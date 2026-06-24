A região Sul terá grande chance de chuva na quinta-feira (25). Este é o principal destaque do tempo para a data. As cidades mais quentes serão Professor Jamil, com máxima de 25.2°C, Piracanjuba com 25.1°C, e Cezarina, atingindo 25.0°C. Já as mais frias incluem Bom Jesus de Goiás, com mínima de 13.3°C, e Panamá, com 13.4°C.A umidade média na região será de 83.37%. As cidades de Bom Jesus de Goiás (96.0%), Inaciolândia (94.0%) e Panamá (94.0%) registrarão os maiores índices de umidade. A probabilidade média de chuva é de 23.85%, com destaque para Porteirão (95.0%), Bom Jesus de Goiás (75.0%) e Cachoeira Dourada (65.0%) com as maiores chances de precipitação.Veja a previsão para todas as cidades da região Sul:Aloândia: máxima 23.1°C, mínima 14.4°C | sensação térmica máx 25.0°C | sensação térmica mín 14.4°C | umidade dia 77.0% | umidade noite 90.0% | chuva dia 10.0% | chuva noite 20.0%Bom Jesus de Goiás: máxima 18.7°C, mínima 13.3°C | sensação térmica máx 18.7°C | sensação térmica mín 13.0°C | umidade dia 88.0% | umidade noite 96.0% | chuva dia 10.0% | chuva noite 75.0%Buriti Alegre: máxima 21.7°C, mínima 13.5°C | sensação térmica máx 24.5°C | sensação térmica mín 13.5°C | umidade dia 80.0% | umidade noite 92.0% | chuva dia 20.0% | chuva noite 25.0%Cachoeira Dourada: máxima 20.1°C, mínima 14.5°C | sensação térmica máx 24.7°C | sensação térmica mín 14.5°C | umidade dia 82.0% | umidade noite 92.0% | chuva dia 10.0% | chuva noite 65.0%Caldas Novas: máxima 24.8°C, mínima 14.4°C | sensação térmica máx 26.0°C | sensação térmica mín 14.4°C | umidade dia 70.0% | umidade noite 86.0% | chuva dia 20.0% | chuva noite 20.0%Cezarina: máxima 25.0°C, mínima 14.4°C | sensação térmica máx 26.1°C | sensação térmica mín 14.4°C | umidade dia 70.0% | umidade noite 86.0% | chuva dia 10.0% | chuva noite 10.0%Cromínia: máxima 24.6°C, mínima 14.0°C | sensação térmica máx 25.9°C | sensação térmica mín 14.0°C | umidade dia 73.0% | umidade noite 88.0% | chuva dia 10.0% | chuva noite 20.0%Edealina: máxima 24.2°C, mínima 14.3°C | sensação térmica máx 25.6°C | sensação térmica mín 14.3°C | umidade dia 74.0% | umidade noite 89.0% | chuva dia 10.0% | chuva noite 20.0%Edéia: máxima 22.8°C, mínima 14.1°C | sensação térmica máx 24.9°C | sensação térmica mín 14.0°C | umidade dia 77.0% | umidade noite 91.0% | chuva dia 10.0% | chuva noite 20.0%Goiatuba: máxima 20.8°C, mínima 13.5°C | sensação térmica máx 24.7°C | sensação térmica mín 13.5°C | umidade dia 83.0% | umidade noite 93.0% | chuva dia 20.0% | chuva noite 65.0%Inaciolândia: máxima 18.6°C, mínima 14.3°C | sensação térmica máx 18.6°C | sensação térmica mín 14.0°C | umidade dia 88.0% | umidade noite 94.0% | chuva dia 35.0% | chuva noite 55.0%Indiara: máxima 23.0°C, mínima 13.8°C | sensação térmica máx 25.0°C | sensação térmica mín 13.8°C | umidade dia 76.0% | umidade noite 90.0% | chuva dia 10.0% | chuva noite 20.0%Itumbiara: máxima 20.9°C, mínima 14.3°C | sensação térmica máx 24.6°C | sensação térmica mín 14.3°C | umidade dia 79.0% | umidade noite 92.0% | chuva dia 10.0% | chuva noite 50.0%Joviânia: máxima 22.2°C, mínima 14.2°C | sensação térmica máx 24.6°C | sensação térmica mín 14.0°C | umidade dia 78.0% | umidade noite 90.0% | chuva dia 10.0% | chuva noite 20.0%Mairipotaba: máxima 25.0°C, mínima 14.2°C | sensação térmica máx 26.2°C | sensação térmica mín 14.0°C | umidade dia 72.0% | umidade noite 89.0% | chuva dia 10.0% | chuva noite 20.0%Marzagão: máxima 24.3°C, mínima 14.2°C | sensação térmica máx 25.6°C | sensação térmica mín 14.2°C | umidade dia 74.0% | umidade noite 88.0% | chuva dia 20.0% | chuva noite 20.0%Morrinhos: máxima 23.4°C, mínima 13.9°C | sensação térmica máx 25.2°C | sensação térmica mín 13.9°C | umidade dia 76.0% | umidade noite 88.0% | chuva dia 20.0% | chuva noite 20.0%Panamá: máxima 20.2°C, mínima 13.4°C | sensação térmica máx 24.6°C | sensação térmica mín 13.4°C | umidade dia 84.0% | umidade noite 94.0% | chuva dia 10.0% | chuva noite 65.0%Piracanjuba: máxima 25.1°C, mínima 14.6°C | sensação térmica máx 26.3°C | sensação térmica mín 14.6°C | umidade dia 72.0% | umidade noite 86.0% | chuva dia 20.0% | chuva noite 10.0%Pontalina: máxima 23.8°C, mínima 14.1°C | sensação térmica máx 25.4°C | sensação térmica mín 14.0°C | umidade dia 76.0% | umidade noite 90.0% | chuva dia 10.0% | chuva noite 20.0%Porteirão: máxima 20.0°C, mínima 14.3°C | sensação térmica máx 24.6°C | sensação térmica mín 14.0°C | umidade dia 82.0% | umidade noite 91.0% | chuva dia 10.0% | chuva noite 95.0%Professor Jamil: máxima 25.2°C, mínima 14.3°C | sensação térmica máx 26.4°C | sensação térmica mín 14.3°C | umidade dia 72.0% | umidade noite 87.0% | chuva dia 20.0% | chuva noite 10.0%Rio Quente: máxima 24.5°C, mínima 14.2°C | sensação térmica máx 25.7°C | sensação térmica mín 14.2°C | umidade dia 71.0% | umidade noite 86.0% | chuva dia 20.0% | chuva noite 35.0%Varjão: máxima 24.7°C, mínima 14.2°C | sensação térmica máx 25.9°C | sensação térmica mín 14.2°C | umidade dia 71.0% | umidade noite 86.0% | chuva dia 20.0% | chuva noite 20.0%Vicentinópolis: máxima 21.6°C, mínima 14.0°C | sensação térmica máx 24.5°C | sensação térmica mín 14.0°C | umidade dia 80.0% | umidade noite 90.0% | chuva dia 10.0% | chuva noite 20.0%Água Limpa: máxima 23.4°C, mínima 14.3°C | sensação térmica máx 25.2°C | sensação térmica mín 14.3°C | umidade dia 76.0% | umidade noite 90.0% | chuva dia 20.0% | chuva noite 35.0%Matéria produzida com o uso de Inteligência Artificial.