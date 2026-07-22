A região Sul terá um dia de sol firme e sem expectativa de precipitação nesta quinta-feira (23). O aquecimento será expressivo no período vespertino, tendo como destaques de calor as cidades de Edéia, com máxima de 32,7°C, além de Cachoeira Dourada e Indiara, ambas registrando 32,6°C. Em contrapartida, o amanhecer terá temperaturas mais suaves, com os menores índices previstos em Marzagão, que alcança mínima de 15,7°C, e Aloândia, com 16,0°C.A umidade relativa do ar na região deve registrar média de 46,63%, sendo que as taxas mais elevadas ocorrem em Inaciolândia, com 67,0%, seguida por Água Limpa e Aloândia, que apresentam índice de 64,0%. Já a probabilidade de chuva na região é de 0,0% no índice médio, o que reforça o panorama de tempo completamente seco em localidades como Água Limpa, Aloândia e Bom Jesus de Goiás.Veja a previsão para todas as cidades da região Sul:Aloândia: máxima 31,9°C, mínima 16,0°C | sensação térmica máx 31,9°C | sensação térmica mín 16,0°C | umidade dia 42,0% | umidade noite 64,0% | chuva dia 0,0% | chuva noite 0,0%Bom Jesus de Goiás: máxima 31,8°C, mínima 20,0°C | sensação térmica máx 31,8°C | sensação térmica mín 24,4°C | umidade dia 36,0% | umidade noite 50,0% | chuva dia 0,0% | chuva noite 0,0%Buriti Alegre: máxima 30,8°C, mínima 17,3°C | sensação térmica máx 30,8°C | sensação térmica mín 17,3°C | umidade dia 38,0% | umidade noite 57,0% | chuva dia 0,0% | chuva noite 0,0%Cachoeira Dourada: máxima 32,6°C, mínima 18,8°C | sensação térmica máx 32,6°C | sensação térmica mín 18,8°C | umidade dia 40,0% | umidade noite 61,0% | chuva dia 0,0% | chuva noite 0,0%Caldas Novas: máxima 31,1°C, mínima 16,4°C | sensação térmica máx 31,1°C | sensação térmica mín 16,4°C | umidade dia 36,0% | umidade noite 53,0% | chuva dia 0,0% | chuva noite 0,0%Cezarina: máxima 32,3°C, mínima 16,0°C | sensação térmica máx 32,3°C | sensação térmica mín 16,0°C | umidade dia 35,0% | umidade noite 50,0% | chuva dia 0,0% | chuva noite 0,0%Cromínia: máxima 31,5°C, mínima 17,5°C | sensação térmica máx 31,5°C | sensação térmica mín 17,5°C | umidade dia 36,0% | umidade noite 50,0% | chuva dia 0,0% | chuva noite 0,0%Edealina: máxima 32,6°C, mínima 16,9°C | sensação térmica máx 32,6°C | sensação térmica mín 16,9°C | umidade dia 38,0% | umidade noite 56,0% | chuva dia 0,0% | chuva noite 0,0%Edéia: máxima 32,7°C, mínima 17,4°C | sensação térmica máx 32,7°C | sensação térmica mín 17,4°C | umidade dia 38,0% | umidade noite 55,0% | chuva dia 0,0% | chuva noite 0,0%Goiatuba: máxima 30,9°C, mínima 18,4°C | sensação térmica máx 30,9°C | sensação térmica mín 18,4°C | umidade dia 36,0% | umidade noite 53,0% | chuva dia 0,0% | chuva noite 0,0%Inaciolândia: máxima 31,8°C, mínima 19,0°C | sensação térmica máx 31,8°C | sensação térmica mín 24,3°C | umidade dia 47,0% | umidade noite 67,0% | chuva dia 0,0% | chuva noite 0,0%Indiara: máxima 32,6°C, mínima 16,2°C | sensação térmica máx 32,6°C | sensação térmica mín 16,2°C | umidade dia 37,0% | umidade noite 57,0% | chuva dia 0,0% | chuva noite 0,0%Itumbiara: máxima 31,8°C, mínima 17,4°C | sensação térmica máx 31,8°C | sensação térmica mín 17,4°C | umidade dia 38,0% | umidade noite 58,0% | chuva dia 0,0% | chuva noite 0,0%Joviânia: máxima 31,6°C, mínima 17,9°C | sensação térmica máx 31,6°C | sensação térmica mín 17,9°C | umidade dia 40,0% | umidade noite 58,0% | chuva dia 0,0% | chuva noite 0,0%Mairipotaba: máxima 32,3°C, mínima 16,6°C | sensação térmica máx 32,3°C | sensação térmica mín 16,6°C | umidade dia 37,0% | umidade noite 53,0% | chuva dia 0,0% | chuva noite 0,0%Marzagão: máxima 31,5°C, mínima 15,7°C | sensação térmica máx 31,5°C | sensação térmica mín 15,7°C | umidade dia 38,0% | umidade noite 59,0% | chuva dia 0,0% | chuva noite 0,0%Morrinhos: máxima 31,0°C, mínima 17,4°C | sensação térmica máx 31,0°C | sensação térmica mín 17,4°C | umidade dia 38,0% | umidade noite 53,0% | chuva dia 0,0% | chuva noite 0,0%Panamá: máxima 31,0°C, mínima 19,1°C | sensação térmica máx 31,0°C | sensação térmica mín 24,4°C | umidade dia 36,0% | umidade noite 52,0% | chuva dia 0,0% | chuva noite 0,0%Piracanjuba: máxima 31,2°C, mínima 18,2°C | sensação térmica máx 31,2°C | sensação térmica mín 18,2°C | umidade dia 36,0% | umidade noite 50,0% | chuva dia 0,0% | chuva noite 0,0%Pontalina: máxima 32,0°C, mínima 17,7°C | sensação térmica máx 32,0°C | sensação térmica mín 17,7°C | umidade dia 40,0% | umidade noite 56,0% | chuva dia 0,0% | chuva noite 0,0%Porteirão: máxima 32,4°C, mínima 18,4°C | sensação térmica máx 32,4°C | sensação térmica mín 18,4°C | umidade dia 39,0% | umidade noite 54,0% | chuva dia 0,0% | chuva noite 0,0%Professor Jamil: máxima 31,8°C, mínima 16,6°C | sensação térmica máx 31,8°C | sensação térmica mín 16,6°C | umidade dia 37,0% | umidade noite 54,0% | chuva dia 0,0% | chuva noite 0,0%Rio Quente: máxima 31,0°C, mínima 16,5°C | sensação térmica máx 31,0°C | sensação térmica mín 16,5°C | umidade dia 36,0% | umidade noite 54,0% | chuva dia 0,0% | chuva noite 0,0%Varjão: máxima 31,6°C, mínima 18,0°C | sensação térmica máx 31,6°C | sensação térmica mín 18,0°C | umidade dia 33,0% | umidade noite 45,0% | chuva dia 0,0% | chuva noite 0,0%Vicentinópolis: máxima 31,8°C, mínima 19,4°C | sensação térmica máx 31,8°C | sensação térmica mín 24,4°C | umidade dia 40,0% | umidade noite 53,0% | chuva dia 0,0% | chuva noite 0,0%Água Limpa: máxima 31,2°C, mínima 16,1°C | sensação térmica máx 31,2°C | sensação térmica mín 16,1°C | umidade dia 42,0% | umidade noite 64,0% | chuva dia 0,0% | chuva noite 0,0%Matéria produzida com o uso de Inteligência Artificial.