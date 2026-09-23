A região Sul terá um dia ensolarado e sem expectativa de alterações bruscas nesta quinta-feira (24). Entre os municípios que devem registrar as temperaturas mais elevadas estão Edealina, com máxima de 34,4°C, Cezarina, que alcança 34,3°C, e Edéia, com 34,2°C. Por outro lado, as menores temperaturas mínimas do período estão previstas para Professor Jamil, com 20,1°C, e Buriti Alegre, onde os termômetros marcam 20,3°C.A umidade relativa do ar na região apresenta uma média de 58,27%, com os maiores índices concentrados em Porteirão, que atinge 71,0%, além de Indiara e Itumbiara, ambas com 70,0%. Quanto à probabilidade média de chuva, o índice geral é baixo, ficando em 10,29%, sendo que a chance máxima de precipitação fica restrita a 15,0% em localidades como Água Limpa, Aloândia e Bom Jesus de Goiás.Veja a previsão para todas as cidades da região Sul:Aloândia: máxima 33,6°C, mínima 20,6°C | sensação térmica máx 34,4°C | sensação térmica mín 24,2°C | umidade dia 49,0% | umidade noite 68,0% | chuva dia 15,0% | chuva noite 5,0%Bom Jesus de Goiás: máxima 32,6°C, mínima 21,0°C | sensação térmica máx 33,6°C | sensação térmica mín 24,2°C | umidade dia 52,0% | umidade noite 68,0% | chuva dia 15,0% | chuva noite 5,0%Buriti Alegre: máxima 31,6°C, mínima 20,3°C | sensação térmica máx 32,0°C | sensação térmica mín 24,2°C | umidade dia 51,0% | umidade noite 67,0% | chuva dia 15,0% | chuva noite 5,0%Cachoeira Dourada: máxima 33,8°C, mínima 21,3°C | sensação térmica máx 34,6°C | sensação térmica mín 24,3°C | umidade dia 49,0% | umidade noite 68,0% | chuva dia 15,0% | chuva noite 15,0%Caldas Novas: máxima 33,2°C, mínima 20,6°C | sensação térmica máx 33,4°C | sensação térmica mín 24,3°C | umidade dia 47,0% | umidade noite 65,0% | chuva dia 10,0% | chuva noite 5,0%Cezarina: máxima 34,3°C, mínima 20,6°C | sensação térmica máx 35,0°C | sensação térmica mín 24,2°C | umidade dia 48,0% | umidade noite 67,0% | chuva dia 15,0% | chuva noite 10,0%Cromínia: máxima 33,4°C, mínima 20,4°C | sensação térmica máx 33,7°C | sensação térmica mín 24,2°C | umidade dia 48,0% | umidade noite 66,0% | chuva dia 15,0% | chuva noite 10,0%Edealina: máxima 34,4°C, mínima 20,7°C | sensação térmica máx 35,0°C | sensação térmica mín 24,2°C | umidade dia 48,0% | umidade noite 68,0% | chuva dia 5,0% | chuva noite 5,0%Edéia: máxima 34,2°C, mínima 20,7°C | sensação térmica máx 35,2°C | sensação térmica mín 24,2°C | umidade dia 50,0% | umidade noite 69,0% | chuva dia 5,0% | chuva noite 5,0%Goiatuba: máxima 32,3°C, mínima 20,9°C | sensação térmica máx 32,9°C | sensação térmica mín 24,3°C | umidade dia 51,0% | umidade noite 67,0% | chuva dia 15,0% | chuva noite 5,0%Inaciolândia: máxima 33,3°C, mínima 21,5°C | sensação térmica máx 34,7°C | sensação térmica mín 24,3°C | umidade dia 53,0% | umidade noite 69,0% | chuva dia 5,0% | chuva noite 5,0%Indiara: máxima 34,2°C, mínima 20,3°C | sensação térmica máx 35,1°C | sensação térmica mín 24,2°C | umidade dia 50,0% | umidade noite 70,0% | chuva dia 15,0% | chuva noite 10,0%Itumbiara: máxima 33,4°C, mínima 21,0°C | sensação térmica máx 34,6°C | sensação térmica mín 24,2°C | umidade dia 51,0% | umidade noite 70,0% | chuva dia 15,0% | chuva noite 0,0%Joviânia: máxima 33,1°C, mínima 21,1°C | sensação térmica máx 33,8°C | sensação térmica mín 24,3°C | umidade dia 50,0% | umidade noite 65,0% | chuva dia 15,0% | chuva noite 5,0%Mairipotaba: máxima 34,0°C, mínima 20,5°C | sensação térmica máx 34,5°C | sensação térmica mín 24,3°C | umidade dia 48,0% | umidade noite 67,0% | chuva dia 15,0% | chuva noite 5,0%Marzagão: máxima 33,6°C, mínima 20,7°C | sensação térmica máx 34,4°C | sensação térmica mín 24,3°C | umidade dia 49,0% | umidade noite 69,0% | chuva dia 15,0% | chuva noite 5,0%Morrinhos: máxima 32,4°C, mínima 20,4°C | sensação térmica máx 32,8°C | sensação térmica mín 24,3°C | umidade dia 49,0% | umidade noite 66,0% | chuva dia 15,0% | chuva noite 15,0%Panamá: máxima 32,5°C, mínima 21,0°C | sensação térmica máx 33,2°C | sensação térmica mín 24,3°C | umidade dia 51,0% | umidade noite 67,0% | chuva dia 15,0% | chuva noite 5,0%Piracanjuba: máxima 33,1°C, mínima 20,5°C | sensação térmica máx 33,2°C | sensação térmica mín 24,3°C | umidade dia 47,0% | umidade noite 65,0% | chuva dia 15,0% | chuva noite 10,0%Pontalina: máxima 33,6°C, mínima 20,9°C | sensação térmica máx 34,2°C | sensação térmica mín 24,3°C | umidade dia 48,0% | umidade noite 66,0% | chuva dia 15,0% | chuva noite 5,0%Porteirão: máxima 33,7°C, mínima 20,7°C | sensação térmica máx 35,1°C | sensação térmica mín 24,2°C | umidade dia 53,0% | umidade noite 71,0% | chuva dia 15,0% | chuva noite 5,0%Professor Jamil: máxima 34,0°C, mínima 20,1°C | sensação térmica máx 34,2°C | sensação térmica mín 24,2°C | umidade dia 47,0% | umidade noite 67,0% | chuva dia 15,0% | chuva noite 10,0%Rio Quente: máxima 33,2°C, mínima 20,4°C | sensação térmica máx 33,6°C | sensação térmica mín 24,3°C | umidade dia 48,0% | umidade noite 66,0% | chuva dia 15,0% | chuva noite 0,0%Varjão: máxima 33,3°C, mínima 21,0°C | sensação térmica máx 33,7°C | sensação térmica mín 24,3°C | umidade dia 48,0% | umidade noite 64,0% | chuva dia 15,0% | chuva noite 10,0%Vicentinópolis: máxima 33,1°C, mínima 21,4°C | sensação térmica máx 33,9°C | sensação térmica mín 24,3°C | umidade dia 50,0% | umidade noite 64,0% | chuva dia 15,0% | chuva noite 5,0%Água Limpa: máxima 33,4°C, mínima 21,1°C | sensação térmica máx 34,3°C | sensação térmica mín 24,3°C | umidade dia 50,0% | umidade noite 66,0% | chuva dia 15,0% | chuva noite 15,0%Matéria produzida com o uso de Inteligência Artificial.