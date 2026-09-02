A região Sul terá um dia firme e de calor intenso nesta quinta-feira (3), registrando marcas térmicas elevadas em diversas localidades. O predomínio de sol sem expectativa de chuva expressiva deve ditar o ritmo do dia, cujos termômetros podem alcançar picos de até 34,5°C em municípios como Cezarina, Edéia e Indiara. No outro extremo da tabela de temperaturas, as menores marcas ficam reservadas para a madrugada, quando Cachoeira Dourada registra mínima de 17,3°C, seguida por Itumbiara, com 17,5°C.Em média, a umidade relativa do ar na região fica em 52,88%, alcançando seus níveis mais elevados em Marzagão, com 69,0%, e em Cachoeira Dourada e Itumbiara, ambas com 65,0%. A probabilidade média de chuva para a data é extremamente baixa, de apenas 0,58%. Apenas algumas cidades registram alguma chance de precipitação, com destaque para Cromínia, que apresenta 15,0% de probabilidade, enquanto Morrinhos e Piracanjuba registram tímidos 5,0%.Veja a previsão para todas as cidades da região Sul:Aloândia: máxima 33,9°C, mínima 18,4°C | sensação térmica máx 33,9°C | sensação térmica mín 18,4°C | umidade dia 44,0% | umidade noite 62,0% | chuva dia 0,0% | chuva noite 0,0%Bom Jesus de Goiás: máxima 33,1°C, mínima 18,4°C | sensação térmica máx 33,1°C | sensação térmica mín 18,4°C | umidade dia 43,0% | umidade noite 56,0% | chuva dia 0,0% | chuva noite 0,0%Buriti Alegre: máxima 31,5°C, mínima 17,7°C | sensação térmica máx 31,5°C | sensação térmica mín 17,7°C | umidade dia 49,0% | umidade noite 60,0% | chuva dia 0,0% | chuva noite 0,0%Cachoeira Dourada: máxima 33,9°C, mínima 17,3°C | sensação térmica máx 33,9°C | sensação térmica mín 17,3°C | umidade dia 44,0% | umidade noite 65,0% | chuva dia 0,0% | chuva noite 0,0%Caldas Novas: máxima 32,7°C, mínima 18,6°C | sensação térmica máx 32,7°C | sensação térmica mín 18,6°C | umidade dia 48,0% | umidade noite 64,0% | chuva dia 0,0% | chuva noite 0,0%Cezarina: máxima 34,5°C, mínima 19,6°C | sensação térmica máx 34,8°C | sensação térmica mín 24,4°C | umidade dia 45,0% | umidade noite 61,0% | chuva dia 0,0% | chuva noite 0,0%Cromínia: máxima 33,4°C, mínima 19,1°C | sensação térmica máx 33,4°C | sensação térmica mín 24,4°C | umidade dia 46,0% | umidade noite 60,0% | chuva dia 15,0% | chuva noite 0,0%Edealina: máxima 34,5°C, mínima 19,3°C | sensação térmica máx 34,7°C | sensação térmica mín 24,4°C | umidade dia 44,0% | umidade noite 61,0% | chuva dia 0,0% | chuva noite 0,0%Edéia: máxima 34,5°C, mínima 19,5°C | sensação térmica máx 34,7°C | sensação térmica mín 24,4°C | umidade dia 44,0% | umidade noite 59,0% | chuva dia 0,0% | chuva noite 0,0%Goiatuba: máxima 32,5°C, mínima 18,7°C | sensação térmica máx 32,5°C | sensação térmica mín 18,7°C | umidade dia 44,0% | umidade noite 57,0% | chuva dia 0,0% | chuva noite 0,0%Inaciolândia: máxima 34,0°C, mínima 18,3°C | sensação térmica máx 34,0°C | sensação térmica mín 18,3°C | umidade dia 42,0% | umidade noite 60,0% | chuva dia 0,0% | chuva noite 0,0%Indiara: máxima 34,5°C, mínima 19,4°C | sensação térmica máx 34,8°C | sensação térmica mín 24,4°C | umidade dia 45,0% | umidade noite 61,0% | chuva dia 0,0% | chuva noite 0,0%Itumbiara: máxima 33,2°C, mínima 17,5°C | sensação térmica máx 33,4°C | sensação térmica mín 17,5°C | umidade dia 47,0% | umidade noite 65,0% | chuva dia 0,0% | chuva noite 0,0%Joviânia: máxima 33,3°C, mínima 19,1°C | sensação térmica máx 33,3°C | sensação térmica mín 24,4°C | umidade dia 43,0% | umidade noite 56,0% | chuva dia 0,0% | chuva noite 0,0%Mairipotaba: máxima 34,0°C, mínima 19,4°C | sensação térmica máx 34,1°C | sensação térmica mín 24,4°C | umidade dia 45,0% | umidade noite 61,0% | chuva dia 0,0% | chuva noite 0,0%Marzagão: máxima 33,2°C, mínima 18,3°C | sensação térmica máx 33,7°C | sensação térmica mín 18,3°C | umidade dia 50,0% | umidade noite 69,0% | chuva dia 0,0% | chuva noite 0,0%Morrinhos: máxima 32,4°C, mínima 18,5°C | sensação térmica máx 32,4°C | sensação térmica mín 18,5°C | umidade dia 46,0% | umidade noite 58,0% | chuva dia 5,0% | chuva noite 0,0%Panamá: máxima 32,5°C, mínima 18,2°C | sensação térmica máx 32,5°C | sensação térmica mín 18,2°C | umidade dia 45,0% | umidade noite 57,0% | chuva dia 0,0% | chuva noite 0,0%Piracanjuba: máxima 32,9°C, mínima 19,1°C | sensação térmica máx 32,9°C | sensação térmica mín 24,4°C | umidade dia 47,0% | umidade noite 60,0% | chuva dia 5,0% | chuva noite 0,0%Pontalina: máxima 33,7°C, mínima 19,2°C | sensação térmica máx 33,7°C | sensação térmica mín 24,4°C | umidade dia 44,0% | umidade noite 58,0% | chuva dia 0,0% | chuva noite 0,0%Porteirão: máxima 34,5°C, mínima 18,2°C | sensação térmica máx 34,5°C | sensação térmica mín 18,2°C | umidade dia 42,0% | umidade noite 61,0% | chuva dia 0,0% | chuva noite 0,0%Professor Jamil: máxima 33,9°C, mínima 18,9°C | sensação térmica máx 33,9°C | sensação térmica mín 18,9°C | umidade dia 46,0% | umidade noite 63,0% | chuva dia 5,0% | chuva noite 0,0%Rio Quente: máxima 32,8°C, mínima 18,6°C | sensação térmica máx 32,8°C | sensação térmica mín 18,6°C | umidade dia 48,0% | umidade noite 63,0% | chuva dia 0,0% | chuva noite 0,0%Varjão: máxima 33,5°C, mínima 19,9°C | sensação térmica máx 33,6°C | sensação térmica mín 24,4°C | umidade dia 45,0% | umidade noite 57,0% | chuva dia 0,0% | chuva noite 0,0%Vicentinópolis: máxima 33,3°C, mínima 19,5°C | sensação térmica máx 33,3°C | sensação térmica mín 24,5°C | umidade dia 43,0% | umidade noite 54,0% | chuva dia 0,0% | chuva noite 0,0%Água Limpa: máxima 33,0°C, mínima 18,6°C | sensação térmica máx 33,5°C | sensação térmica mín 18,6°C | umidade dia 49,0% | umidade noite 64,0% | chuva dia 0,0% | chuva noite 0,0%Matéria produzida com o uso de Inteligência Artificial.