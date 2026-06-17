A região Sul para quinta-feira (18) terá tempo firme, sem previsão de chuva. As temperaturas máximas alcançarão 30.1°C em Edéia, 30.0°C em Edealina e 29.8°C em Cezarina. As cidades mais frias serão Marzagão, com mínima de 12.5°C, e Rio Quente, com 12.7°C.A umidade média na região será de 58.44%. As cidades com maior umidade serão Água Limpa e Inaciolândia, ambas com 75.0%, e Aloândia com 74.0%. Não há previsão de tempo com chuva para nenhuma cidade da região, com probabilidade de 0% em todas as localidades.Veja a previsão para todas as cidades da região Sul:Aloândia: máxima 29.0°C, mínima 12.8°C | sensação térmica máx 29.0°C | sensação térmica mín 12.8°C | umidade dia 53.0% | umidade noite 74.0% | chuva dia 0.0% | chuva noite 0.0%Bom Jesus de Goiás: máxima 29.0°C, mínima 14.6°C | sensação térmica máx 29.0°C | sensação térmica mín 14.6°C | umidade dia 48.0% | umidade noite 60.0% | chuva dia 0.0% | chuva noite 0.0%Buriti Alegre: máxima 27.6°C, mínima 13.1°C | sensação térmica máx 27.6°C | sensação térmica mín 13.0°C | umidade dia 50.0% | umidade noite 70.0% | chuva dia 0.0% | chuva noite 0.0%Cachoeira Dourada: máxima 29.7°C, mínima 13.6°C | sensação térmica máx 29.7°C | sensação térmica mín 13.6°C | umidade dia 51.0% | umidade noite 69.0% | chuva dia 0.0% | chuva noite 0.0%Caldas Novas: máxima 28.2°C, mínima 13.2°C | sensação térmica máx 28.2°C | sensação térmica mín 13.0°C | umidade dia 48.0% | umidade noite 68.0% | chuva dia 0.0% | chuva noite 0.0%Cezarina: máxima 29.8°C, mínima 13.4°C | sensação térmica máx 29.8°C | sensação térmica mín 13.0°C | umidade dia 47.0% | umidade noite 65.0% | chuva dia 0.0% | chuva noite 0.0%Cromínia: máxima 28.8°C, mínima 14.5°C | sensação térmica máx 28.8°C | sensação térmica mín 14.5°C | umidade dia 48.0% | umidade noite 63.0% | chuva dia 0.0% | chuva noite 0.0%Edealina: máxima 30.0°C, mínima 14.0°C | sensação térmica máx 30.0°C | sensação térmica mín 14.0°C | umidade dia 51.0% | umidade noite 67.0% | chuva dia 0.0% | chuva noite 0.0%Edéia: máxima 30.1°C, mínima 13.8°C | sensação térmica máx 30.1°C | sensação térmica mín 13.8°C | umidade dia 51.0% | umidade noite 68.0% | chuva dia 0.0% | chuva noite 0.0%Goiatuba: máxima 27.9°C, mínima 13.9°C | sensação térmica máx 27.9°C | sensação térmica mín 13.9°C | umidade dia 48.0% | umidade noite 64.0% | chuva dia 0.0% | chuva noite 0.0%Inaciolândia: máxima 29.0°C, mínima 14.0°C | sensação térmica máx 29.0°C | sensação térmica mín 14.0°C | umidade dia 57.0% | umidade noite 75.0% | chuva dia 0.0% | chuva noite 0.0%Indiara: máxima 29.7°C, mínima 12.9°C | sensação térmica máx 29.7°C | sensação térmica mín 12.9°C | umidade dia 51.0% | umidade noite 72.0% | chuva dia 0.0% | chuva noite 0.0%Itumbiara: máxima 29.0°C, mínima 13.0°C | sensação térmica máx 29.0°C | sensação térmica mín 13.0°C | umidade dia 48.0% | umidade noite 66.0% | chuva dia 0.0% | chuva noite 0.0%Joviânia: máxima 29.0°C, mínima 14.2°C | sensação térmica máx 29.0°C | sensação térmica mín 14.0°C | umidade dia 51.0% | umidade noite 68.0% | chuva dia 0.0% | chuva noite 0.0%Mairipotaba: máxima 29.6°C, mínima 14.0°C | sensação térmica máx 29.6°C | sensação térmica mín 14.0°C | umidade dia 49.0% | umidade noite 65.0% | chuva dia 0.0% | chuva noite 0.0%Marzagão: máxima 28.4°C, mínima 12.5°C | sensação térmica máx 28.4°C | sensação térmica mín 12.5°C | umidade dia 51.0% | umidade noite 72.0% | chuva dia 0.0% | chuva noite 0.0%Morrinhos: máxima 27.9°C, mínima 14.2°C | sensação térmica máx 27.9°C | sensação térmica mín 14.0°C | umidade dia 50.0% | umidade noite 63.0% | chuva dia 0.0% | chuva noite 0.0%Panamá: máxima 28.0°C, mínima 14.0°C | sensação térmica máx 28.0°C | sensação térmica mín 14.0°C | umidade dia 48.0% | umidade noite 62.0% | chuva dia 0.0% | chuva noite 0.0%Piracanjuba: máxima 28.3°C, mínima 14.8°C | sensação térmica máx 28.3°C | sensação térmica mín 14.8°C | umidade dia 49.0% | umidade noite 65.0% | chuva dia 0.0% | chuva noite 0.0%Pontalina: máxima 29.1°C, mínima 14.3°C | sensação térmica máx 29.1°C | sensação térmica mín 14.0°C | umidade dia 53.0% | umidade noite 67.0% | chuva dia 0.0% | chuva noite 0.0%Porteirão: máxima 29.8°C, mínima 14.2°C | sensação térmica máx 29.8°C | sensação térmica mín 14.0°C | umidade dia 49.0% | umidade noite 63.0% | chuva dia 0.0% | chuva noite 0.0%Professor Jamil: máxima 29.1°C, mínima 13.7°C | sensação térmica máx 29.1°C | sensação térmica mín 13.7°C | umidade dia 50.0% | umidade noite 65.0% | chuva dia 0.0% | chuva noite 0.0%Rio Quente: máxima 28.0°C, mínima 12.7°C | sensação térmica máx 28.0°C | sensação térmica mín 12.7°C | umidade dia 51.0% | umidade noite 70.0% | chuva dia 0.0% | chuva noite 0.0%Varjão: máxima 29.0°C, mínima 15.0°C | sensação térmica máx 29.0°C | sensação térmica mín 15.0°C | umidade dia 45.0% | umidade noite 59.0% | chuva dia 0.0% | chuva noite 0.0%Vicentinópolis: máxima 29.2°C, mínima 15.2°C | sensação térmica máx 29.2°C | sensação térmica mín 15.0°C | umidade dia 50.0% | umidade noite 64.0% | chuva dia 0.0% | chuva noite 0.0%Água Limpa: máxima 28.3°C, mínima 13.1°C | sensação térmica máx 28.3°C | sensação térmica mín 13.1°C | umidade dia 53.0% | umidade noite 75.0% | chuva dia 0.0% | chuva noite 0.0%Matéria produzida com o uso de Inteligência Artificial.