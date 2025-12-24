A região Sul, para a quinta-feira (25), terá como principal característica do tempo uma grande chance de chuva. As cidades mais quentes serão Porteirão, com máxima de 33.1°C, Caldas Novas, com 32.4°C, e Joviânia, com 32.4°C. Já as mínimas mais baixas serão registradas em Piracanjuba, com 19.4°C, e Professor Jamil, também com 19.4°C.A umidade média na região será de 71.02%, com Cezarina e Varjão apresentando 87.0%, e Aloândia com 86.0%. A probabilidade média de chuva é de 39.42%, mas Aloândia, Cromínia e Mairipotaba terão 75.0% de probabilidade de chuva.Veja a previsão para todas as cidades da região Sul:Aloândia: máxima 31.6°C, mínima 20.7°C | sensação térmica máx 33.7°C | sensação térmica mín 24.1°C | umidade dia 62.0% | umidade noite 86.0% | chuva dia 75.0% | chuva noite 40.0%Bom Jesus de Goiás: máxima 31.1°C, mínima 21.4°C | sensação térmica máx 33.1°C | sensação térmica mín 24.2°C | umidade dia 58.0% | umidade noite 80.0% | chuva dia 40.0% | chuva noite 45.0%Buriti Alegre: máxima 30.7°C, mínima 21.1°C | sensação térmica máx 32.5°C | sensação térmica mín 24.2°C | umidade dia 59.0% | umidade noite 82.0% | chuva dia 40.0% | chuva noite 25.0%Cachoeira Dourada: máxima 31.6°C, mínima 22.7°C | sensação térmica máx 34.2°C | sensação térmica mín 24.9°C | umidade dia 57.0% | umidade noite 78.0% | chuva dia 15.0% | chuva noite 0.0%Caldas Novas: máxima 32.4°C, mínima 20.7°C | sensação térmica máx 33.6°C | sensação térmica mín 24.1°C | umidade dia 53.0% | umidade noite 81.0% | chuva dia 35.0% | chuva noite 15.0%Cezarina: máxima 31.8°C, mínima 20.6°C | sensação térmica máx 34.6°C | sensação térmica mín 24.1°C | umidade dia 61.0% | umidade noite 87.0% | chuva dia 70.0% | chuva noite 45.0%Cromínia: máxima 31.6°C, mínima 20.7°C | sensação térmica máx 33.7°C | sensação térmica mín 24.1°C | umidade dia 62.0% | umidade noite 86.0% | chuva dia 75.0% | chuva noite 40.0%Edealina: máxima 31.6°C, mínima 20.7°C | sensação térmica máx 33.7°C | sensação térmica mín 24.1°C | umidade dia 62.0% | umidade noite 86.0% | chuva dia 75.0% | chuva noite 40.0%Edéia: máxima 31.9°C, mínima 21.2°C | sensação térmica máx 34.6°C | sensação térmica mín 24.2°C | umidade dia 62.0% | umidade noite 85.0% | chuva dia 65.0% | chuva noite 25.0%Goiatuba: máxima 30.7°C, mínima 21.3°C | sensação térmica máx 32.6°C | sensação térmica mín 24.3°C | umidade dia 60.0% | umidade noite 80.0% | chuva dia 65.0% | chuva noite 70.0%Inaciolândia: máxima 32.1°C, mínima 22.8°C | sensação térmica máx 35.1°C | sensação térmica mín 25.1°C | umidade dia 56.0% | umidade noite 78.0% | chuva dia 35.0% | chuva noite 0.0%Indiara: máxima 31.9°C, mínima 21.0°C | sensação térmica máx 34.7°C | sensação térmica mín 24.2°C | umidade dia 63.0% | umidade noite 86.0% | chuva dia 70.0% | chuva noite 35.0%Itumbiara: máxima 32.2°C, mínima 22.0°C | sensação térmica máx 34.1°C | sensação térmica mín 24.5°C | umidade dia 55.0% | umidade noite 79.0% | chuva dia 15.0% | chuva noite 0.0%Joviânia: máxima 32.4°C, mínima 22.0°C | sensação térmica máx 34.2°C | sensação térmica mín 24.9°C | umidade dia 59.0% | umidade noite 82.0% | chuva dia 40.0% | chuva noite 35.0%Mairipotaba: máxima 31.6°C, mínima 20.7°C | sensação térmica máx 33.7°C | sensação térmica mín 24.1°C | umidade dia 62.0% | umidade noite 86.0% | chuva dia 75.0% | chuva noite 40.0%Marzagão: máxima 31.7°C, mínima 20.7°C | sensação térmica máx 33.8°C | sensação térmica mín 24.1°C | umidade dia 58.0% | umidade noite 82.0% | chuva dia 25.0% | chuva noite 5.0%Morrinhos: máxima 31.1°C, mínima 20.2°C | sensação térmica máx 32.4°C | sensação térmica mín 24.2°C | umidade dia 59.0% | umidade noite 82.0% | chuva dia 35.0% | chuva noite 45.0%Panamá: máxima 30.7°C, mínima 21.3°C | sensação térmica máx 32.6°C | sensação térmica mín 24.3°C | umidade dia 60.0% | umidade noite 80.0% | chuva dia 65.0% | chuva noite 70.0%Piracanjuba: máxima 30.3°C, mínima 19.4°C | sensação térmica máx 32.3°C | sensação térmica mín 24.2°C | umidade dia 61.0% | umidade noite 83.0% | chuva dia 35.0% | chuva noite 35.0%Pontalina: máxima 31.6°C, mínima 20.7°C | sensação térmica máx 33.7°C | sensação térmica mín 24.1°C | umidade dia 62.0% | umidade noite 86.0% | chuva dia 75.0% | chuva noite 40.0%Porteirão: máxima 33.1°C, mínima 21.8°C | sensação térmica máx 35.1°C | sensação térmica mín 24.4°C | umidade dia 56.0% | umidade noite 84.0% | chuva dia 25.0% | chuva noite 10.0%Professor Jamil: máxima 30.3°C, mínima 19.4°C | sensação térmica máx 32.3°C | sensação térmica mín 24.2°C | umidade dia 61.0% | umidade noite 83.0% | chuva dia 35.0% | chuva noite 35.0%Rio Quente: máxima 32.4°C, mínima 20.7°C | sensação térmica máx 33.5°C | sensação térmica mín 24.1°C | umidade dia 53.0% | umidade noite 81.0% | chuva dia 35.0% | chuva noite 15.0%Varjão: máxima 31.8°C, mínima 20.6°C | sensação térmica máx 34.6°C | sensação térmica mín 24.1°C | umidade dia 61.0% | umidade noite 87.0% | chuva dia 70.0% | chuva noite 45.0%Vicentinópolis: máxima 31.8°C, mínima 21.4°C | sensação térmica máx 33.5°C | sensação térmica mín 24.2°C | umidade dia 59.0% | umidade noite 82.0% | chuva dia 40.0% | chuva noite 35.0%Água Limpa: máxima 31.7°C, mínima 20.7°C | sensação térmica máx 33.8°C | sensação térmica mín 24.1°C | umidade dia 58.0% | umidade noite 82.0% | chuva dia 25.0% | chuva noite 5.0%Matéria produzida com o uso de Inteligência Artificial.