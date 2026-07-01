A região Sul para quinta-feira (2) apresentará tempo com temperaturas amenas. As cidades com as máximas mais altas incluem Porteirão com 30.7°C, Edéia com 30.6°C e Cachoeira Dourada com 30.5°C. As temperaturas mínimas mais baixas são esperadas em Rio Quente com 13.6°C e Caldas Novas com 13.7°C.A umidade média na região será de 55.29%, com os maiores índices noturnos em Água Limpa, alcançando 79.0%, Aloândia com 77.0% e Marzagão com 75.0%. A probabilidade de chuva é baixa, com média regional de 1.35%, e as maiores chances de precipitação são registradas em Cromínia e Professor Jamil, ambas com 10.0%.Veja a previsão para todas as cidades da região Sul:Aloândia: máxima 29.5°C, mínima 14.0°C | sensação térmica máx 29.5°C | sensação térmica mín 14.0°C | umidade dia 44.0% | umidade noite 77.0% | chuva dia 0.0% | chuva noite 0.0%Bom Jesus de Goiás: máxima 29.8°C, mínima 17.1°C | sensação térmica máx 29.8°C | sensação térmica mín 17.1°C | umidade dia 36.0% | umidade noite 58.0% | chuva dia 0.0% | chuva noite 0.0%Buriti Alegre: máxima 28.1°C, mínima 14.3°C | sensação térmica máx 28.1°C | sensação térmica mín 14.3°C | umidade dia 47.0% | umidade noite 74.0% | chuva dia 0.0% | chuva noite 5.0%Cachoeira Dourada: máxima 30.5°C, mínima 15.6°C | sensação térmica máx 30.5°C | sensação térmica mín 15.6°C | umidade dia 44.0% | umidade noite 70.0% | chuva dia 0.0% | chuva noite 0.0%Caldas Novas: máxima 28.4°C, mínima 13.7°C | sensação térmica máx 28.4°C | sensação térmica mín 13.7°C | umidade dia 46.0% | umidade noite 72.0% | chuva dia 0.0% | chuva noite 5.0%Cezarina: máxima 30.2°C, mínima 14.9°C | sensação térmica máx 30.2°C | sensação térmica mín 14.9°C | umidade dia 36.0% | umidade noite 64.0% | chuva dia 0.0% | chuva noite 5.0%Cromínia: máxima 29.0°C, mínima 15.5°C | sensação térmica máx 29.0°C | sensação térmica mín 15.5°C | umidade dia 40.0% | umidade noite 65.0% | chuva dia 0.0% | chuva noite 10.0%Edealina: máxima 30.4°C, mínima 15.2°C | sensação térmica máx 30.4°C | sensação térmica mín 15.0°C | umidade dia 40.0% | umidade noite 70.0% | chuva dia 0.0% | chuva noite 5.0%Edéia: máxima 30.6°C, mínima 15.1°C | sensação térmica máx 30.6°C | sensação térmica mín 15.0°C | umidade dia 37.0% | umidade noite 67.0% | chuva dia 0.0% | chuva noite 0.0%Goiatuba: máxima 28.4°C, mínima 15.8°C | sensação térmica máx 28.4°C | sensação térmica mín 15.8°C | umidade dia 40.0% | umidade noite 65.0% | chuva dia 0.0% | chuva noite 0.0%Inaciolândia: máxima 30.1°C, mínima 16.5°C | sensação térmica máx 30.1°C | sensação térmica mín 16.5°C | umidade dia 47.0% | umidade noite 73.0% | chuva dia 0.0% | chuva noite 0.0%Indiara: máxima 30.4°C, mínima 14.0°C | sensação térmica máx 30.4°C | sensação térmica mín 14.0°C | umidade dia 36.0% | umidade noite 66.0% | chuva dia 0.0% | chuva noite 5.0%Itumbiara: máxima 29.7°C, mínima 15.2°C | sensação térmica máx 29.7°C | sensação térmica mín 15.2°C | umidade dia 43.0% | umidade noite 68.0% | chuva dia 0.0% | chuva noite 0.0%Joviânia: máxima 29.6°C, mínima 15.6°C | sensação térmica máx 29.6°C | sensação térmica mín 15.6°C | umidade dia 42.0% | umidade noite 71.0% | chuva dia 0.0% | chuva noite 0.0%Mairipotaba: máxima 30.1°C, mínima 14.9°C | sensação térmica máx 30.1°C | sensação térmica mín 14.0°C | umidade dia 39.0% | umidade noite 69.0% | chuva dia 0.0% | chuva noite 5.0%Marzagão: máxima 29.0°C, mínima 13.9°C | sensação térmica máx 29.0°C | sensação térmica mín 13.9°C | umidade dia 48.0% | umidade noite 75.0% | chuva dia 0.0% | chuva noite 5.0%Morrinhos: máxima 28.3°C, mínima 15.4°C | sensação térmica máx 28.3°C | sensação térmica mín 15.4°C | umidade dia 46.0% | umidade noite 69.0% | chuva dia 0.0% | chuva noite 0.0%Panamá: máxima 28.5°C, mínima 16.3°C | sensação térmica máx 28.5°C | sensação térmica mín 16.3°C | umidade dia 40.0% | umidade noite 64.0% | chuva dia 0.0% | chuva noite 0.0%Piracanjuba: máxima 28.1°C, mínima 16.2°C | sensação térmica máx 28.1°C | sensação térmica mín 16.0°C | umidade dia 43.0% | umidade noite 64.0% | chuva dia 0.0% | chuva noite 5.0%Pontalina: máxima 29.5°C, mínima 16.0°C | sensação térmica máx 29.5°C | sensação térmica mín 16.0°C | umidade dia 44.0% | umidade noite 71.0% | chuva dia 0.0% | chuva noite 0.0%Porteirão: máxima 30.7°C, mínima 15.4°C | sensação térmica máx 30.7°C | sensação térmica mín 15.4°C | umidade dia 37.0% | umidade noite 61.0% | chuva dia 0.0% | chuva noite 0.0%Professor Jamil: máxima 29.2°C, mínima 14.2°C | sensação térmica máx 29.2°C | sensação térmica mín 14.2°C | umidade dia 43.0% | umidade noite 71.0% | chuva dia 0.0% | chuva noite 10.0%Rio Quente: máxima 28.0°C, mínima 13.6°C | sensação térmica máx 28.0°C | sensação térmica mín 13.6°C | umidade dia 48.0% | umidade noite 74.0% | chuva dia 0.0% | chuva noite 5.0%Varjão: máxima 29.4°C, mínima 16.7°C | sensação térmica máx 29.4°C | sensação térmica mín 16.7°C | umidade dia 36.0% | umidade noite 59.0% | chuva dia 0.0% | chuva noite 0.0%Vicentinópolis: máxima 30.1°C, mínima 16.8°C | sensação térmica máx 30.1°C | sensação térmica mín 16.8°C | umidade dia 40.0% | umidade noite 66.0% | chuva dia 0.0% | chuva noite 0.0%Água Limpa: máxima 28.8°C, mínima 14.3°C | sensação térmica máx 28.8°C | sensação térmica mín 14.3°C | umidade dia 51.0% | umidade noite 79.0% | chuva dia 0.0% | chuva noite 5.0%Matéria produzida com o uso de Inteligência Artificial.