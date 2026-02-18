A região Sul terá grande chance de chuva na quinta-feira (19), sendo esta a principal característica do tempo para a data. As cidades mais quentes incluem Inaciolândia, com máxima de 31.5°C, Porteirão com 31.1°C e Cachoeira Dourada com 30.9°C. As cidades mais frias serão Caldas Novas e Morrinhos, ambas com mínima de 19.9°C.A umidade média na região será de 78.94%, com cidades como Cezarina, Professor Jamil e Varjão registrando os índices mais elevados, alcançando 93.0%. A probabilidade média de chuva é de 61.92%, com Bom Jesus de Goiás, Buriti Alegre e Porteirão apresentando as maiores chances, com 95.0% de probabilidade.Veja a previsão para todas as cidades da região Sul:Aloândia: máxima 29.7°C, mínima 20.5°C | sensação térmica máx 31.3°C | sensação térmica mín 24.0°C | umidade dia 64.0% | umidade noite 92.0% | chuva dia 55.0% | chuva noite 65.0%Bom Jesus de Goiás: máxima 29.9°C, mínima 20.7°C | sensação térmica máx 32.4°C | sensação térmica mín 24.1°C | umidade dia 66.0% | umidade noite 89.0% | chuva dia 55.0% | chuva noite 95.0%Buriti Alegre: máxima 29.1°C, mínima 20.3°C | sensação térmica máx 30.6°C | sensação térmica mín 24.1°C | umidade dia 68.0% | umidade noite 87.0% | chuva dia 95.0% | chuva noite 70.0%Cachoeira Dourada: máxima 30.9°C, mínima 21.4°C | sensação térmica máx 34.5°C | sensação térmica mín 24.2°C | umidade dia 68.0% | umidade noite 88.0% | chuva dia 55.0% | chuva noite 50.0%Caldas Novas: máxima 29.4°C, mínima 19.9°C | sensação térmica máx 30.8°C | sensação térmica mín 24.0°C | umidade dia 64.0% | umidade noite 91.0% | chuva dia 45.0% | chuva noite 65.0%Cezarina: máxima 29.4°C, mínima 20.9°C | sensação térmica máx 32.3°C | sensação térmica mín 24.1°C | umidade dia 72.0% | umidade noite 93.0% | chuva dia 55.0% | chuva noite 45.0%Cromínia: máxima 29.0°C, mínima 20.3°C | sensação térmica máx 31.1°C | sensação térmica mín 24.0°C | umidade dia 69.0% | umidade noite 91.0% | chuva dia 50.0% | chuva noite 90.0%Edealina: máxima 29.7°C, mínima 20.8°C | sensação térmica máx 32.6°C | sensação térmica mín 24.1°C | umidade dia 71.0% | umidade noite 93.0% | chuva dia 40.0% | chuva noite 65.0%Edéia: máxima 30.1°C, mínima 21.1°C | sensação térmica máx 33.2°C | sensação térmica mín 24.1°C | umidade dia 71.0% | umidade noite 91.0% | chuva dia 50.0% | chuva noite 45.0%Goiatuba: máxima 29.6°C, mínima 20.2°C | sensação térmica máx 30.7°C | sensação térmica mín 24.0°C | umidade dia 63.0% | umidade noite 90.0% | chuva dia 90.0% | chuva noite 90.0%Inaciolândia: máxima 31.5°C, mínima 21.9°C | sensação térmica máx 35.2°C | sensação térmica mín 24.5°C | umidade dia 68.0% | umidade noite 88.0% | chuva dia 65.0% | chuva noite 85.0%Indiara: máxima 29.8°C, mínima 21.1°C | sensação térmica máx 32.5°C | sensação térmica mín 24.1°C | umidade dia 72.0% | umidade noite 91.0% | chuva dia 65.0% | chuva noite 65.0%Itumbiara: máxima 30.5°C, mínima 20.8°C | sensação térmica máx 32.8°C | sensação térmica mín 24.1°C | umidade dia 66.0% | umidade noite 88.0% | chuva dia 65.0% | chuva noite 45.0%Joviânia: máxima 29.2°C, mínima 20.4°C | sensação térmica máx 31.3°C | sensação térmica mín 24.0°C | umidade dia 65.0% | umidade noite 90.0% | chuva dia 60.0% | chuva noite 60.0%Mairipotaba: máxima 29.2°C, mínima 20.4°C | sensação térmica máx 31.3°C | sensação térmica mín 24.0°C | umidade dia 69.0% | umidade noite 92.0% | chuva dia 55.0% | chuva noite 65.0%Marzagão: máxima 30.0°C, mínima 20.3°C | sensação térmica máx 31.3°C | sensação térmica mín 24.0°C | umidade dia 64.0% | umidade noite 91.0% | chuva dia 50.0% | chuva noite 50.0%Morrinhos: máxima 28.9°C, mínima 19.9°C | sensação térmica máx 30.0°C | sensação térmica mín 24.0°C | umidade dia 62.0% | umidade noite 90.0% | chuva dia 45.0% | chuva noite 75.0%Panamá: máxima 29.7°C, mínima 20.4°C | sensação térmica máx 31.2°C | sensação térmica mín 24.0°C | umidade dia 63.0% | umidade noite 88.0% | chuva dia 70.0% | chuva noite 65.0%Piracanjuba: máxima 28.6°C, mínima 20.0°C | sensação térmica máx 30.4°C | sensação térmica mín 24.0°C | umidade dia 68.0% | umidade noite 91.0% | chuva dia 40.0% | chuva noite 65.0%Pontalina: máxima 29.5°C, mínima 20.5°C | sensação térmica máx 31.7°C | sensação térmica mín 24.0°C | umidade dia 67.0% | umidade noite 91.0% | chuva dia 35.0% | chuva noite 70.0%Porteirão: máxima 31.1°C, mínima 21.2°C | sensação térmica máx 33.6°C | sensação térmica mín 24.2°C | umidade dia 67.0% | umidade noite 91.0% | chuva dia 35.0% | chuva noite 95.0%Professor Jamil: máxima 29.1°C, mínima 20.4°C | sensação térmica máx 31.1°C | sensação térmica mín 24.0°C | umidade dia 70.0% | umidade noite 93.0% | chuva dia 55.0% | chuva noite 90.0%Rio Quente: máxima 29.3°C, mínima 20.0°C | sensação térmica máx 30.6°C | sensação térmica mín 24.0°C | umidade dia 65.0% | umidade noite 91.0% | chuva dia 50.0% | chuva noite 95.0%Varjão: máxima 28.8°C, mínima 20.5°C | sensação térmica máx 31.2°C | sensação térmica mín 24.0°C | umidade dia 72.0% | umidade noite 93.0% | chuva dia 55.0% | chuva noite 65.0%Vicentinópolis: máxima 29.2°C, mínima 20.4°C | sensação térmica máx 31.7°C | sensação térmica mín 24.0°C | umidade dia 70.0% | umidade noite 91.0% | chuva dia 40.0% | chuva noite 65.0%Água Limpa: máxima 29.6°C, mínima 20.8°C | sensação térmica máx 31.8°C | sensação térmica mín 24.1°C | umidade dia 67.0% | umidade noite 90.0% | chuva dia 65.0% | chuva noite 45.0%Matéria produzida com o uso de Inteligência Artificial.