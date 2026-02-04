A região Sul terá grande chance de chuva na quinta-feira (5), com o tempo caracterizado por essa alta probabilidade. As cidades mais quentes serão Inaciolândia com 27.3°C, Piracanjuba com 27.2°C e Professor Jamil com 27.2°C. Já as mais frias serão Morrinhos com 19.9°C e Piracanjuba com 20.3°C.A umidade média na região será de 90.56%, com cidades como Água Limpa, Aloândia e Bom Jesus de Goiás atingindo 95.0%. A probabilidade média de chuva é de 56.25%, mas cidades como Aloândia, Bom Jesus de Goiás e Buriti Alegre apresentam 75.0% de probabilidade.Veja a previsão para todas as cidades da região Sul:Aloândia: máxima 26.8°C, mínima 20.7°C | sensação térmica máx 29.4°C | sensação térmica mín 24.1°C | umidade dia 86.0% | umidade noite 95.0% | chuva dia 75.0% | chuva noite 40.0%Bom Jesus de Goiás: máxima 26.7°C, mínima 21.1°C | sensação térmica máx 29.3°C | sensação térmica mín 24.2°C | umidade dia 86.0% | umidade noite 95.0% | chuva dia 75.0% | chuva noite 45.0%Buriti Alegre: máxima 24.9°C, mínima 20.4°C | sensação térmica máx 26.9°C | sensação térmica mín 24.0°C | umidade dia 87.0% | umidade noite 95.0% | chuva dia 75.0% | chuva noite 40.0%Cachoeira Dourada: máxima 26.9°C, mínima 21.3°C | sensação térmica máx 29.6°C | sensação térmica mín 24.2°C | umidade dia 85.0% | umidade noite 95.0% | chuva dia 75.0% | chuva noite 35.0%Caldas Novas: máxima 25.8°C, mínima 20.4°C | sensação térmica máx 28.2°C | sensação térmica mín 24.0°C | umidade dia 85.0% | umidade noite 95.0% | chuva dia 45.0% | chuva noite 35.0%Cezarina: máxima 26.7°C, mínima 21.0°C | sensação térmica máx 29.3°C | sensação térmica mín 24.1°C | umidade dia 85.0% | umidade noite 95.0% | chuva dia 70.0% | chuva noite 70.0%Cromínia: máxima 26.8°C, mínima 20.7°C | sensação térmica máx 29.4°C | sensação térmica mín 24.1°C | umidade dia 86.0% | umidade noite 95.0% | chuva dia 75.0% | chuva noite 40.0%Edealina: máxima 26.8°C, mínima 20.7°C | sensação térmica máx 29.4°C | sensação térmica mín 24.1°C | umidade dia 86.0% | umidade noite 95.0% | chuva dia 75.0% | chuva noite 40.0%Edéia: máxima 26.8°C, mínima 21.4°C | sensação térmica máx 29.3°C | sensação térmica mín 24.2°C | umidade dia 85.0% | umidade noite 94.0% | chuva dia 75.0% | chuva noite 65.0%Goiatuba: máxima 24.6°C, mínima 20.5°C | sensação térmica máx 26.9°C | sensação térmica mín 24.0°C | umidade dia 89.0% | umidade noite 95.0% | chuva dia 75.0% | chuva noite 35.0%Inaciolândia: máxima 27.3°C, mínima 21.8°C | sensação térmica máx 30.3°C | sensação térmica mín 24.4°C | umidade dia 84.0% | umidade noite 94.0% | chuva dia 75.0% | chuva noite 40.0%Indiara: máxima 26.2°C, mínima 21.3°C | sensação térmica máx 29.1°C | sensação térmica mín 24.2°C | umidade dia 85.0% | umidade noite 95.0% | chuva dia 75.0% | chuva noite 45.0%Itumbiara: máxima 25.6°C, mínima 21.2°C | sensação térmica máx 28.0°C | sensação térmica mín 24.2°C | umidade dia 85.0% | umidade noite 93.0% | chuva dia 75.0% | chuva noite 35.0%Joviânia: máxima 26.4°C, mínima 21.4°C | sensação térmica máx 29.0°C | sensação térmica mín 24.7°C | umidade dia 89.0% | umidade noite 95.0% | chuva dia 75.0% | chuva noite 45.0%Mairipotaba: máxima 26.8°C, mínima 20.7°C | sensação térmica máx 29.4°C | sensação térmica mín 24.1°C | umidade dia 86.0% | umidade noite 95.0% | chuva dia 75.0% | chuva noite 40.0%Marzagão: máxima 25.2°C, mínima 20.4°C | sensação térmica máx 27.4°C | sensação térmica mín 24.0°C | umidade dia 87.0% | umidade noite 95.0% | chuva dia 65.0% | chuva noite 25.0%Morrinhos: máxima 26.6°C, mínima 19.9°C | sensação térmica máx 29.1°C | sensação térmica mín 24.0°C | umidade dia 86.0% | umidade noite 95.0% | chuva dia 45.0% | chuva noite 45.0%Panamá: máxima 24.6°C, mínima 20.5°C | sensação térmica máx 26.9°C | sensação térmica mín 24.0°C | umidade dia 89.0% | umidade noite 95.0% | chuva dia 75.0% | chuva noite 35.0%Piracanjuba: máxima 27.2°C, mínima 20.3°C | sensação térmica máx 30.0°C | sensação térmica mín 24.0°C | umidade dia 86.0% | umidade noite 95.0% | chuva dia 75.0% | chuva noite 40.0%Pontalina: máxima 26.8°C, mínima 20.7°C | sensação térmica máx 29.4°C | sensação térmica mín 24.1°C | umidade dia 86.0% | umidade noite 95.0% | chuva dia 75.0% | chuva noite 40.0%Porteirão: máxima 27.1°C, mínima 21.6°C | sensação térmica máx 30.2°C | sensação térmica mín 24.4°C | umidade dia 88.0% | umidade noite 95.0% | chuva dia 75.0% | chuva noite 45.0%Professor Jamil: máxima 27.2°C, mínima 20.3°C | sensação térmica máx 30.0°C | sensação térmica mín 24.0°C | umidade dia 86.0% | umidade noite 95.0% | chuva dia 75.0% | chuva noite 40.0%Rio Quente: máxima 25.7°C, mínima 20.4°C | sensação térmica máx 28.0°C | sensação térmica mín 24.0°C | umidade dia 85.0% | umidade noite 95.0% | chuva dia 45.0% | chuva noite 35.0%Varjão: máxima 26.7°C, mínima 21.0°C | sensação térmica máx 29.3°C | sensação térmica mín 24.1°C | umidade dia 85.0% | umidade noite 95.0% | chuva dia 70.0% | chuva noite 70.0%Vicentinópolis: máxima 25.8°C, mínima 20.7°C | sensação térmica máx 28.3°C | sensação térmica mín 24.1°C | umidade dia 89.0% | umidade noite 95.0% | chuva dia 75.0% | chuva noite 45.0%Água Limpa: máxima 25.2°C, mínima 20.4°C | sensação térmica máx 27.4°C | sensação térmica mín 24.0°C | umidade dia 87.0% | umidade noite 95.0% | chuva dia 65.0% | chuva noite 25.0%Matéria produzida com o uso de Inteligência Artificial.