A região Sul terá um tempo com temperaturas variadas na quinta-feira (21). As cidades mais quentes serão Marzagão com 28.0°C, Cachoeira Dourada com 27.9°C e Água Limpa com 27.7°C. As cidades mais frias serão Indiara com 17.7°C e Buriti Alegre com 17.8°C.A umidade média na região será de 77.52%, com Inaciolândia registrando a maior umidade com 88.0%. A probabilidade média de chuva é de 17.5%, sendo Água Limpa, Goiatuba e Rio Quente as cidades com maior probabilidade de chuva, com 35.0% cada.Veja a previsão para todas as cidades da região Sul:Aloândia: máxima 27.1°C, mínima 18.1°C | sensação térmica máx 28.3°C | sensação térmica mín 18.1°C | umidade dia 70.0% | umidade noite 86.0% | chuva dia 30.0% | chuva noite 10.0%Bom Jesus de Goiás: máxima 25.5°C, mínima 17.9°C | sensação térmica máx 26.8°C | sensação térmica mín 17.9°C | umidade dia 75.0% | umidade noite 85.0% | chuva dia 20.0% | chuva noite 10.0%Buriti Alegre: máxima 26.6°C, mínima 17.8°C | sensação térmica máx 27.8°C | sensação térmica mín 17.8°C | umidade dia 72.0% | umidade noite 86.0% | chuva dia 25.0% | chuva noite 10.0%Cachoeira Dourada: máxima 27.9°C, mínima 18.3°C | sensação térmica máx 29.2°C | sensação térmica mín 18.3°C | umidade dia 69.0% | umidade noite 83.0% | chuva dia 25.0% | chuva noite 10.0%Caldas Novas: máxima 27.6°C, mínima 18.5°C | sensação térmica máx 28.5°C | sensação térmica mín 18.5°C | umidade dia 66.0% | umidade noite 81.0% | chuva dia 15.0% | chuva noite 25.0%Cezarina: máxima 27.7°C, mínima 18.1°C | sensação térmica máx 28.6°C | sensação térmica mín 18.1°C | umidade dia 66.0% | umidade noite 81.0% | chuva dia 20.0% | chuva noite 10.0%Cromínia: máxima 26.9°C, mínima 18.4°C | sensação térmica máx 28.2°C | sensação térmica mín 18.4°C | umidade dia 73.0% | umidade noite 85.0% | chuva dia 15.0% | chuva noite 15.0%Edealina: máxima 27.6°C, mínima 18.5°C | sensação térmica máx 29.1°C | sensação térmica mín 18.5°C | umidade dia 71.0% | umidade noite 85.0% | chuva dia 25.0% | chuva noite 10.0%Edéia: máxima 27.2°C, mínima 18.3°C | sensação térmica máx 28.6°C | sensação térmica mín 18.3°C | umidade dia 73.0% | umidade noite 86.0% | chuva dia 25.0% | chuva noite 10.0%Goiatuba: máxima 25.8°C, mínima 18.0°C | sensação térmica máx 26.9°C | sensação térmica mín 18.0°C | umidade dia 72.0% | umidade noite 84.0% | chuva dia 35.0% | chuva noite 10.0%Inaciolândia: máxima 25.9°C, mínima 18.4°C | sensação térmica máx 27.5°C | sensação térmica mín 18.4°C | umidade dia 77.0% | umidade noite 88.0% | chuva dia 10.0% | chuva noite 10.0%Indiara: máxima 27.1°C, mínima 17.7°C | sensação térmica máx 28.3°C | sensação térmica mín 17.7°C | umidade dia 70.0% | umidade noite 86.0% | chuva dia 25.0% | chuva noite 10.0%Itumbiara: máxima 27.6°C, mínima 18.3°C | sensação térmica máx 28.5°C | sensação térmica mín 18.3°C | umidade dia 66.0% | umidade noite 81.0% | chuva dia 20.0% | chuva noite 10.0%Joviânia: máxima 26.5°C, mínima 18.6°C | sensação térmica máx 27.8°C | sensação térmica mín 18.6°C | umidade dia 71.0% | umidade noite 84.0% | chuva dia 15.0% | chuva noite 10.0%Mairipotaba: máxima 27.6°C, mínima 18.3°C | sensação térmica máx 29.0°C | sensação térmica mín 18.3°C | umidade dia 71.0% | umidade noite 86.0% | chuva dia 15.0% | chuva noite 25.0%Marzagão: máxima 28.0°C, mínima 18.3°C | sensação térmica máx 29.1°C | sensação térmica mín 18.3°C | umidade dia 67.0% | umidade noite 83.0% | chuva dia 25.0% | chuva noite 25.0%Morrinhos: máxima 26.6°C, mínima 18.4°C | sensação térmica máx 27.8°C | sensação térmica mín 18.4°C | umidade dia 72.0% | umidade noite 84.0% | chuva dia 25.0% | chuva noite 10.0%Panamá: máxima 25.8°C, mínima 18.0°C | sensação térmica máx 27.0°C | sensação térmica mín 18.0°C | umidade dia 73.0% | umidade noite 84.0% | chuva dia 15.0% | chuva noite 10.0%Piracanjuba: máxima 27.0°C, mínima 18.7°C | sensação térmica máx 28.3°C | sensação térmica mín 18.7°C | umidade dia 72.0% | umidade noite 83.0% | chuva dia 25.0% | chuva noite 15.0%Pontalina: máxima 27.0°C, mínima 18.6°C | sensação térmica máx 28.6°C | sensação térmica mín 18.6°C | umidade dia 75.0% | umidade noite 87.0% | chuva dia 25.0% | chuva noite 15.0%Porteirão: máxima 26.4°C, mínima 18.4°C | sensação térmica máx 27.6°C | sensação térmica mín 18.4°C | umidade dia 70.0% | umidade noite 83.0% | chuva dia 10.0% | chuva noite 10.0%Professor Jamil: máxima 27.4°C, mínima 18.6°C | sensação térmica máx 28.7°C | sensação térmica mín 18.6°C | umidade dia 72.0% | umidade noite 84.0% | chuva dia 20.0% | chuva noite 15.0%Rio Quente: máxima 27.2°C, mínima 18.2°C | sensação térmica máx 28.2°C | sensação térmica mín 18.2°C | umidade dia 68.0% | umidade noite 83.0% | chuva dia 35.0% | chuva noite 15.0%Varjão: máxima 26.9°C, mínima 18.5°C | sensação térmica máx 27.9°C | sensação térmica mín 18.5°C | umidade dia 69.0% | umidade noite 82.0% | chuva dia 15.0% | chuva noite 10.0%Vicentinópolis: máxima 26.2°C, mínima 18.8°C | sensação térmica máx 27.5°C | sensação térmica mín 18.8°C | umidade dia 72.0% | umidade noite 83.0% | chuva dia 15.0% | chuva noite 10.0%Água Limpa: máxima 27.7°C, mínima 18.5°C | sensação térmica máx 29.2°C | sensação térmica mín 18.5°C | umidade dia 71.0% | umidade noite 85.0% | chuva dia 35.0% | chuva noite 25.0%Matéria produzida com o uso de Inteligência Artificial.