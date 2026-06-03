A região Sul, para a quinta-feira (4), apresenta tempo firme e sem grandes chances de chuva. As temperaturas máximas mais elevadas serão registradas em Cachoeira Dourada, com 30.1°C, seguida por Porteirão com 29.9°C e Edéia com 29.7°C. As temperaturas mínimas mais baixas ocorrerão em Rio Quente, marcando 14.4°C, e Marzagão, com 14.7°C.A umidade média na região será de 56.48%, com destaque para Água Limpa, que pode registrar até 74.0% de umidade. A probabilidade média de chuva é de 0.0%, indicando um tempo completamente seco em todas as cidades.Veja a previsão para todas as cidades da região Sul:Aloândia: máxima 28.7°C, mínima 15.1°C | sensação térmica máx 28.7°C | sensação térmica mín 15.0°C | umidade dia 49.0% | umidade noite 71.0% | chuva dia 0.0% | chuva noite 0.0%Bom Jesus de Goiás: máxima 28.6°C, mínima 17.6°C | sensação térmica máx 28.6°C | sensação térmica mín 17.0°C | umidade dia 45.0% | umidade noite 58.0% | chuva dia 0.0% | chuva noite 0.0%Buriti Alegre: máxima 27.4°C, mínima 15.1°C | sensação térmica máx 27.4°C | sensação térmica mín 15.0°C | umidade dia 50.0% | umidade noite 68.0% | chuva dia 0.0% | chuva noite 0.0%Cachoeira Dourada: máxima 30.1°C, mínima 16.8°C | sensação térmica máx 30.1°C | sensação térmica mín 16.8°C | umidade dia 49.0% | umidade noite 64.0% | chuva dia 0.0% | chuva noite 0.0%Caldas Novas: máxima 27.7°C, mínima 14.8°C | sensação térmica máx 27.7°C | sensação térmica mín 14.0°C | umidade dia 48.0% | umidade noite 68.0% | chuva dia 0.0% | chuva noite 0.0%Cezarina: máxima 29.2°C, mínima 15.9°C | sensação térmica máx 29.2°C | sensação térmica mín 15.9°C | umidade dia 42.0% | umidade noite 63.0% | chuva dia 0.0% | chuva noite 0.0%Cromínia: máxima 28.0°C, mínima 16.1°C | sensação térmica máx 28.0°C | sensação térmica mín 16.0°C | umidade dia 47.0% | umidade noite 64.0% | chuva dia 0.0% | chuva noite 0.0%Edealina: máxima 29.4°C, mínima 16.2°C | sensação térmica máx 29.4°C | sensação térmica mín 16.0°C | umidade dia 47.0% | umidade noite 67.0% | chuva dia 0.0% | chuva noite 0.0%Edéia: máxima 29.7°C, mínima 16.1°C | sensação térmica máx 29.7°C | sensação térmica mín 16.0°C | umidade dia 47.0% | umidade noite 66.0% | chuva dia 0.0% | chuva noite 0.0%Goiatuba: máxima 27.4°C, mínima 16.1°C | sensação térmica máx 27.4°C | sensação térmica mín 15.0°C | umidade dia 46.0% | umidade noite 64.0% | chuva dia 0.0% | chuva noite 0.0%Inaciolândia: máxima 29.6°C, mínima 16.5°C | sensação térmica máx 29.6°C | sensação térmica mín 16.5°C | umidade dia 52.0% | umidade noite 71.0% | chuva dia 0.0% | chuva noite 0.0%Indiara: máxima 29.4°C, mínima 15.2°C | sensação térmica máx 29.4°C | sensação térmica mín 15.0°C | umidade dia 45.0% | umidade noite 69.0% | chuva dia 0.0% | chuva noite 0.0%Itumbiara: máxima 29.1°C, mínima 16.6°C | sensação térmica máx 29.1°C | sensação térmica mín 16.0°C | umidade dia 44.0% | umidade noite 61.0% | chuva dia 0.0% | chuva noite 0.0%Joviânia: máxima 28.6°C, mínima 16.4°C | sensação térmica máx 28.6°C | sensação térmica mín 16.0°C | umidade dia 47.0% | umidade noite 66.0% | chuva dia 0.0% | chuva noite 0.0%Mairipotaba: máxima 28.9°C, mínima 16.0°C | sensação térmica máx 28.9°C | sensação térmica mín 16.0°C | umidade dia 46.0% | umidade noite 66.0% | chuva dia 0.0% | chuva noite 0.0%Marzagão: máxima 28.2°C, mínima 14.7°C | sensação térmica máx 28.2°C | sensação térmica mín 14.0°C | umidade dia 50.0% | umidade noite 71.0% | chuva dia 0.0% | chuva noite 0.0%Morrinhos: máxima 27.4°C, mínima 16.0°C | sensação térmica máx 27.4°C | sensação térmica mín 16.0°C | umidade dia 49.0% | umidade noite 65.0% | chuva dia 0.0% | chuva noite 0.0%Panamá: máxima 27.6°C, mínima 16.6°C | sensação térmica máx 27.6°C | sensação térmica mín 16.0°C | umidade dia 46.0% | umidade noite 61.0% | chuva dia 0.0% | chuva noite 0.0%Piracanjuba: máxima 27.2°C, mínima 16.1°C | sensação térmica máx 27.2°C | sensação térmica mín 16.0°C | umidade dia 49.0% | umidade noite 64.0% | chuva dia 0.0% | chuva noite 0.0%Pontalina: máxima 28.6°C, mínima 16.7°C | sensação térmica máx 28.6°C | sensação térmica mín 16.0°C | umidade dia 50.0% | umidade noite 65.0% | chuva dia 0.0% | chuva noite 0.0%Porteirão: máxima 29.9°C, mínima 15.8°C | sensação térmica máx 29.9°C | sensação térmica mín 15.8°C | umidade dia 44.0% | umidade noite 59.0% | chuva dia 0.0% | chuva noite 0.0%Professor Jamil: máxima 28.2°C, mínima 15.1°C | sensação térmica máx 28.2°C | sensação térmica mín 15.0°C | umidade dia 48.0% | umidade noite 68.0% | chuva dia 0.0% | chuva noite 0.0%Rio Quente: máxima 27.5°C, mínima 14.4°C | sensação térmica máx 27.5°C | sensação térmica mín 14.0°C | umidade dia 50.0% | umidade noite 71.0% | chuva dia 0.0% | chuva noite 0.0%Varjão: máxima 28.1°C, mínima 16.8°C | sensação térmica máx 28.1°C | sensação térmica mín 16.8°C | umidade dia 43.0% | umidade noite 59.0% | chuva dia 0.0% | chuva noite 0.0%Vicentinópolis: máxima 28.8°C, mínima 17.7°C | sensação térmica máx 28.8°C | sensação térmica mín 17.7°C | umidade dia 46.0% | umidade noite 62.0% | chuva dia 0.0% | chuva noite 0.0%Água Limpa: máxima 28.3°C, mínima 15.1°C | sensação térmica máx 28.3°C | sensação térmica mín 15.0°C | umidade dia 53.0% | umidade noite 74.0% | chuva dia 0.0% | chuva noite 0.0%Matéria produzida com o uso de Inteligência Artificial.