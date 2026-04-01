A região Sul apresentará grande chance de chuva na quinta-feira (2). As cidades mais quentes do tempo serão Inaciolândia, com máxima de 31.2°C, Porteirão, com 31.0°C, e Cachoeira Dourada, com 30.6°C. Já as menores temperaturas do tempo serão registradas em Morrinhos, com mínima de 19.0°C, e Piracanjuba, com 19.1°C.A umidade média na região será de 77.38%, com destaque para Caldas Novas, Cezarina e Marzagão, que terão umidade de 91.0%. Quanto à probabilidade de chuva, Goiatuba registra 95.0%, enquanto Água Limpa e Buriti Alegre marcam 90.0%.Veja a previsão para todas as cidades da região Sul:Aloândia: máxima 29.5°C, mínima 19.6°C | sensação térmica máx 30.7°C | sensação térmica mín 24.0°C | umidade dia 62.0% | umidade noite 88.0% | chuva dia 20.0% | chuva noite 55.0%Bom Jesus de Goiás: máxima 29.8°C, mínima 20.2°C | sensação térmica máx 31.6°C | sensação térmica mín 24.1°C | umidade dia 64.0% | umidade noite 85.0% | chuva dia 25.0% | chuva noite 65.0%Buriti Alegre: máxima 28.5°C, mínima 19.6°C | sensação térmica máx 30.3°C | sensação térmica mín 24.1°C | umidade dia 72.0% | umidade noite 88.0% | chuva dia 35.0% | chuva noite 90.0%Cachoeira Dourada: máxima 30.6°C, mínima 20.8°C | sensação térmica máx 33.2°C | sensação térmica mín 24.1°C | umidade dia 67.0% | umidade noite 87.0% | chuva dia 15.0% | chuva noite 75.0%Caldas Novas: máxima 28.7°C, mínima 19.4°C | sensação térmica máx 30.2°C | sensação térmica mín 24.0°C | umidade dia 67.0% | umidade noite 91.0% | chuva dia 45.0% | chuva noite 65.0%Cezarina: máxima 28.9°C, mínima 19.7°C | sensação térmica máx 31.1°C | sensação térmica mín 24.0°C | umidade dia 69.0% | umidade noite 91.0% | chuva dia 15.0% | chuva noite 65.0%Cromínia: máxima 28.5°C, mínima 19.2°C | sensação térmica máx 30.4°C | sensação térmica mín 24.1°C | umidade dia 70.0% | umidade noite 89.0% | chuva dia 40.0% | chuva noite 65.0%Edealina: máxima 29.4°C, mínima 19.7°C | sensação térmica máx 31.5°C | sensação térmica mín 24.1°C | umidade dia 69.0% | umidade noite 87.0% | chuva dia 50.0% | chuva noite 40.0%Edéia: máxima 29.8°C, mínima 20.0°C | sensação térmica máx 31.8°C | sensação térmica mín 24.0°C | umidade dia 67.0% | umidade noite 87.0% | chuva dia 25.0% | chuva noite 60.0%Goiatuba: máxima 29.0°C, mínima 19.5°C | sensação térmica máx 30.1°C | sensação térmica mín 24.1°C | umidade dia 65.0% | umidade noite 87.0% | chuva dia 35.0% | chuva noite 95.0%Inaciolândia: máxima 31.2°C, mínima 21.3°C | sensação térmica máx 33.4°C | sensação térmica mín 24.2°C | umidade dia 65.0% | umidade noite 82.0% | chuva dia 50.0% | chuva noite 65.0%Indiara: máxima 29.6°C, mínima 20.0°C | sensação térmica máx 31.4°C | sensação térmica mín 24.0°C | umidade dia 65.0% | umidade noite 88.0% | chuva dia 35.0% | chuva noite 65.0%Itumbiara: máxima 29.7°C, mínima 20.2°C | sensação térmica máx 32.2°C | sensação térmica mín 24.0°C | umidade dia 70.0% | umidade noite 88.0% | chuva dia 40.0% | chuva noite 65.0%Joviânia: máxima 29.3°C, mínima 19.6°C | sensação térmica máx 30.4°C | sensação térmica mín 24.1°C | umidade dia 60.0% | umidade noite 85.0% | chuva dia 35.0% | chuva noite 40.0%Mairipotaba: máxima 28.7°C, mínima 19.4°C | sensação térmica máx 30.6°C | sensação térmica mín 24.1°C | umidade dia 69.0% | umidade noite 89.0% | chuva dia 30.0% | chuva noite 50.0%Marzagão: máxima 28.8°C, mínima 19.5°C | sensação térmica máx 30.7°C | sensação térmica mín 24.0°C | umidade dia 70.0% | umidade noite 91.0% | chuva dia 40.0% | chuva noite 85.0%Morrinhos: máxima 28.3°C, mínima 19.0°C | sensação térmica máx 29.3°C | sensação térmica mín 24.1°C | umidade dia 64.0% | umidade noite 88.0% | chuva dia 35.0% | chuva noite 70.0%Panamá: máxima 29.1°C, mínima 19.8°C | sensação térmica máx 31.0°C | sensação térmica mín 24.1°C | umidade dia 68.0% | umidade noite 87.0% | chuva dia 65.0% | chuva noite 90.0%Piracanjuba: máxima 28.4°C, mínima 19.1°C | sensação térmica máx 29.8°C | sensação térmica mín 24.0°C | umidade dia 66.0% | umidade noite 90.0% | chuva dia 15.0% | chuva noite 80.0%Pontalina: máxima 29.3°C, mínima 19.7°C | sensação térmica máx 31.0°C | sensação térmica mín 24.1°C | umidade dia 65.0% | umidade noite 88.0% | chuva dia 25.0% | chuva noite 80.0%Porteirão: máxima 31.0°C, mínima 20.5°C | sensação térmica máx 32.5°C | sensação térmica mín 24.0°C | umidade dia 60.0% | umidade noite 88.0% | chuva dia 25.0% | chuva noite 65.0%Professor Jamil: máxima 28.6°C, mínima 19.3°C | sensação térmica máx 30.4°C | sensação térmica mín 24.0°C | umidade dia 69.0% | umidade noite 90.0% | chuva dia 40.0% | chuva noite 65.0%Rio Quente: máxima 28.8°C, mínima 19.3°C | sensação térmica máx 30.2°C | sensação térmica mín 24.0°C | umidade dia 66.0% | umidade noite 91.0% | chuva dia 40.0% | chuva noite 65.0%Varjão: máxima 28.5°C, mínima 19.4°C | sensação térmica máx 30.6°C | sensação térmica mín 24.0°C | umidade dia 70.0% | umidade noite 91.0% | chuva dia 25.0% | chuva noite 65.0%Vicentinópolis: máxima 29.2°C, mínima 19.8°C | sensação térmica máx 30.6°C | sensação térmica mín 24.1°C | umidade dia 62.0% | umidade noite 85.0% | chuva dia 35.0% | chuva noite 60.0%Água Limpa: máxima 29.1°C, mínima 20.0°C | sensação térmica máx 31.4°C | sensação térmica mín 24.0°C | umidade dia 72.0% | umidade noite 90.0% | chuva dia 50.0% | chuva noite 90.0%Matéria produzida com o uso de Inteligência Artificial.