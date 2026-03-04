A região Sul terá grande chance de chuva nesta quinta-feira (5). As cidades mais quentes incluem Inaciolândia com máxima de 31.9°C, Porteirão com 31.3°C e Cachoeira Dourada com 31.0°C. As menores temperaturas serão registradas em Morrinhos e Piracanjuba, ambas com 20.2°C.A umidade média na região será de 77.15%, com os maiores índices de umidade noturna em Varjão (93.0%), Cezarina (92.0%) e Indiara (90.0%). A probabilidade média de chuva é de 51.63%, com destaque para o tempo chuvoso em Cachoeira Dourada, onde a probabilidade atinge 95.0%, Itumbiara com 90.0% e Marzagão com 90.0%.Veja a previsão para todas as cidades da região Sul:Aloândia: máxima 30.0°C, mínima 20.7°C | sensação térmica máx 31.8°C | sensação térmica mín 24.0°C | umidade dia 62.0% | umidade noite 88.0% | chuva dia 45.0% | chuva noite 80.0%Bom Jesus de Goiás: máxima 30.7°C, mínima 21.3°C | sensação térmica máx 33.0°C | sensação térmica mín 24.2°C | umidade dia 64.0% | umidade noite 85.0% | chuva dia 65.0% | chuva noite 35.0%Buriti Alegre: máxima 29.9°C, mínima 20.8°C | sensação térmica máx 32.1°C | sensação térmica mín 24.1°C | umidade dia 66.0% | umidade noite 86.0% | chuva dia 35.0% | chuva noite 70.0%Cachoeira Dourada: máxima 31.0°C, mínima 21.8°C | sensação térmica máx 34.1°C | sensação térmica mín 24.4°C | umidade dia 65.0% | umidade noite 87.0% | chuva dia 65.0% | chuva noite 95.0%Caldas Novas: máxima 29.4°C, mínima 20.3°C | sensação térmica máx 31.6°C | sensação térmica mín 24.0°C | umidade dia 67.0% | umidade noite 89.0% | chuva dia 55.0% | chuva noite 5.0%Cezarina: máxima 29.5°C, mínima 20.6°C | sensação térmica máx 32.4°C | sensação térmica mín 24.0°C | umidade dia 70.0% | umidade noite 92.0% | chuva dia 55.0% | chuva noite 20.0%Cromínia: máxima 29.4°C, mínima 20.4°C | sensação térmica máx 31.3°C | sensação térmica mín 24.0°C | umidade dia 66.0% | umidade noite 88.0% | chuva dia 35.0% | chuva noite 20.0%Edealina: máxima 29.9°C, mínima 20.8°C | sensação térmica máx 32.5°C | sensação térmica mín 24.1°C | umidade dia 69.0% | umidade noite 90.0% | chuva dia 60.0% | chuva noite 35.0%Edéia: máxima 30.3°C, mínima 21.0°C | sensação térmica máx 33.2°C | sensação térmica mín 24.1°C | umidade dia 67.0% | umidade noite 89.0% | chuva dia 55.0% | chuva noite 70.0%Goiatuba: máxima 29.6°C, mínima 20.8°C | sensação térmica máx 31.2°C | sensação térmica mín 24.1°C | umidade dia 63.0% | umidade noite 88.0% | chuva dia 25.0% | chuva noite 70.0%Inaciolândia: máxima 31.9°C, mínima 22.3°C | sensação térmica máx 34.8°C | sensação térmica mín 24.7°C | umidade dia 63.0% | umidade noite 83.0% | chuva dia 35.0% | chuva noite 75.0%Indiara: máxima 30.1°C, mínima 20.9°C | sensação térmica máx 32.9°C | sensação térmica mín 24.1°C | umidade dia 69.0% | umidade noite 90.0% | chuva dia 60.0% | chuva noite 70.0%Itumbiara: máxima 30.8°C, mínima 21.4°C | sensação térmica máx 33.8°C | sensação térmica mín 24.2°C | umidade dia 66.0% | umidade noite 87.0% | chuva dia 90.0% | chuva noite 55.0%Joviânia: máxima 29.9°C, mínima 20.8°C | sensação térmica máx 31.6°C | sensação térmica mín 24.1°C | umidade dia 63.0% | umidade noite 87.0% | chuva dia 55.0% | chuva noite 65.0%Mairipotaba: máxima 29.4°C, mínima 20.5°C | sensação térmica máx 31.6°C | sensação térmica mín 24.0°C | umidade dia 69.0% | umidade noite 90.0% | chuva dia 70.0% | chuva noite 35.0%Marzagão: máxima 29.8°C, mínima 20.6°C | sensação térmica máx 32.3°C | sensação térmica mín 24.0°C | umidade dia 69.0% | umidade noite 89.0% | chuva dia 90.0% | chuva noite 50.0%Morrinhos: máxima 29.0°C, mínima 20.2°C | sensação térmica máx 30.8°C | sensação térmica mín 24.0°C | umidade dia 64.0% | umidade noite 86.0% | chuva dia 35.0% | chuva noite 15.0%Panamá: máxima 30.1°C, mínima 20.9°C | sensação térmica máx 31.9°C | sensação térmica mín 24.1°C | umidade dia 64.0% | umidade noite 87.0% | chuva dia 80.0% | chuva noite 65.0%Piracanjuba: máxima 29.2°C, mínima 20.2°C | sensação térmica máx 31.3°C | sensação térmica mín 24.1°C | umidade dia 67.0% | umidade noite 86.0% | chuva dia 55.0% | chuva noite 20.0%Pontalina: máxima 29.7°C, mínima 20.7°C | sensação térmica máx 31.9°C | sensação térmica mín 24.0°C | umidade dia 67.0% | umidade noite 88.0% | chuva dia 55.0% | chuva noite 65.0%Porteirão: máxima 31.3°C, mínima 21.6°C | sensação térmica máx 34.2°C | sensação térmica mín 24.3°C | umidade dia 64.0% | umidade noite 88.0% | chuva dia 40.0% | chuva noite 65.0%Professor Jamil: máxima 29.5°C, mínima 20.4°C | sensação térmica máx 31.5°C | sensação térmica mín 24.0°C | umidade dia 67.0% | umidade noite 89.0% | chuva dia 35.0% | chuva noite 25.0%Rio Quente: máxima 29.3°C, mínima 20.2°C | sensação térmica máx 31.6°C | sensação térmica mín 24.0°C | umidade dia 68.0% | umidade noite 89.0% | chuva dia 60.0% | chuva noite 15.0%Varjão: máxima 29.1°C, mínima 20.3°C | sensação térmica máx 31.7°C | sensação térmica mín 24.0°C | umidade dia 71.0% | umidade noite 93.0% | chuva dia 55.0% | chuva noite 20.0%Vicentinópolis: máxima 29.8°C, mínima 21.0°C | sensação térmica máx 31.9°C | sensação térmica mín 24.1°C | umidade dia 65.0% | umidade noite 88.0% | chuva dia 60.0% | chuva noite 40.0%Água Limpa: máxima 30.4°C, mínima 21.2°C | sensação térmica máx 33.1°C | sensação térmica mín 24.2°C | umidade dia 67.0% | umidade noite 88.0% | chuva dia 65.0% | chuva noite 70.0%Matéria produzida com o uso de Inteligência Artificial.