A região Sul terá grande chance de chuva nesta quinta-feira (19). O tempo mais quente será registrado em Inaciolândia, com máxima de 29.5°C, seguida por Cachoeira Dourada (29.1°C) e Porteirão (29.0°C). As menores temperaturas serão observadas em Morrinhos e Piracanjuba, ambas com 20.5°C.A umidade do tempo média na região Sul ficará em 83.81%, com destaque para Água Limpa, Cezarina e Marzagão, que podem atingir até 92.0% de umidade noturna. A probabilidade de chuva média é de 52.12%, mas cidades como Buriti Alegre e Itumbiara apresentam 95.0% de chance de chuva, e Aloândia 80.0%.Veja a previsão para todas as cidades da região Sul:Aloândia: máxima 28.4°C, mínima 21.2°C | sensação térmica máx 30.8°C | sensação térmica mín 24.2°C | umidade dia 73.0% | umidade noite 91.0% | chuva dia 80.0% | chuva noite 65.0%Bom Jesus de Goiás: máxima 28.4°C, mínima 21.6°C | sensação térmica máx 31.3°C | sensação térmica mín 24.3°C | umidade dia 76.0% | umidade noite 91.0% | chuva dia 65.0% | chuva noite 45.0%Buriti Alegre: máxima 27.5°C, mínima 21.1°C | sensação térmica máx 30.0°C | sensação térmica mín 24.2°C | umidade dia 77.0% | umidade noite 89.0% | chuva dia 95.0% | chuva noite 65.0%Cachoeira Dourada: máxima 29.1°C, mínima 22.0°C | sensação térmica máx 32.8°C | sensação térmica mín 24.5°C | umidade dia 78.0% | umidade noite 90.0% | chuva dia 65.0% | chuva noite 65.0%Caldas Novas: máxima 28.3°C, mínima 20.6°C | sensação térmica máx 30.5°C | sensação térmica mín 24.0°C | umidade dia 74.0% | umidade noite 91.0% | chuva dia 25.0% | chuva noite 65.0%Cezarina: máxima 28.3°C, mínima 20.9°C | sensação térmica máx 31.7°C | sensação térmica mín 24.1°C | umidade dia 78.0% | umidade noite 92.0% | chuva dia 60.0% | chuva noite 35.0%Cromínia: máxima 28.1°C, mínima 20.8°C | sensação térmica máx 30.7°C | sensação térmica mín 24.1°C | umidade dia 77.0% | umidade noite 90.0% | chuva dia 40.0% | chuva noite 20.0%Edealina: máxima 28.6°C, mínima 21.2°C | sensação térmica máx 31.9°C | sensação térmica mín 24.2°C | umidade dia 78.0% | umidade noite 91.0% | chuva dia 70.0% | chuva noite 55.0%Edéia: máxima 28.9°C, mínima 21.6°C | sensação térmica máx 32.1°C | sensação térmica mín 24.3°C | umidade dia 77.0% | umidade noite 91.0% | chuva dia 65.0% | chuva noite 50.0%Goiatuba: máxima 27.6°C, mínima 21.1°C | sensação térmica máx 30.0°C | sensação térmica mín 24.1°C | umidade dia 77.0% | umidade noite 89.0% | chuva dia 65.0% | chuva noite 35.0%Inaciolândia: máxima 29.5°C, mínima 22.6°C | sensação térmica máx 33.3°C | sensação térmica mín 24.9°C | umidade dia 76.0% | umidade noite 89.0% | chuva dia 65.0% | chuva noite 20.0%Indiara: máxima 28.8°C, mínima 21.4°C | sensação térmica máx 31.9°C | sensação térmica mín 24.2°C | umidade dia 77.0% | umidade noite 91.0% | chuva dia 55.0% | chuva noite 20.0%Itumbiara: máxima 28.6°C, mínima 21.5°C | sensação térmica máx 32.0°C | sensação térmica mín 24.3°C | umidade dia 78.0% | umidade noite 90.0% | chuva dia 95.0% | chuva noite 95.0%Joviânia: máxima 28.1°C, mínima 21.1°C | sensação térmica máx 30.6°C | sensação térmica mín 24.2°C | umidade dia 73.0% | umidade noite 90.0% | chuva dia 35.0% | chuva noite 35.0%Mairipotaba: máxima 28.1°C, mínima 20.9°C | sensação térmica máx 30.9°C | sensação térmica mín 24.1°C | umidade dia 78.0% | umidade noite 91.0% | chuva dia 50.0% | chuva noite 20.0%Marzagão: máxima 28.2°C, mínima 20.9°C | sensação térmica máx 30.9°C | sensação térmica mín 24.1°C | umidade dia 78.0% | umidade noite 92.0% | chuva dia 55.0% | chuva noite 65.0%Morrinhos: máxima 27.6°C, mínima 20.5°C | sensação térmica máx 29.5°C | sensação térmica mín 24.0°C | umidade dia 76.0% | umidade noite 91.0% | chuva dia 55.0% | chuva noite 20.0%Panamá: máxima 27.9°C, mínima 21.4°C | sensação térmica máx 30.5°C | sensação térmica mín 24.2°C | umidade dia 77.0% | umidade noite 90.0% | chuva dia 70.0% | chuva noite 45.0%Piracanjuba: máxima 27.9°C, mínima 20.5°C | sensação térmica máx 30.4°C | sensação térmica mín 24.0°C | umidade dia 77.0% | umidade noite 92.0% | chuva dia 65.0% | chuva noite 20.0%Pontalina: máxima 28.3°C, mínima 21.1°C | sensação térmica máx 31.2°C | sensação térmica mín 24.1°C | umidade dia 77.0% | umidade noite 91.0% | chuva dia 55.0% | chuva noite 60.0%Porteirão: máxima 29.0°C, mínima 21.9°C | sensação térmica máx 32.3°C | sensação térmica mín 24.5°C | umidade dia 77.0% | umidade noite 92.0% | chuva dia 65.0% | chuva noite 35.0%Professor Jamil: máxima 28.2°C, mínima 20.8°C | sensação térmica máx 30.9°C | sensação térmica mín 24.1°C | umidade dia 78.0% | umidade noite 91.0% | chuva dia 50.0% | chuva noite 20.0%Rio Quente: máxima 28.3°C, mínima 20.6°C | sensação térmica máx 30.6°C | sensação térmica mín 24.1°C | umidade dia 75.0% | umidade noite 91.0% | chuva dia 40.0% | chuva noite 70.0%Varjão: máxima 28.0°C, mínima 20.7°C | sensação térmica máx 31.2°C | sensação térmica mín 24.0°C | umidade dia 79.0% | umidade noite 92.0% | chuva dia 65.0% | chuva noite 20.0%Vicentinópolis: máxima 27.7°C, mínima 21.2°C | sensação térmica máx 30.5°C | sensação térmica mín 24.2°C | umidade dia 78.0% | umidade noite 90.0% | chuva dia 65.0% | chuva noite 20.0%Água Limpa: máxima 28.1°C, mínima 21.4°C | sensação térmica máx 31.2°C | sensação térmica mín 24.3°C | umidade dia 79.0% | umidade noite 92.0% | chuva dia 65.0% | chuva noite 65.0%Matéria produzida com o uso de Inteligência Artificial.