A região Sul terá um dia ensolarado e sem previsão de chuvas significativas nesta quinta-feira (27), registrando uma temperatura mínima média de 18,69°C. Entre os municípios mais quentes, Indiara se destaca com máxima de 33,7°C, seguida de perto por Cezarina e Edéia, ambas com 33,4°C. Já as menores temperaturas do dia estão previstas para Buriti Alegre, com mínima de 17,6°C, e Marzagão, que deve registrar 17,7°C.A umidade relativa do ar média na região ficará em 58,75%, com os índices mais elevados concentrados em Água Limpa, que atinge 75,0%, e Marzagão, com 73,0%. A probabilidade média de chuva é de apenas 6,54%, mas cidades como Buriti Alegre, Marzagão e Morrinhos apresentam as maiores chances de precipitação no território, com 25,0%.Veja a previsão para todas as cidades da região Sul:Aloândia: máxima 31,7°C, mínima 18,8°C | sensação térmica máx 32,1°C | sensação térmica mín 18,8°C | umidade dia 53,0% | umidade noite 65,0% | chuva dia 15,0% | chuva noite 0,0%Bom Jesus de Goiás: máxima 31,8°C, mínima 18,7°C | sensação térmica máx 32,1°C | sensação térmica mín 18,7°C | umidade dia 53,0% | umidade noite 59,0% | chuva dia 15,0% | chuva noite 0,0%Buriti Alegre: máxima 29,1°C, mínima 17,6°C | sensação térmica máx 29,6°C | sensação térmica mín 17,6°C | umidade dia 61,0% | umidade noite 71,0% | chuva dia 25,0% | chuva noite 0,0%Cachoeira Dourada: máxima 31,9°C, mínima 19,5°C | sensação térmica máx 32,5°C | sensação térmica mín 24,2°C | umidade dia 55,0% | umidade noite 63,0% | chuva dia 15,0% | chuva noite 0,0%Caldas Novas: máxima 29,5°C, mínima 18,7°C | sensação térmica máx 29,5°C | sensação térmica mín 18,7°C | umidade dia 55,0% | umidade noite 67,0% | chuva dia 15,0% | chuva noite 0,0%Cezarina: máxima 33,4°C, mínima 19,2°C | sensação térmica máx 33,4°C | sensação térmica mín 24,4°C | umidade dia 46,0% | umidade noite 56,0% | chuva dia 5,0% | chuva noite 10,0%Cromínia: máxima 31,4°C, mínima 18,5°C | sensação térmica máx 31,4°C | sensação térmica mín 18,5°C | umidade dia 53,0% | umidade noite 63,0% | chuva dia 5,0% | chuva noite 0,0%Edealina: máxima 32,8°C, mínima 19,4°C | sensação térmica máx 33,1°C | sensação térmica mín 24,3°C | umidade dia 50,0% | umidade noite 61,0% | chuva dia 0,0% | chuva noite 0,0%Edéia: máxima 33,4°C, mínima 19,0°C | sensação térmica máx 33,5°C | sensação térmica mín 24,3°C | umidade dia 49,0% | umidade noite 60,0% | chuva dia 5,0% | chuva noite 0,0%Goiatuba: máxima 29,7°C, mínima 18,0°C | sensação térmica máx 30,0°C | sensação térmica mín 18,0°C | umidade dia 57,0% | umidade noite 66,0% | chuva dia 15,0% | chuva noite 0,0%Inaciolândia: máxima 32,5°C, mínima 19,1°C | sensação térmica máx 33,4°C | sensação térmica mín 24,2°C | umidade dia 55,0% | umidade noite 65,0% | chuva dia 0,0% | chuva noite 0,0%Indiara: máxima 33,7°C, mínima 18,5°C | sensação térmica máx 33,7°C | sensação térmica mín 18,5°C | umidade dia 47,0% | umidade noite 61,0% | chuva dia 0,0% | chuva noite 5,0%Itumbiara: máxima 30,9°C, mínima 19,1°C | sensação térmica máx 31,0°C | sensação térmica mín 24,3°C | umidade dia 54,0% | umidade noite 65,0% | chuva dia 15,0% | chuva noite 0,0%Joviânia: máxima 31,5°C, mínima 18,8°C | sensação térmica máx 32,0°C | sensação térmica mín 18,8°C | umidade dia 53,0% | umidade noite 63,0% | chuva dia 15,0% | chuva noite 0,0%Mairipotaba: máxima 32,4°C, mínima 19,1°C | sensação térmica máx 32,5°C | sensação térmica mín 24,3°C | umidade dia 50,0% | umidade noite 62,0% | chuva dia 15,0% | chuva noite 0,0%Marzagão: máxima 29,5°C, mínima 17,7°C | sensação térmica máx 29,9°C | sensação térmica mín 17,7°C | umidade dia 59,0% | umidade noite 73,0% | chuva dia 25,0% | chuva noite 0,0%Morrinhos: máxima 29,9°C, mínima 18,4°C | sensação térmica máx 30,1°C | sensação térmica mín 18,0°C | umidade dia 57,0% | umidade noite 65,0% | chuva dia 25,0% | chuva noite 0,0%Panamá: máxima 29,9°C, mínima 18,1°C | sensação térmica máx 30,2°C | sensação térmica mín 18,0°C | umidade dia 57,0% | umidade noite 66,0% | chuva dia 15,0% | chuva noite 0,0%Piracanjuba: máxima 30,3°C, mínima 18,4°C | sensação térmica máx 30,4°C | sensação térmica mín 18,0°C | umidade dia 55,0% | umidade noite 65,0% | chuva dia 5,0% | chuva noite 0,0%Pontalina: máxima 31,7°C, mínima 18,8°C | sensação térmica máx 32,1°C | sensação térmica mín 18,8°C | umidade dia 54,0% | umidade noite 64,0% | chuva dia 15,0% | chuva noite 0,0%Porteirão: máxima 33,3°C, mínima 19,2°C | sensação térmica máx 33,4°C | sensação térmica mín 24,3°C | umidade dia 48,0% | umidade noite 55,0% | chuva dia 5,0% | chuva noite 0,0%Professor Jamil: máxima 31,6°C, mínima 18,8°C | sensação térmica máx 31,7°C | sensação térmica mín 18,8°C | umidade dia 53,0% | umidade noite 64,0% | chuva dia 15,0% | chuva noite 0,0%Rio Quente: máxima 29,5°C, mínima 18,4°C | sensação térmica máx 29,6°C | sensação térmica mín 18,4°C | umidade dia 56,0% | umidade noite 68,0% | chuva dia 15,0% | chuva noite 0,0%Varjão: máxima 32,1°C, mínima 18,8°C | sensação térmica máx 32,1°C | sensação térmica mín 18,8°C | umidade dia 49,0% | umidade noite 57,0% | chuva dia 5,0% | chuva noite 10,0%Vicentinópolis: máxima 31,8°C, mínima 19,1°C | sensação térmica máx 32,4°C | sensação térmica mín 24,3°C | umidade dia 53,0% | umidade noite 62,0% | chuva dia 15,0% | chuva noite 0,0%Água Limpa: máxima 29,4°C, mínima 18,3°C | sensação térmica máx 30,1°C | sensação térmica mín 18,3°C | umidade dia 62,0% | umidade noite 75,0% | chuva dia 15,0% | chuva noite 0,0%Matéria produzida com o uso de Inteligência Artificial.