva noite 0,0%Bom Jesus de Goiás: máxima 34,7°C, mínima 21,2°C | sensação térmica máx 34,7°C | sensação térmica mín 24,4°C | umidade dia 42,0% | umidade noite 55,0% | chuva dia 5,0% | chuva noite 0,0%Buriti Alegre: máxima 32,8°C, mínima 20,8°C | sensação térmica máx 32,8°C | sensação térmica mín 24,4°C | umidade dia 45,0% | umidade noite 58,0% | chuva dia 15,0% | chuva noite 0,0%Cachoeira Dourada: máxima 35,7°C, mínima 21,3°C | sensação térmica máx 35,7°C | sensação térmica mín 24,4°C | umidade dia 41,0% | umidade noite 56,0% | chuva dia 0,0% | chuva noite 5,0%Caldas Novas: máxima 33,5°C, mínima 21,4°C | sensação térmica máx 33,5°C | sensação térmica mín 24,4°C | umidade dia 44,0% | umidade noite 61,0% | chuva dia 0,0% | chuva noite 0,0%Cezarina: máxima 35,0°C, mínima 21,7°C | sensação térmica máx 35,4°C | sensação térmica mín 24,5°C | umidade dia 42,0% | umidade noite 61,0% | chuva dia 15,0% | chuva noite 15,0%Cromínia: máxima 33,8°C, mínima 21,4°C | sensação térmica máx 34,0°C | sensação térmica mín 24,4°C | umidade dia 44,0% | umidade noite 62,0% | chuva dia 5,0% | chuva noite 15,0%Edealina: máxima 35,3°C, mínima 21,6°C | sensação térmica máx 35,5°C | sensação térmica mín 24,4°C | umidade dia 42,0% | umidade noite 61,0% | chuva dia 15,0% | chuva noite 15,0%Edéia: máxima 35,5°C, mínima 21,6°C | sensação térmica máx 35,8°C | sensação térmica mín 24,5°C | umidade dia 41,0% | umidade noite 59,0% | chuva dia 0,0% | chuva noite 5,0%Goiatuba: máxima 33,9°C, mínima 21,6°C | sensação térmica máx 33,9°C | sensação térmica mín 24,5°C | umidade dia 42,0% | umidade noite 56,0% | chuva dia 0,0% | chuva noite 5,0%Inaciolândia: máxima 36,1°C, mínima 20,7°C | sensação térmica máx 36,2°C | sensação térmica mín 24,4°C | umidade dia 41,0% | umidade noite 56,0% | chuva dia 5,0% | chuva noite 0,0%Indiara: máxima 35,3°C, mínima 21,6°C | sensação térmica máx 35,7°C | sensação térmica mín 24,5°C | umidade dia 41,0% | umidade noite 60,0% | chuva dia 5,0% | chuva noite 5,0%Itumbiara: máxima 34,9°C, mínima 20,9°C | sensação térmica máx 35,4°C | sensação térmica mín 24,3°C | umidade dia 45,0% | umidade noite 60,0% | chuva dia 0,0% | chuva noite 0,0%Joviânia: máxima 34,4°C, mínima 22,0°C | sensação térmica máx 34,6°C | sensação térmica mín 24,6°C | umidade dia 41,0% | umidade noite 56,0% | chuva dia 5,0% | chuva noite 0,0%Mairipotaba: máxima 34,6°C, mínima 21,6°C | sensação térmica máx 35,0°C | sensação térmica mín 24,5°C | umidade dia 43,0% | umidade noite 62,0% | chuva dia 15,0% | chuva noite 15,0%Marzagão: máxima 34,4°C, mínima 21,2°C | sensação térmica máx 34,8°C | sensação térmica mín 24,3°C | umidade dia 45,0% | umidade noite 64,0% | chuva dia 0,0% | chuva noite 0,0%Morrinhos: máxima 33,3°C, mínima 21,5°C | sensação térmica máx 33,3°C | sensação térmica mín 24,5°C | umidade dia 44,0% | umidade noite 58,0% | chuva dia 5,0% | chuva noite 0,0%Panamá: máxima 34,1°C, mínima 21,4°C | sensação térmica máx 34,1°C | sensação térmica mín 24,5°C | umidade dia 42,0% | umidade noite 55,0% | chuva dia 0,0% | chuva noite 5,0%Piracanjuba: máxima 33,4°C, mínima 21,7°C | sensação térmica máx 33,4°C | sensação térmica mín 24,5°C | umidade dia 44,0% | umidade noite 60,0% | chuva dia 15,0% | chuva noite 10,0%Pontalina: máxima 34,5°C, mínima 21,8°C | sensação térmica máx 34,8°C | sensação térmica mín 24,5°C | umidade dia 42,0% | umidade noite 59,0% | chuva dia 5,0% | chuva noite 0,0%Porteirão: máxima 36,3°C, mínima 21,3°C | sensação térmica máx 36,4°C | sensação térmica mín 24,4°C | umidade dia 39,0% | umidade noite 57,0% | chuva dia 0,0% | chuva noite 5,0%Professor Jamil: máxima 34,3°C, mínima 21,2°C | sensação térmica máx 34,5°C | sensação térmica mín 24,4°C | umidade dia 43,0% | umidade noite 64,0% | chuva dia 15,0% | chuva noite 15,0%Rio Quente: máxima 33,7°C, mínima 21,2°C | sensação térmica máx 33,8°C | sensação térmica mín 24,4°C | umidade dia 45,0% | umidade noite 61,0% | chuva dia 0,0% | chuva noite 0,0%Varjão: máxima 33,8°C, mínima 21,9°C | sensação térmica máx 34,0°C | sensação térmica mín 24,6°C | umidade dia 43,0% | umidade noite 60,0% | chuva dia 15,0% | chuva noite 15,0%Vicentinópolis: máxima 34,6°C, mínima 22,4°C | sensação térmica máx 34,7°C | sensação térmica mín 24,7°C | umidade dia 41,0% | umidade noite 54,0% | chuva dia 15,0% | chuva noite 0,0%Água Limpa: máxima 34,5°C, mínima 21,4°C | sensação térmica máx 35,0°C | sensação térmica mín 24,4°C | umidade dia 45,0% | umidade noite 60,0% | chuva dia 0,0% | chuva noite 0,0%Matéria produzida com o uso de Inteligência Artificial.