A região Sul para quinta-feira (23) apresentará um tempo sem grande chance de chuva, altas temperaturas ou baixa umidade, indicando condições amenas a quentes. As cidades mais quentes incluem Inaciolândia e Porteirão, ambas com 31.3°C, e Edéia, com 30.8°C. Já as mais frias serão Rio Quente, com 18.2°C, e Morrinhos, com 18.3°C.A umidade do tempo para a região terá uma média de 59.08%, com a maior umidade sendo registrada em Cachoeira Dourada, atingindo 73.0%. Quanto à chuva, a probabilidade média é de 12.5%, mas em cidades como Joviânia e Panamá, a chance pode chegar a 30.0%.Veja a previsão para todas as cidades da região Sul:Aloândia: máxima 30.2°C, mínima 19.1°C | sensação térmica máx 30.2°C | sensação térmica mín 24.2°C | umidade dia 50.0% | umidade noite 66.0% | chuva dia 25.0% | chuva noite 10.0%Bom Jesus de Goiás: máxima 30.1°C, mínima 20.3°C | sensação térmica máx 30.8°C | sensação térmica mín 24.3°C | umidade dia 55.0% | umidade noite 66.0% | chuva dia 15.0% | chuva noite 10.0%Buriti Alegre: máxima 29.7°C, mínima 18.9°C | sensação térmica máx 29.7°C | sensação térmica mín 24.3°C | umidade dia 50.0% | umidade noite 66.0% | chuva dia 25.0% | chuva noite 10.0%Cachoeira Dourada: máxima 30.7°C, mínima 20.4°C | sensação térmica máx 31.6°C | sensação térmica mín 24.2°C | umidade dia 58.0% | umidade noite 73.0% | chuva dia 15.0% | chuva noite 10.0%Caldas Novas: máxima 29.5°C, mínima 18.4°C | sensação térmica máx 29.5°C | sensação térmica mín 18.4°C | umidade dia 51.0% | umidade noite 68.0% | chuva dia 10.0% | chuva noite 10.0%Cezarina: máxima 30.3°C, mínima 19.6°C | sensação térmica máx 30.6°C | sensação térmica mín 24.3°C | umidade dia 54.0% | umidade noite 67.0% | chuva dia 10.0% | chuva noite 10.0%Cromínia: máxima 30.1°C, mínima 19.0°C | sensação térmica máx 30.1°C | sensação térmica mín 24.3°C | umidade dia 48.0% | umidade noite 64.0% | chuva dia 10.0% | chuva noite 10.0%Edealina: máxima 30.5°C, mínima 19.5°C | sensação térmica máx 30.8°C | sensação térmica mín 24.3°C | umidade dia 53.0% | umidade noite 66.0% | chuva dia 15.0% | chuva noite 10.0%Edéia: máxima 30.8°C, mínima 20.0°C | sensação térmica máx 31.2°C | sensação térmica mín 24.2°C | umidade dia 53.0% | umidade noite 66.0% | chuva dia 10.0% | chuva noite 10.0%Goiatuba: máxima 29.5°C, mínima 19.5°C | sensação térmica máx 29.7°C | sensação térmica mín 24.3°C | umidade dia 53.0% | umidade noite 64.0% | chuva dia 25.0% | chuva noite 10.0%Inaciolândia: máxima 31.3°C, mínima 21.0°C | sensação térmica máx 32.0°C | sensação térmica mín 24.3°C | umidade dia 53.0% | umidade noite 69.0% | chuva dia 15.0% | chuva noite 10.0%Indiara: máxima 30.7°C, mínima 20.1°C | sensação térmica máx 31.0°C | sensação térmica mín 24.2°C | umidade dia 53.0% | umidade noite 67.0% | chuva dia 15.0% | chuva noite 10.0%Itumbiara: máxima 30.3°C, mínima 19.9°C | sensação térmica máx 30.9°C | sensação térmica mín 24.2°C | umidade dia 55.0% | umidade noite 71.0% | chuva dia 5.0% | chuva noite 10.0%Joviânia: máxima 30.0°C, mínima 19.6°C | sensação térmica máx 30.2°C | sensação térmica mín 24.3°C | umidade dia 51.0% | umidade noite 64.0% | chuva dia 30.0% | chuva noite 10.0%Mairipotaba: máxima 30.1°C, mínima 19.3°C | sensação térmica máx 30.1°C | sensação térmica mín 24.3°C | umidade dia 50.0% | umidade noite 62.0% | chuva dia 10.0% | chuva noite 10.0%Marzagão: máxima 29.8°C, mínima 18.8°C | sensação térmica máx 29.8°C | sensação térmica mín 18.8°C | umidade dia 51.0% | umidade noite 68.0% | chuva dia 10.0% | chuva noite 10.0%Morrinhos: máxima 29.3°C, mínima 18.3°C | sensação térmica máx 29.3°C | sensação térmica mín 18.3°C | umidade dia 50.0% | umidade noite 65.0% | chuva dia 10.0% | chuva noite 10.0%Panamá: máxima 29.9°C, mínima 19.6°C | sensação térmica máx 30.1°C | sensação térmica mín 24.3°C | umidade dia 52.0% | umidade noite 65.0% | chuva dia 30.0% | chuva noite 10.0%Piracanjuba: máxima 29.6°C, mínima 19.1°C | sensação térmica máx 29.6°C | sensação térmica mín 24.3°C | umidade dia 49.0% | umidade noite 64.0% | chuva dia 10.0% | chuva noite 10.0%Pontalina: máxima 30.2°C, mínima 19.0°C | sensação térmica máx 30.2°C | sensação térmica mín 24.3°C | umidade dia 51.0% | umidade noite 64.0% | chuva dia 10.0% | chuva noite 10.0%Porteirão: máxima 31.3°C, mínima 20.8°C | sensação térmica máx 31.6°C | sensação térmica mín 24.3°C | umidade dia 50.0% | umidade noite 67.0% | chuva dia 25.0% | chuva noite 10.0%Professor Jamil: máxima 30.0°C, mínima 18.8°C | sensação térmica máx 30.0°C | sensação térmica mín 18.8°C | umidade dia 51.0% | umidade noite 66.0% | chuva dia 10.0% | chuva noite 10.0%Rio Quente: máxima 29.6°C, mínima 18.2°C | sensação térmica máx 29.6°C | sensação térmica mín 18.2°C | umidade dia 52.0% | umidade noite 67.0% | chuva dia 10.0% | chuva noite 10.0%Varjão: máxima 29.8°C, mínima 19.3°C | sensação térmica máx 30.0°C | sensação térmica mín 24.3°C | umidade dia 55.0% | umidade noite 66.0% | chuva dia 10.0% | chuva noite 10.0%Vicentinópolis: máxima 30.0°C, mínima 20.3°C | sensação térmica máx 30.4°C | sensação térmica mín 24.3°C | umidade dia 52.0% | umidade noite 63.0% | chuva dia 15.0% | chuva noite 10.0%Água Limpa: máxima 30.3°C, mínima 19.5°C | sensação térmica máx 30.3°C | sensação térmica mín 24.2°C | umidade dia 50.0% | umidade noite 68.0% | chuva dia 15.0% | chuva noite 10.0%Matéria produzida com o uso de Inteligência Artificial.