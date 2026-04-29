A região Sul para quinta-feira (30) terá um tempo com altas temperaturas. As cidades mais quentes serão Porteirão, com máxima de 32.7°C, Inaciolândia, com 31.9°C, e Edéia, com 31.4°C. Já as mínimas mais baixas serão registradas em Caldas Novas, com 17.6°C, e Piracanjuba, também com 17.6°C.A umidade do tempo na região terá uma média de 53.77%. Os índices mais elevados serão notados em Caldas Novas e Piracanjuba, ambas atingindo 69.0%, e Itumbiara, com 68.0%. Por outro lado, a umidade mais baixa será de 38.0% em Porteirão. A probabilidade de chuva será baixa, com média de 10.0% para a região.Veja a previsão para todas as cidades da região Sul:Aloândia: máxima 30.8°C, mínima 18.5°C | sensação térmica máx 30.8°C | sensação térmica mín 18.5°C | umidade dia 40.0% | umidade noite 61.0% | chuva dia 10.0% | chuva noite 10.0%Bom Jesus de Goiás: máxima 31.0°C, mínima 19.9°C | sensação térmica máx 31.0°C | sensação térmica mín 24.4°C | umidade dia 43.0% | umidade noite 55.0% | chuva dia 10.0% | chuva noite 10.0%Buriti Alegre: máxima 30.0°C, mínima 18.1°C | sensação térmica máx 30.0°C | sensação térmica mín 18.1°C | umidade dia 44.0% | umidade noite 63.0% | chuva dia 10.0% | chuva noite 10.0%Cachoeira Dourada: máxima 31.2°C, mínima 19.4°C | sensação térmica máx 31.3°C | sensação térmica mín 24.3°C | umidade dia 48.0% | umidade noite 67.0% | chuva dia 10.0% | chuva noite 10.0%Caldas Novas: máxima 29.7°C, mínima 17.6°C | sensação térmica máx 29.7°C | sensação térmica mín 17.6°C | umidade dia 45.0% | umidade noite 69.0% | chuva dia 10.0% | chuva noite 10.0%Cezarina: máxima 30.4°C, mínima 18.5°C | sensação térmica máx 30.4°C | sensação térmica mín 18.5°C | umidade dia 48.0% | umidade noite 65.0% | chuva dia 10.0% | chuva noite 10.0%Cromínia: máxima 29.9°C, mínima 18.0°C | sensação térmica máx 29.9°C | sensação térmica mín 18.0°C | umidade dia 44.0% | umidade noite 65.0% | chuva dia 10.0% | chuva noite 10.0%Edealina: máxima 30.7°C, mínima 18.8°C | sensação térmica máx 30.7°C | sensação térmica mín 18.8°C | umidade dia 47.0% | umidade noite 64.0% | chuva dia 10.0% | chuva noite 10.0%Edéia: máxima 31.4°C, mínima 19.2°C | sensação térmica máx 31.4°C | sensação térmica mín 24.4°C | umidade dia 44.0% | umidade noite 62.0% | chuva dia 10.0% | chuva noite 10.0%Goiatuba: máxima 30.1°C, mínima 18.7°C | sensação térmica máx 30.1°C | sensação térmica mín 18.7°C | umidade dia 44.0% | umidade noite 61.0% | chuva dia 10.0% | chuva noite 10.0%Inaciolândia: máxima 31.9°C, mínima 20.0°C | sensação térmica máx 31.9°C | sensação térmica mín 24.3°C | umidade dia 47.0% | umidade noite 61.0% | chuva dia 10.0% | chuva noite 10.0%Indiara: máxima 31.4°C, mínima 18.8°C | sensação térmica máx 31.4°C | sensação térmica mín 18.8°C | umidade dia 41.0% | umidade noite 60.0% | chuva dia 10.0% | chuva noite 10.0%Itumbiara: máxima 30.7°C, mínima 19.0°C | sensação térmica máx 30.7°C | sensação térmica mín 24.3°C | umidade dia 48.0% | umidade noite 68.0% | chuva dia 10.0% | chuva noite 10.0%Joviânia: máxima 30.8°C, mínima 18.9°C | sensação térmica máx 30.8°C | sensação térmica mín 18.9°C | umidade dia 40.0% | umidade noite 59.0% | chuva dia 10.0% | chuva noite 10.0%Mairipotaba: máxima 30.0°C, mínima 18.7°C | sensação térmica máx 30.0°C | sensação térmica mín 18.7°C | umidade dia 44.0% | umidade noite 64.0% | chuva dia 10.0% | chuva noite 10.0%Marzagão: máxima 30.2°C, mínima 18.0°C | sensação térmica máx 30.2°C | sensação térmica mín 18.0°C | umidade dia 45.0% | umidade noite 67.0% | chuva dia 10.0% | chuva noite 10.0%Morrinhos: máxima 29.6°C, mínima 17.9°C | sensação térmica máx 29.6°C | sensação térmica mín 17.9°C | umidade dia 44.0% | umidade noite 64.0% | chuva dia 10.0% | chuva noite 10.0%Panamá: máxima 30.4°C, mínima 18.9°C | sensação térmica máx 30.4°C | sensação térmica mín 24.4°C | umidade dia 44.0% | umidade noite 60.0% | chuva dia 10.0% | chuva noite 10.0%Piracanjuba: máxima 29.1°C, mínima 17.6°C | sensação térmica máx 29.1°C | sensação térmica mín 17.6°C | umidade dia 49.0% | umidade noite 69.0% | chuva dia 10.0% | chuva noite 10.0%Pontalina: máxima 30.3°C, mínima 18.4°C | sensação térmica máx 30.3°C | sensação térmica mín 18.4°C | umidade dia 43.0% | umidade noite 64.0% | chuva dia 10.0% | chuva noite 10.0%Porteirão: máxima 32.7°C, mínima 19.9°C | sensação térmica máx 32.7°C | sensação térmica mín 24.4°C | umidade dia 38.0% | umidade noite 54.0% | chuva dia 10.0% | chuva noite 10.0%Professor Jamil: máxima 29.8°C, mínima 17.8°C | sensação térmica máx 29.8°C | sensação térmica mín 17.8°C | umidade dia 46.0% | umidade noite 67.0% | chuva dia 10.0% | chuva noite 10.0%Rio Quente: máxima 29.8°C, mínima 17.6°C | sensação térmica máx 29.8°C | sensação térmica mín 17.6°C | umidade dia 44.0% | umidade noite 67.0% | chuva dia 10.0% | chuva noite 10.0%Varjão: máxima 29.9°C, mínima 18.4°C | sensação térmica máx 29.9°C | sensação térmica mín 18.4°C | umidade dia 48.0% | umidade noite 66.0% | chuva dia 10.0% | chuva noite 10.0%Vicentinópolis: máxima 31.0°C, mínima 19.6°C | sensação térmica máx 31.0°C | sensação térmica mín 24.4°C | umidade dia 39.0% | umidade noite 57.0% | chuva dia 10.0% | chuva noite 10.0%Água Limpa: máxima 30.6°C, mínima 18.2°C | sensação térmica máx 30.6°C | sensação térmica mín 18.2°C | umidade dia 44.0% | umidade noite 66.0% | chuva dia 10.0% | chuva noite 10.0%Matéria produzida com o uso de Inteligência Artificial.