A região Sul, para a quinta-feira (28), terá um tempo caracterizado pela ausência de grande chance de chuva, altas temperaturas ou baixa umidade extrema, apresentando condições geralmente amenas. As cidades mais quentes serão Cachoeira Dourada, com máxima de 31.5°C, Porteirão com 31.2°C e Inaciolândia com 30.9°C. As mínimas mais baixas serão registradas em Marzagão, com 15.9°C, e Rio Quente, com 16.0°C.A umidade média na região será de 65.44%, com Aloândia registrando os maiores índices de umidade, atingindo 83.0%. A probabilidade de chuva na região é baixa, com uma média de 6.44%, e as maiores chances localizadas em Água Limpa, Aloândia e Buriti Alegre, todas com 10.0% de probabilidade.Veja a previsão para todas as cidades da região Sul:Aloândia: máxima 30.0°C, mínima 16.6°C | sensação térmica máx 30.4°C | sensação térmica mín 16.6°C | umidade dia 57.0% | umidade noite 83.0% | chuva dia 0.0% | chuva noite 10.0%Bom Jesus de Goiás: máxima 30.0°C, mínima 19.2°C | sensação térmica máx 30.2°C | sensação térmica mín 24.4°C | umidade dia 52.0% | umidade noite 66.0% | chuva dia 0.0% | chuva noite 5.0%Buriti Alegre: máxima 28.8°C, mínima 16.5°C | sensação térmica máx 29.0°C | sensação térmica mín 16.5°C | umidade dia 56.0% | umidade noite 78.0% | chuva dia 0.0% | chuva noite 10.0%Cachoeira Dourada: máxima 31.5°C, mínima 18.4°C | sensação térmica máx 32.3°C | sensação térmica mín 18.4°C | umidade dia 55.0% | umidade noite 74.0% | chuva dia 0.0% | chuva noite 5.0%Caldas Novas: máxima 29.0°C, mínima 16.1°C | sensação térmica máx 29.0°C | sensação térmica mín 16.1°C | umidade dia 55.0% | umidade noite 77.0% | chuva dia 0.0% | chuva noite 10.0%Cezarina: máxima 30.0°C, mínima 17.1°C | sensação térmica máx 30.0°C | sensação térmica mín 17.1°C | umidade dia 51.0% | umidade noite 76.0% | chuva dia 10.0% | chuva noite 10.0%Cromínia: máxima 28.9°C, mínima 17.6°C | sensação térmica máx 29.1°C | sensação térmica mín 17.6°C | umidade dia 55.0% | umidade noite 74.0% | chuva dia 10.0% | chuva noite 10.0%Edealina: máxima 30.2°C, mínima 17.5°C | sensação térmica máx 30.6°C | sensação térmica mín 17.5°C | umidade dia 56.0% | umidade noite 79.0% | chuva dia 5.0% | chuva noite 10.0%Edéia: máxima 30.5°C, mínima 17.7°C | sensação térmica máx 30.8°C | sensação térmica mín 17.7°C | umidade dia 55.0% | umidade noite 76.0% | chuva dia 5.0% | chuva noite 10.0%Goiatuba: máxima 28.9°C, mínima 17.5°C | sensação térmica máx 28.9°C | sensação térmica mín 17.5°C | umidade dia 53.0% | umidade noite 74.0% | chuva dia 0.0% | chuva noite 10.0%Inaciolândia: máxima 30.9°C, mínima 18.9°C | sensação térmica máx 32.0°C | sensação térmica mín 24.2°C | umidade dia 59.0% | umidade noite 79.0% | chuva dia 0.0% | chuva noite 10.0%Indiara: máxima 30.2°C, mínima 17.0°C | sensação térmica máx 30.2°C | sensação térmica mín 17.0°C | umidade dia 53.0% | umidade noite 77.0% | chuva dia 5.0% | chuva noite 10.0%Itumbiara: máxima 30.6°C, mínima 17.4°C | sensação térmica máx 30.6°C | sensação térmica mín 17.4°C | umidade dia 51.0% | umidade noite 72.0% | chuva dia 0.0% | chuva noite 5.0%Joviânia: máxima 29.8°C, mínima 17.8°C | sensação térmica máx 30.2°C | sensação térmica mín 17.8°C | umidade dia 56.0% | umidade noite 78.0% | chuva dia 0.0% | chuva noite 10.0%Mairipotaba: máxima 29.8°C, mínima 17.4°C | sensação térmica máx 29.9°C | sensação térmica mín 17.4°C | umidade dia 54.0% | umidade noite 77.0% | chuva dia 10.0% | chuva noite 10.0%Marzagão: máxima 29.6°C, mínima 15.9°C | sensação térmica máx 29.8°C | sensação térmica mín 15.9°C | umidade dia 57.0% | umidade noite 79.0% | chuva dia 0.0% | chuva noite 10.0%Morrinhos: máxima 28.5°C, mínima 17.2°C | sensação térmica máx 28.9°C | sensação térmica mín 17.2°C | umidade dia 58.0% | umidade noite 76.0% | chuva dia 0.0% | chuva noite 10.0%Panamá: máxima 29.1°C, mínima 18.2°C | sensação térmica máx 29.1°C | sensação térmica mín 18.2°C | umidade dia 52.0% | umidade noite 71.0% | chuva dia 0.0% | chuva noite 10.0%Piracanjuba: máxima 28.4°C, mínima 17.8°C | sensação térmica máx 28.7°C | sensação térmica mín 17.8°C | umidade dia 57.0% | umidade noite 73.0% | chuva dia 10.0% | chuva noite 10.0%Pontalina: máxima 29.5°C, mínima 17.8°C | sensação térmica máx 30.1°C | sensação térmica mín 17.8°C | umidade dia 59.0% | umidade noite 78.0% | chuva dia 0.0% | chuva noite 10.0%Porteirão: máxima 31.2°C, mínima 18.1°C | sensação térmica máx 31.4°C | sensação térmica mín 18.1°C | umidade dia 52.0% | umidade noite 71.0% | chuva dia 10.0% | chuva noite 10.0%Professor Jamil: máxima 29.2°C, mínima 16.7°C | sensação térmica máx 29.5°C | sensação térmica mín 16.7°C | umidade dia 57.0% | umidade noite 79.0% | chuva dia 10.0% | chuva noite 10.0%Rio Quente: máxima 28.8°C, mínima 16.0°C | sensação térmica máx 29.0°C | sensação térmica mín 16.0°C | umidade dia 58.0% | umidade noite 79.0% | chuva dia 0.0% | chuva noite 10.0%Varjão: máxima 29.0°C, mínima 18.5°C | sensação térmica máx 29.0°C | sensação térmica mín 18.5°C | umidade dia 50.0% | umidade noite 69.0% | chuva dia 10.0% | chuva noite 10.0%Vicentinópolis: máxima 29.8°C, mínima 18.9°C | sensação térmica máx 30.2°C | sensação térmica mín 24.3°C | umidade dia 55.0% | umidade noite 74.0% | chuva dia 0.0% | chuva noite 10.0%Água Limpa: máxima 29.6°C, mínima 16.7°C | sensação térmica máx 30.1°C | sensação térmica mín 16.7°C | umidade dia 59.0% | umidade noite 82.0% | chuva dia 5.0% | chuva noite 10.0%Matéria produzida com o uso de Inteligência Artificial.