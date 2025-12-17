A região Sul terá um tempo com grande chance de chuva na quinta-feira (18). As cidades mais quentes serão Edéia, com máxima de 27.7°C, Porteirão, com 27.4°C, e Cachoeira Dourada, com 27.2°C. Já as cidades mais frias serão Buriti Alegre, com mínima de 20.2°C, e Morrinhos, com 20.3°C.A umidade média na região será de 91.06%, com Cachoeira Dourada, Cezarina e Morrinhos registrando umidade de até 95.0%. A probabilidade média de chuva é de 66.73%, com Itumbiara apresentando a maior probabilidade, de 85.0%. Água Limpa e Aloândia também terão alta chance de chuva, com 75.0%.Veja a previsão para todas as cidades da região Sul:Aloândia: máxima 26.7°C, mínima 21.1°C | sensação térmica máx 29.2°C | sensação térmica mín 24.2°C | umidade dia 88.0% | umidade noite 94.0% | chuva dia 75.0% | chuva noite 75.0%Bom Jesus de Goiás: máxima 25.9°C, mínima 20.7°C | sensação térmica máx 28.4°C | sensação térmica mín 24.1°C | umidade dia 87.0% | umidade noite 94.0% | chuva dia 75.0% | chuva noite 75.0%Buriti Alegre: máxima 24.6°C, mínima 20.2°C | sensação térmica máx 26.9°C | sensação térmica mín 24.0°C | umidade dia 92.0% | umidade noite 94.0% | chuva dia 75.0% | chuva noite 45.0%Cachoeira Dourada: máxima 27.2°C, mínima 21.3°C | sensação térmica máx 30.1°C | sensação térmica mín 24.3°C | umidade dia 87.0% | umidade noite 95.0% | chuva dia 75.0% | chuva noite 45.0%Caldas Novas: máxima 24.9°C, mínima 20.6°C | sensação térmica máx 27.3°C | sensação térmica mín 24.1°C | umidade dia 92.0% | umidade noite 93.0% | chuva dia 75.0% | chuva noite 75.0%Cezarina: máxima 26.5°C, mínima 21.5°C | sensação térmica máx 29.3°C | sensação térmica mín 24.3°C | umidade dia 88.0% | umidade noite 95.0% | chuva dia 75.0% | chuva noite 75.0%Cromínia: máxima 26.7°C, mínima 21.1°C | sensação térmica máx 29.2°C | sensação térmica mín 24.2°C | umidade dia 88.0% | umidade noite 94.0% | chuva dia 75.0% | chuva noite 75.0%Edealina: máxima 26.7°C, mínima 21.1°C | sensação térmica máx 29.2°C | sensação térmica mín 24.2°C | umidade dia 88.0% | umidade noite 94.0% | chuva dia 75.0% | chuva noite 75.0%Edéia: máxima 27.7°C, mínima 21.5°C | sensação térmica máx 30.9°C | sensação térmica mín 24.3°C | umidade dia 85.0% | umidade noite 94.0% | chuva dia 45.0% | chuva noite 45.0%Goiatuba: máxima 25.5°C, mínima 20.6°C | sensação térmica máx 27.8°C | sensação térmica mín 24.0°C | umidade dia 88.0% | umidade noite 93.0% | chuva dia 65.0% | chuva noite 45.0%Inaciolândia: máxima 25.9°C, mínima 21.7°C | sensação térmica máx 28.5°C | sensação térmica mín 24.4°C | umidade dia 88.0% | umidade noite 94.0% | chuva dia 70.0% | chuva noite 75.0%Indiara: máxima 27.2°C, mínima 21.7°C | sensação térmica máx 30.7°C | sensação térmica mín 24.4°C | umidade dia 85.0% | umidade noite 93.0% | chuva dia 45.0% | chuva noite 45.0%Itumbiara: máxima 25.2°C, mínima 21.5°C | sensação térmica máx 27.6°C | sensação térmica mín 24.3°C | umidade dia 90.0% | umidade noite 93.0% | chuva dia 85.0% | chuva noite 50.0%Joviânia: máxima 26.9°C, mínima 21.7°C | sensação térmica máx 29.5°C | sensação térmica mín 24.8°C | umidade dia 88.0% | umidade noite 94.0% | chuva dia 45.0% | chuva noite 50.0%Mairipotaba: máxima 26.7°C, mínima 21.1°C | sensação térmica máx 29.2°C | sensação térmica mín 24.2°C | umidade dia 88.0% | umidade noite 94.0% | chuva dia 75.0% | chuva noite 75.0%Marzagão: máxima 24.6°C, mínima 20.7°C | sensação térmica máx 26.9°C | sensação térmica mín 24.1°C | umidade dia 90.0% | umidade noite 93.0% | chuva dia 75.0% | chuva noite 70.0%Morrinhos: máxima 24.8°C, mínima 20.3°C | sensação térmica máx 27.1°C | sensação térmica mín 24.0°C | umidade dia 89.0% | umidade noite 95.0% | chuva dia 75.0% | chuva noite 65.0%Panamá: máxima 25.5°C, mínima 20.6°C | sensação térmica máx 27.8°C | sensação térmica mín 24.0°C | umidade dia 88.0% | umidade noite 93.0% | chuva dia 65.0% | chuva noite 45.0%Piracanjuba: máxima 25.8°C, mínima 20.7°C | sensação térmica máx 28.3°C | sensação térmica mín 24.1°C | umidade dia 88.0% | umidade noite 93.0% | chuva dia 75.0% | chuva noite 70.0%Pontalina: máxima 26.7°C, mínima 21.1°C | sensação térmica máx 29.2°C | sensação térmica mín 24.2°C | umidade dia 88.0% | umidade noite 94.0% | chuva dia 75.0% | chuva noite 75.0%Porteirão: máxima 27.4°C, mínima 21.4°C | sensação térmica máx 30.6°C | sensação térmica mín 24.3°C | umidade dia 85.0% | umidade noite 95.0% | chuva dia 75.0% | chuva noite 65.0%Professor Jamil: máxima 25.8°C, mínima 20.7°C | sensação térmica máx 28.3°C | sensação térmica mín 24.1°C | umidade dia 88.0% | umidade noite 93.0% | chuva dia 75.0% | chuva noite 70.0%Rio Quente: máxima 24.9°C, mínima 20.6°C | sensação térmica máx 27.3°C | sensação térmica mín 24.1°C | umidade dia 92.0% | umidade noite 93.0% | chuva dia 75.0% | chuva noite 75.0%Varjão: máxima 26.5°C, mínima 21.5°C | sensação térmica máx 29.3°C | sensação térmica mín 24.3°C | umidade dia 88.0% | umidade noite 95.0% | chuva dia 75.0% | chuva noite 75.0%Vicentinópolis: máxima 26.2°C, mínima 21.1°C | sensação térmica máx 28.9°C | sensação térmica mín 24.1°C | umidade dia 88.0% | umidade noite 94.0% | chuva dia 45.0% | chuva noite 50.0%Água Limpa: máxima 24.6°C, mínima 20.7°C | sensação térmica máx 26.9°C | sensação térmica mín 24.1°C | umidade dia 90.0% | umidade noite 93.0% | chuva dia 75.0% | chuva noite 70.0%Matéria produzida com o uso de Inteligência Artificial.