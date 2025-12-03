A região Sul, para a quinta-feira (4), apresenta uma grande chance de chuva, marcando a principal característica do tempo. As cidades mais quentes previstas são Cachoeira Dourada, com máxima de 26.7°C, Cezarina e Varjão, ambas com 26.5°C. Já as mínimas mais baixas são esperadas em Buriti Alegre e Morrinhos, registrando 19.7°C.A umidade média na região será de 89.6%, com Aloândia, Cezarina e Cromínia apresentando os índices mais elevados, com 93.0%. A probabilidade média de chuva é de 57.6%, e cidades como Água Limpa, Aloândia e Bom Jesus de Goiás registram os maiores índices, com 75.0% de chance de chuva.Veja a previsão para todas as cidades da região Sul:Aloândia: máxima 24.6°C, mínima 20.3°C | sensação térmica máx 26.6°C | sensação térmica mín 24.0°C | umidade dia 89.0% | umidade noite 93.0% | chuva dia 75.0% | chuva noite 45.0%Bom Jesus de Goiás: máxima 25.3°C, mínima 20.8°C | sensação térmica máx 27.5°C | sensação térmica mín 24.1°C | umidade dia 84.0% | umidade noite 91.0% | chuva dia 75.0% | chuva noite 45.0%Buriti Alegre: máxima 24.7°C, mínima 19.7°C | sensação térmica máx 26.8°C | sensação térmica mín 24.0°C | umidade dia 90.0% | umidade noite 92.0% | chuva dia 75.0% | chuva noite 40.0%Cachoeira Dourada: máxima 26.7°C, mínima 21.2°C | sensação térmica máx 29.4°C | sensação térmica mín 24.2°C | umidade dia 84.0% | umidade noite 89.0% | chuva dia 45.0% | chuva noite 35.0%Caldas Novas: máxima 24.7°C, mínima 20.0°C | sensação térmica máx 26.7°C | sensação térmica mín 24.0°C | umidade dia 88.0% | umidade noite 91.0% | chuva dia 70.0% | chuva noite 75.0%Cezarina: máxima 26.5°C, mínima 20.6°C | sensação térmica máx 28.9°C | sensação térmica mín 24.0°C | umidade dia 85.0% | umidade noite 93.0% | chuva dia 70.0% | chuva noite 50.0%Cromínia: máxima 24.6°C, mínima 20.3°C | sensação térmica máx 26.6°C | sensação térmica mín 24.0°C | umidade dia 89.0% | umidade noite 93.0% | chuva dia 75.0% | chuva noite 45.0%Edealina: máxima 24.6°C, mínima 20.3°C | sensação térmica máx 26.6°C | sensação térmica mín 24.0°C | umidade dia 89.0% | umidade noite 93.0% | chuva dia 75.0% | chuva noite 45.0%Edéia: máxima 25.8°C, mínima 21.1°C | sensação térmica máx 28.2°C | sensação térmica mín 24.1°C | umidade dia 88.0% | umidade noite 92.0% | chuva dia 70.0% | chuva noite 35.0%Goiatuba: máxima 24.7°C, mínima 20.3°C | sensação térmica máx 26.7°C | sensação térmica mín 24.0°C | umidade dia 90.0% | umidade noite 92.0% | chuva dia 70.0% | chuva noite 65.0%Inaciolândia: máxima 26.1°C, mínima 22.1°C | sensação térmica máx 28.7°C | sensação térmica mín 24.7°C | umidade dia 83.0% | umidade noite 91.0% | chuva dia 65.0% | chuva noite 35.0%Indiara: máxima 26.3°C, mínima 20.8°C | sensação térmica máx 28.9°C | sensação térmica mín 24.1°C | umidade dia 88.0% | umidade noite 92.0% | chuva dia 75.0% | chuva noite 40.0%Itumbiara: máxima 25.6°C, mínima 21.2°C | sensação térmica máx 27.7°C | sensação térmica mín 24.2°C | umidade dia 85.0% | umidade noite 88.0% | chuva dia 75.0% | chuva noite 20.0%Joviânia: máxima 25.7°C, mínima 21.3°C | sensação térmica máx 28.0°C | sensação térmica mín 24.6°C | umidade dia 87.0% | umidade noite 92.0% | chuva dia 65.0% | chuva noite 45.0%Mairipotaba: máxima 24.6°C, mínima 20.3°C | sensação térmica máx 26.6°C | sensação térmica mín 24.0°C | umidade dia 89.0% | umidade noite 93.0% | chuva dia 75.0% | chuva noite 45.0%Marzagão: máxima 25.2°C, mínima 20.1°C | sensação térmica máx 27.3°C | sensação térmica mín 24.0°C | umidade dia 90.0% | umidade noite 91.0% | chuva dia 75.0% | chuva noite 35.0%Morrinhos: máxima 24.4°C, mínima 19.7°C | sensação térmica máx 26.4°C | sensação térmica mín 24.0°C | umidade dia 89.0% | umidade noite 92.0% | chuva dia 75.0% | chuva noite 40.0%Panamá: máxima 24.7°C, mínima 20.3°C | sensação térmica máx 26.7°C | sensação térmica mín 24.0°C | umidade dia 90.0% | umidade noite 92.0% | chuva dia 70.0% | chuva noite 65.0%Piracanjuba: máxima 25.4°C, mínima 20.1°C | sensação térmica máx 27.5°C | sensação térmica mín 24.0°C | umidade dia 87.0% | umidade noite 92.0% | chuva dia 50.0% | chuva noite 45.0%Pontalina: máxima 24.6°C, mínima 20.3°C | sensação térmica máx 26.6°C | sensação térmica mín 24.0°C | umidade dia 89.0% | umidade noite 93.0% | chuva dia 75.0% | chuva noite 45.0%Porteirão: máxima 26.2°C, mínima 21.4°C | sensação térmica máx 28.8°C | sensação térmica mín 24.3°C | umidade dia 83.0% | umidade noite 92.0% | chuva dia 75.0% | chuva noite 45.0%Professor Jamil: máxima 25.4°C, mínima 20.1°C | sensação térmica máx 27.5°C | sensação térmica mín 24.0°C | umidade dia 87.0% | umidade noite 92.0% | chuva dia 50.0% | chuva noite 45.0%Rio Quente: máxima 24.7°C, mínima 20.0°C | sensação térmica máx 26.7°C | sensação térmica mín 24.0°C | umidade dia 88.0% | umidade noite 91.0% | chuva dia 70.0% | chuva noite 75.0%Varjão: máxima 26.5°C, mínima 20.6°C | sensação térmica máx 28.9°C | sensação térmica mín 24.0°C | umidade dia 85.0% | umidade noite 93.0% | chuva dia 70.0% | chuva noite 50.0%Vicentinópolis: máxima 25.1°C, mínima 20.6°C | sensação térmica máx 27.3°C | sensação térmica mín 24.0°C | umidade dia 87.0% | umidade noite 92.0% | chuva dia 65.0% | chuva noite 45.0%Água Limpa: máxima 25.2°C, mínima 20.1°C | sensação térmica máx 27.3°C | sensação térmica mín 24.0°C | umidade dia 90.0% | umidade noite 91.0% | chuva dia 75.0% | chuva noite 35.0%Matéria produzida com o uso de Inteligência Artificial.