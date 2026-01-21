A região Sul apresenta grande chance de chuva para a quinta-feira (22), com o tempo indicando a possibilidade de precipitação em diversas localidades. As temperaturas máximas para o dia ficam em 28.2°C em Inaciolândia, 27.6°C em Porteirão e 26.9°C em Cachoeira Dourada. As cidades com as menores temperaturas mínimas são Goiatuba e Panamá, ambas com 18.6°C.A umidade média na região Sul é de 90.0%. Cidades como Aloândia, Cezarina e Cromínia podem registrar umidade de até 96.0%. A probabilidade média de chuva para a região é de 42.88%. Aloândia, Caldas Novas e Cromínia estão entre as cidades com maior probabilidade de chuva, atingindo 75.0%.Veja a previsão para todas as cidades da região Sul:Aloândia: máxima 24.8°C, mínima 19.6°C | sensação térmica máx 26.8°C | sensação térmica mín 24.0°C | umidade dia 85.0% | umidade noite 96.0% | chuva dia 45.0% | chuva noite 75.0%Bom Jesus de Goiás: máxima 26.3°C, mínima 19.7°C | sensação térmica máx 28.4°C | sensação térmica mín 24.0°C | umidade dia 83.0% | umidade noite 94.0% | chuva dia 35.0% | chuva noite 15.0%Buriti Alegre: máxima 23.7°C, mínima 18.8°C | sensação térmica máx 25.7°C | sensação térmica mín 18.8°C | umidade dia 89.0% | umidade noite 95.0% | chuva dia 40.0% | chuva noite 25.0%Cachoeira Dourada: máxima 26.9°C, mínima 20.0°C | sensação térmica máx 29.1°C | sensação térmica mín 24.0°C | umidade dia 80.0% | umidade noite 92.0% | chuva dia 35.0% | chuva noite 15.0%Caldas Novas: máxima 24.0°C, mínima 19.6°C | sensação térmica máx 25.9°C | sensação térmica mín 24.0°C | umidade dia 87.0% | umidade noite 95.0% | chuva dia 75.0% | chuva noite 25.0%Cezarina: máxima 25.4°C, mínima 20.0°C | sensação térmica máx 27.7°C | sensação térmica mín 24.0°C | umidade dia 88.0% | umidade noite 96.0% | chuva dia 70.0% | chuva noite 35.0%Cromínia: máxima 24.8°C, mínima 19.6°C | sensação térmica máx 26.8°C | sensação térmica mín 24.0°C | umidade dia 85.0% | umidade noite 96.0% | chuva dia 45.0% | chuva noite 75.0%Edealina: máxima 24.8°C, mínima 19.6°C | sensação térmica máx 26.8°C | sensação térmica mín 24.0°C | umidade dia 85.0% | umidade noite 96.0% | chuva dia 45.0% | chuva noite 75.0%Edéia: máxima 25.8°C, mínima 20.2°C | sensação térmica máx 27.9°C | sensação térmica mín 24.0°C | umidade dia 84.0% | umidade noite 94.0% | chuva dia 70.0% | chuva noite 35.0%Goiatuba: máxima 23.8°C, mínima 18.6°C | sensação térmica máx 25.8°C | sensação térmica mín 18.6°C | umidade dia 88.0% | umidade noite 94.0% | chuva dia 35.0% | chuva noite 30.0%Inaciolândia: máxima 28.2°C, mínima 20.6°C | sensação térmica máx 30.4°C | sensação térmica mín 24.1°C | umidade dia 76.0% | umidade noite 90.0% | chuva dia 20.0% | chuva noite 10.0%Indiara: máxima 25.4°C, mínima 20.1°C | sensação térmica máx 27.3°C | sensação térmica mín 24.0°C | umidade dia 85.0% | umidade noite 95.0% | chuva dia 45.0% | chuva noite 25.0%Itumbiara: máxima 26.2°C, mínima 20.1°C | sensação térmica máx 28.3°C | sensação térmica mín 24.0°C | umidade dia 82.0% | umidade noite 92.0% | chuva dia 40.0% | chuva noite 15.0%Joviânia: máxima 26.4°C, mínima 20.4°C | sensação térmica máx 28.5°C | sensação térmica mín 24.6°C | umidade dia 86.0% | umidade noite 95.0% | chuva dia 35.0% | chuva noite 25.0%Mairipotaba: máxima 24.8°C, mínima 19.6°C | sensação térmica máx 26.8°C | sensação térmica mín 24.0°C | umidade dia 85.0% | umidade noite 96.0% | chuva dia 45.0% | chuva noite 75.0%Marzagão: máxima 24.1°C, mínima 19.7°C | sensação térmica máx 25.9°C | sensação térmica mín 24.0°C | umidade dia 87.0% | umidade noite 95.0% | chuva dia 45.0% | chuva noite 35.0%Morrinhos: máxima 23.7°C, mínima 19.1°C | sensação térmica máx 25.7°C | sensação térmica mín 24.0°C | umidade dia 88.0% | umidade noite 95.0% | chuva dia 40.0% | chuva noite 25.0%Panamá: máxima 23.8°C, mínima 18.6°C | sensação térmica máx 25.8°C | sensação térmica mín 18.6°C | umidade dia 88.0% | umidade noite 94.0% | chuva dia 35.0% | chuva noite 30.0%Piracanjuba: máxima 24.3°C, mínima 19.3°C | sensação térmica máx 26.3°C | sensação térmica mín 24.0°C | umidade dia 87.0% | umidade noite 95.0% | chuva dia 75.0% | chuva noite 65.0%Pontalina: máxima 24.8°C, mínima 19.6°C | sensação térmica máx 26.8°C | sensação térmica mín 24.0°C | umidade dia 85.0% | umidade noite 96.0% | chuva dia 45.0% | chuva noite 75.0%Porteirão: máxima 27.6°C, mínima 20.4°C | sensação térmica máx 30.1°C | sensação térmica mín 24.0°C | umidade dia 81.0% | umidade noite 94.0% | chuva dia 25.0% | chuva noite 15.0%Professor Jamil: máxima 24.3°C, mínima 19.3°C | sensação térmica máx 26.3°C | sensação térmica mín 24.0°C | umidade dia 87.0% | umidade noite 95.0% | chuva dia 75.0% | chuva noite 65.0%Rio Quente: máxima 24.0°C, mínima 19.6°C | sensação térmica máx 25.9°C | sensação térmica mín 24.0°C | umidade dia 87.0% | umidade noite 95.0% | chuva dia 75.0% | chuva noite 25.0%Varjão: máxima 25.4°C, mínima 20.0°C | sensação térmica máx 27.7°C | sensação térmica mín 24.0°C | umidade dia 88.0% | umidade noite 96.0% | chuva dia 70.0% | chuva noite 35.0%Vicentinópolis: máxima 25.8°C, mínima 19.7°C | sensação térmica máx 27.8°C | sensação térmica mín 24.0°C | umidade dia 86.0% | umidade noite 95.0% | chuva dia 35.0% | chuva noite 25.0%Água Limpa: máxima 24.1°C, mínima 19.7°C | sensação térmica máx 25.9°C | sensação térmica mín 24.0°C | umidade dia 87.0% | umidade noite 95.0% | chuva dia 45.0% | chuva noite 35.0%Matéria produzida com o uso de Inteligência Artificial.