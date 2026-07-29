A região Sul contará com um dia de sol e pouca variação de nuvens nesta quinta-feira (30), mantendo os termômetros locais em marcas médias de 18,47°C a 32,32°C. Entre os destaques de calor, Edéia lidera as máximas com 33,6°C, seguida de perto por Cezarina e Edealina, ambas registrando até 33,5°C. Nos pontos mais amenos do dia, os termômetros caem para as mínimas de 17,1°C em Aloândia e 17,2°C em Indiara.Em relação à umidade do ar, a média regional fica estabelecida em 49,77%, com os maiores índices concentrados em Água Limpa, que atinge 71,0%, e Inaciolândia, com 70,0%. O risco de precipitações segue muito baixo em todo o território, registrando uma probabilidade média de apenas 6,73%. Mesmo nas cidades com maior chance de chuva, como Aloândia, Caldas Novas e Cezarina, o índice não passa de 10,0%.Veja a previsão para todas as cidades da região Sul:Aloândia: máxima 32,5°C, mínima 17,1°C | sensação térmica máx 32,5°C | sensação térmica mín 17,1°C | umidade dia 42,0% | umidade noite 65,0% | chuva dia 5,0% | chuva noite 10,0%Bom Jesus de Goiás: máxima 31,7°C, mínima 19,5°C | sensação térmica máx 31,7°C | sensação térmica mín 24,4°C | umidade dia 39,0% | umidade noite 61,0% | chuva dia 0,0% | chuva noite 0,0%Buriti Alegre: máxima 31,0°C, mínima 17,5°C | sensação térmica máx 31,0°C | sensação térmica mín 17,5°C | umidade dia 41,0% | umidade noite 66,0% | chuva dia 0,0% | chuva noite 5,0%Cachoeira Dourada: máxima 32,8°C, mínima 18,7°C | sensação térmica máx 32,8°C | sensação térmica mín 18,7°C | umidade dia 43,0% | umidade noite 65,0% | chuva dia 5,0% | chuva noite 5,0%Caldas Novas: máxima 31,9°C, mínima 17,5°C | sensação térmica máx 31,9°C | sensação térmica mín 17,5°C | umidade dia 38,0% | umidade noite 59,0% | chuva dia 10,0% | chuva noite 5,0%Cezarina: máxima 33,5°C, mínima 17,9°C | sensação térmica máx 33,5°C | sensação térmica mín 17,9°C | umidade dia 34,0% | umidade noite 54,0% | chuva dia 10,0% | chuva noite 5,0%Cromínia: máxima 32,4°C, mínima 19,1°C | sensação térmica máx 32,4°C | sensação térmica mín 24,4°C | umidade dia 36,0% | umidade noite 55,0% | chuva dia 10,0% | chuva noite 5,0%Edealina: máxima 33,5°C, mínima 18,5°C | sensação térmica máx 33,5°C | sensação térmica mín 18,5°C | umidade dia 39,0% | umidade noite 59,0% | chuva dia 5,0% | chuva noite 10,0%Edéia: máxima 33,6°C, mínima 18,6°C | sensação térmica máx 33,6°C | sensação térmica mín 18,6°C | umidade dia 39,0% | umidade noite 60,0% | chuva dia 10,0% | chuva noite 10,0%Goiatuba: máxima 31,2°C, mínima 18,9°C | sensação térmica máx 31,2°C | sensação térmica mín 18,9°C | umidade dia 37,0% | umidade noite 60,0% | chuva dia 10,0% | chuva noite 5,0%Inaciolândia: máxima 31,5°C, mínima 19,1°C | sensação térmica máx 31,7°C | sensação térmica mín 24,3°C | umidade dia 49,0% | umidade noite 70,0% | chuva dia 5,0% | chuva noite 5,0%Indiara: máxima 33,4°C, mínima 17,2°C | sensação térmica máx 33,4°C | sensação térmica mín 17,2°C | umidade dia 37,0% | umidade noite 61,0% | chuva dia 5,0% | chuva noite 5,0%Itumbiara: máxima 32,2°C, mínima 18,2°C | sensação térmica máx 32,2°C | sensação térmica mín 18,0°C | umidade dia 39,0% | umidade noite 63,0% | chuva dia 0,0% | chuva noite 5,0%Joviânia: máxima 32,3°C, mínima 19,1°C | sensação térmica máx 32,3°C | sensação térmica mín 24,4°C | umidade dia 40,0% | umidade noite 61,0% | chuva dia 10,0% | chuva noite 10,0%Mairipotaba: máxima 33,2°C, mínima 18,6°C | sensação térmica máx 33,2°C | sensação térmica mín 18,6°C | umidade dia 37,0% | umidade noite 57,0% | chuva dia 10,0% | chuva noite 5,0%Marzagão: máxima 32,2°C, mínima 17,2°C | sensação térmica máx 32,2°C | sensação térmica mín 17,0°C | umidade dia 41,0% | umidade noite 66,0% | chuva dia 10,0% | chuva noite 5,0%Morrinhos: máxima 31,6°C, mínima 18,8°C | sensação térmica máx 31,6°C | sensação térmica mín 18,8°C | umidade dia 39,0% | umidade noite 58,0% | chuva dia 10,0% | chuva noite 10,0%Panamá: máxima 31,2°C, mínima 19,0°C | sensação térmica máx 31,2°C | sensação térmica mín 24,4°C | umidade dia 37,0% | umidade noite 61,0% | chuva dia 0,0% | chuva noite 5,0%Piracanjuba: máxima 31,9°C, mínima 19,2°C | sensação térmica máx 31,9°C | sensação térmica mín 24,4°C | umidade dia 36,0% | umidade noite 54,0% | chuva dia 10,0% | chuva noite 5,0%Pontalina: máxima 32,5°C, mínima 19,1°C | sensação térmica máx 32,5°C | sensação térmica mín 24,4°C | umidade dia 42,0% | umidade noite 60,0% | chuva dia 10,0% | chuva noite 10,0%Porteirão: máxima 32,8°C, mínima 18,6°C | sensação térmica máx 32,8°C | sensação térmica mín 18,6°C | umidade dia 39,0% | umidade noite 60,0% | chuva dia 10,0% | chuva noite 5,0%Professor Jamil: máxima 32,7°C, mínima 18,1°C | sensação térmica máx 32,7°C | sensação térmica mín 18,1°C | umidade dia 37,0% | umidade noite 57,0% | chuva dia 10,0% | chuva noite 5,0%Rio Quente: máxima 31,8°C, mínima 17,5°C | sensação térmica máx 31,8°C | sensação térmica mín 17,5°C | umidade dia 39,0% | umidade noite 61,0% | chuva dia 10,0% | chuva noite 5,0%Varjão: máxima 32,5°C, mínima 19,7°C | sensação térmica máx 32,5°C | sensação térmica mín 24,4°C | umidade dia 32,0% | umidade noite 49,0% | chuva dia 10,0% | chuva noite 10,0%Vicentinópolis: máxima 32,6°C, mínima 20,0°C | sensação térmica máx 32,6°C | sensação térmica mín 24,4°C | umidade dia 39,0% | umidade noite 58,0% | chuva dia 10,0% | chuva noite 10,0%Água Limpa: máxima 31,9°C, mínima 17,4°C | sensação térmica máx 31,9°C | sensação térmica mín 17,4°C | umidade dia 46,0% | umidade noite 71,0% | chuva dia 0,0% | chuva noite 5,0%Matéria produzida com o uso de Inteligência Artificial.