A região Sul terá grande chance de chuva na quinta-feira (26). O tempo será marcado por essa característica, com as temperaturas máximas mais altas registradas em Inaciolândia (28.1°C), Cachoeira Dourada (27.5°C) e Edéia (27.4°C). As cidades com as mínimas mais baixas serão Morrinhos, com 19.7°C, e Piracanjuba, que marcará 20.0°C.A umidade média na região será de 88.6%, com destaque para Piracanjuba e Varjão, que podem atingir 97.0%. A probabilidade média de chuva para a região é de 63.17%, com os maiores índices esperados em Água Limpa (95.0%), Edéia (90.0%) e Joviânia (90.0%).Veja a previsão para todas as cidades da região Sul:Aloândia: máxima 26.8°C, mínima 20.3°C | sensação térmica máx 29.4°C | sensação térmica mín 24.0°C | umidade dia 83.0% | umidade noite 95.0% | chuva dia 65.0% | chuva noite 55.0%Bom Jesus de Goiás: máxima 26.8°C, mínima 20.5°C | sensação térmica máx 29.5°C | sensação térmica mín 24.0°C | umidade dia 83.0% | umidade noite 93.0% | chuva dia 80.0% | chuva noite 60.0%Buriti Alegre: máxima 26.4°C, mínima 20.4°C | sensação térmica máx 28.7°C | sensação térmica mín 24.0°C | umidade dia 81.0% | umidade noite 93.0% | chuva dia 85.0% | chuva noite 45.0%Cachoeira Dourada: máxima 27.5°C, mínima 21.2°C | sensação térmica máx 30.6°C | sensação térmica mín 24.2°C | umidade dia 81.0% | umidade noite 94.0% | chuva dia 65.0% | chuva noite 40.0%Caldas Novas: máxima 26.7°C, mínima 20.1°C | sensação térmica máx 29.0°C | sensação térmica mín 24.0°C | umidade dia 82.0% | umidade noite 95.0% | chuva dia 65.0% | chuva noite 65.0%Cezarina: máxima 26.8°C, mínima 20.3°C | sensação térmica máx 29.3°C | sensação térmica mín 24.0°C | umidade dia 84.0% | umidade noite 96.0% | chuva dia 80.0% | chuva noite 65.0%Cromínia: máxima 26.6°C, mínima 20.2°C | sensação térmica máx 28.7°C | sensação térmica mín 24.0°C | umidade dia 82.0% | umidade noite 94.0% | chuva dia 60.0% | chuva noite 65.0%Edealina: máxima 27.2°C, mínima 20.4°C | sensação térmica máx 29.8°C | sensação térmica mín 24.0°C | umidade dia 84.0% | umidade noite 95.0% | chuva dia 65.0% | chuva noite 65.0%Edéia: máxima 27.4°C, mínima 20.7°C | sensação térmica máx 30.3°C | sensação térmica mín 24.0°C | umidade dia 82.0% | umidade noite 94.0% | chuva dia 90.0% | chuva noite 85.0%Goiatuba: máxima 26.3°C, mínima 20.1°C | sensação térmica máx 28.6°C | sensação térmica mín 24.0°C | umidade dia 83.0% | umidade noite 95.0% | chuva dia 80.0% | chuva noite 35.0%Inaciolândia: máxima 28.1°C, mínima 21.6°C | sensação térmica máx 31.7°C | sensação térmica mín 24.4°C | umidade dia 79.0% | umidade noite 93.0% | chuva dia 65.0% | chuva noite 35.0%Indiara: máxima 27.3°C, mínima 20.7°C | sensação térmica máx 29.8°C | sensação térmica mín 24.0°C | umidade dia 81.0% | umidade noite 94.0% | chuva dia 65.0% | chuva noite 55.0%Itumbiara: máxima 27.2°C, mínima 20.9°C | sensação térmica máx 30.0°C | sensação térmica mín 24.1°C | umidade dia 81.0% | umidade noite 94.0% | chuva dia 65.0% | chuva noite 35.0%Joviânia: máxima 26.5°C, mínima 20.1°C | sensação térmica máx 28.9°C | sensação térmica mín 24.0°C | umidade dia 82.0% | umidade noite 94.0% | chuva dia 90.0% | chuva noite 65.0%Mairipotaba: máxima 26.6°C, mínima 20.1°C | sensação térmica máx 28.8°C | sensação térmica mín 24.0°C | umidade dia 83.0% | umidade noite 96.0% | chuva dia 70.0% | chuva noite 50.0%Marzagão: máxima 26.8°C, mínima 20.4°C | sensação térmica máx 29.1°C | sensação térmica mín 24.0°C | umidade dia 83.0% | umidade noite 95.0% | chuva dia 65.0% | chuva noite 60.0%Morrinhos: máxima 26.0°C, mínima 19.7°C | sensação térmica máx 28.1°C | sensação térmica mín 24.0°C | umidade dia 83.0% | umidade noite 95.0% | chuva dia 65.0% | chuva noite 35.0%Panamá: máxima 26.6°C, mínima 20.4°C | sensação térmica máx 29.1°C | sensação térmica mín 24.0°C | umidade dia 82.0% | umidade noite 94.0% | chuva dia 65.0% | chuva noite 35.0%Piracanjuba: máxima 26.2°C, mínima 20.0°C | sensação térmica máx 28.5°C | sensação térmica mín 24.0°C | umidade dia 84.0% | umidade noite 97.0% | chuva dia 90.0% | chuva noite 50.0%Pontalina: máxima 26.9°C, mínima 20.2°C | sensação térmica máx 29.5°C | sensação térmica mín 24.0°C | umidade dia 84.0% | umidade noite 95.0% | chuva dia 80.0% | chuva noite 65.0%Porteirão: máxima 27.4°C, mínima 20.8°C | sensação térmica máx 30.3°C | sensação térmica mín 24.1°C | umidade dia 81.0% | umidade noite 95.0% | chuva dia 55.0% | chuva noite 65.0%Professor Jamil: máxima 26.7°C, mínima 20.4°C | sensação térmica máx 29.1°C | sensação térmica mín 24.0°C | umidade dia 82.0% | umidade noite 95.0% | chuva dia 65.0% | chuva noite 50.0%Rio Quente: máxima 26.5°C, mínima 20.0°C | sensação térmica máx 28.8°C | sensação térmica mín 24.0°C | umidade dia 82.0% | umidade noite 95.0% | chuva dia 65.0% | chuva noite 60.0%Varjão: máxima 26.3°C, mínima 20.0°C | sensação térmica máx 28.7°C | sensação térmica mín 24.0°C | umidade dia 86.0% | umidade noite 97.0% | chuva dia 80.0% | chuva noite 55.0%Vicentinópolis: máxima 26.4°C, mínima 20.2°C | sensação térmica máx 28.8°C | sensação térmica mín 24.0°C | umidade dia 84.0% | umidade noite 95.0% | chuva dia 70.0% | chuva noite 55.0%Água Limpa: máxima 26.8°C, mínima 20.7°C | sensação térmica máx 29.3°C | sensação térmica mín 24.0°C | umidade dia 83.0% | umidade noite 94.0% | chuva dia 95.0% | chuva noite 50.0%Matéria produzida com o uso de Inteligência Artificial.