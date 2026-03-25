A região Sul terá grande chance de chuva na quinta-feira (26), caracterizando o tempo como predominantemente chuvoso. As cidades mais quentes incluem Inaciolândia, com máxima de 28.8°C, Porteirão, com 28.5°C, e Cachoeira Dourada, registrando 28.2°C. As temperaturas mais baixas serão sentidas em Caldas Novas e Morrinhos, ambas com mínima de 19.2°C.A umidade média na região será de 81.9%, com cidades como Piracanjuba e Professor Jamil apresentando até 92.0% de umidade. A probabilidade de chuva alcança 65.0% em Cachoeira Dourada, Goiatuba e Mairipotaba, indicando um tempo com alta chance de precipitação nessas localidades.Veja a previsão para todas as cidades da região Sul:Aloândia: máxima 27.6°C, mínima 19.8°C | sensação térmica máx 29.2°C | sensação térmica mín 24.0°C | umidade dia 72.0% | umidade noite 90.0% | chuva dia 35.0% | chuva noite 20.0%Bom Jesus de Goiás: máxima 27.8°C, mínima 20.3°C | sensação térmica máx 29.8°C | sensação térmica mín 24.0°C | umidade dia 73.0% | umidade noite 90.0% | chuva dia 35.0% | chuva noite 20.0%Buriti Alegre: máxima 27.0°C, mínima 19.7°C | sensação térmica máx 28.7°C | sensação térmica mín 24.1°C | umidade dia 74.0% | umidade noite 89.0% | chuva dia 60.0% | chuva noite 20.0%Cachoeira Dourada: máxima 28.2°C, mínima 21.1°C | sensação térmica máx 30.7°C | sensação térmica mín 24.1°C | umidade dia 73.0% | umidade noite 91.0% | chuva dia 65.0% | chuva noite 15.0%Caldas Novas: máxima 27.0°C, mínima 19.2°C | sensação térmica máx 28.3°C | sensação térmica mín 24.0°C | umidade dia 70.0% | umidade noite 91.0% | chuva dia 35.0% | chuva noite 20.0%Cezarina: máxima 27.4°C, mínima 19.7°C | sensação térmica máx 29.5°C | sensação térmica mín 24.0°C | umidade dia 77.0% | umidade noite 91.0% | chuva dia 50.0% | chuva noite 35.0%Cromínia: máxima 26.9°C, mínima 19.4°C | sensação térmica máx 28.6°C | sensação térmica mín 24.0°C | umidade dia 75.0% | umidade noite 91.0% | chuva dia 35.0% | chuva noite 20.0%Edealina: máxima 27.6°C, mínima 19.9°C | sensação térmica máx 29.7°C | sensação térmica mín 24.0°C | umidade dia 76.0% | umidade noite 91.0% | chuva dia 65.0% | chuva noite 20.0%Edéia: máxima 27.9°C, mínima 20.2°C | sensação térmica máx 30.1°C | sensação térmica mín 24.0°C | umidade dia 74.0% | umidade noite 90.0% | chuva dia 60.0% | chuva noite 35.0%Goiatuba: máxima 27.4°C, mínima 19.8°C | sensação térmica máx 29.1°C | sensação térmica mín 24.0°C | umidade dia 72.0% | umidade noite 89.0% | chuva dia 65.0% | chuva noite 20.0%Inaciolândia: máxima 28.8°C, mínima 21.3°C | sensação térmica máx 31.2°C | sensação térmica mín 24.2°C | umidade dia 72.0% | umidade noite 88.0% | chuva dia 45.0% | chuva noite 20.0%Indiara: máxima 27.9°C, mínima 20.0°C | sensação térmica máx 29.9°C | sensação térmica mín 24.0°C | umidade dia 73.0% | umidade noite 91.0% | chuva dia 25.0% | chuva noite 35.0%Itumbiara: máxima 27.9°C, mínima 20.6°C | sensação térmica máx 30.1°C | sensação térmica mín 24.0°C | umidade dia 73.0% | umidade noite 91.0% | chuva dia 55.0% | chuva noite 20.0%Joviânia: máxima 27.5°C, mínima 19.8°C | sensação térmica máx 29.2°C | sensação térmica mín 24.0°C | umidade dia 72.0% | umidade noite 89.0% | chuva dia 20.0% | chuva noite 20.0%Mairipotaba: máxima 27.0°C, mínima 19.6°C | sensação térmica máx 29.0°C | sensação térmica mín 24.0°C | umidade dia 77.0% | umidade noite 91.0% | chuva dia 65.0% | chuva noite 25.0%Marzagão: máxima 27.2°C, mínima 19.5°C | sensação térmica máx 28.7°C | sensação térmica mín 24.0°C | umidade dia 73.0% | umidade noite 91.0% | chuva dia 35.0% | chuva noite 20.0%Morrinhos: máxima 26.7°C, mínima 19.2°C | sensação térmica máx 28.0°C | sensação térmica mín 24.0°C | umidade dia 72.0% | umidade noite 90.0% | chuva dia 35.0% | chuva noite 15.0%Panamá: máxima 27.6°C, mínima 20.0°C | sensação térmica máx 29.4°C | sensação térmica mín 24.1°C | umidade dia 73.0% | umidade noite 89.0% | chuva dia 65.0% | chuva noite 20.0%Piracanjuba: máxima 26.8°C, mínima 19.2°C | sensação térmica máx 28.3°C | sensação térmica mín 24.0°C | umidade dia 75.0% | umidade noite 92.0% | chuva dia 55.0% | chuva noite 20.0%Pontalina: máxima 27.6°C, mínima 19.8°C | sensação térmica máx 29.3°C | sensação térmica mín 24.0°C | umidade dia 72.0% | umidade noite 90.0% | chuva dia 35.0% | chuva noite 20.0%Porteirão: máxima 28.5°C, mínima 20.5°C | sensação térmica máx 30.8°C | sensação térmica mín 24.0°C | umidade dia 72.0% | umidade noite 89.0% | chuva dia 20.0% | chuva noite 20.0%Professor Jamil: máxima 26.9°C, mínima 19.4°C | sensação térmica máx 28.7°C | sensação térmica mín 24.0°C | umidade dia 76.0% | umidade noite 92.0% | chuva dia 35.0% | chuva noite 20.0%Rio Quente: máxima 27.1°C, mínima 19.3°C | sensação térmica máx 28.4°C | sensação térmica mín 24.0°C | umidade dia 70.0% | umidade noite 91.0% | chuva dia 55.0% | chuva noite 30.0%Varjão: máxima 26.9°C, mínima 19.5°C | sensação térmica máx 29.0°C | sensação térmica mín 24.0°C | umidade dia 78.0% | umidade noite 91.0% | chuva dia 40.0% | chuva noite 20.0%Vicentinópolis: máxima 27.5°C, mínima 19.9°C | sensação térmica máx 29.3°C | sensação térmica mín 24.0°C | umidade dia 74.0% | umidade noite 89.0% | chuva dia 50.0% | chuva noite 20.0%Água Limpa: máxima 27.3°C, mínima 20.0°C | sensação térmica máx 29.2°C | sensação térmica mín 24.0°C | umidade dia 74.0% | umidade noite 90.0% | chuva dia 50.0% | chuva noite 15.0%Matéria produzida com o uso de Inteligência Artificial.