A região Sul na quinta-feira (7) terá um tempo com altas temperaturas. As cidades mais quentes serão Cachoeira Dourada com 32.9°C, Inaciolândia com 32.8°C e Porteirão com 32.8°C. Já as cidades mais frias serão Indiara com 17.6°C e Cezarina com 17.9°C.A umidade média na região Sul ficará em 57.79%, com Indiara registrando a maior umidade com 75.0%. As probabilidades de chuva são baixas, com média de 3.27%. Água Limpa, Bom Jesus de Goiás e Cachoeira Dourada apresentam os maiores índices de probabilidade, todos em 10.0%.Veja a previsão para todas as cidades da região Sul:Aloândia: máxima 31.8°C, mínima 18.4°C | sensação térmica máx 31.8°C | sensação térmica mín 18.4°C | umidade dia 49.0% | umidade noite 72.0% | chuva dia 5.0% | chuva noite 5.0%Bom Jesus de Goiás: máxima 31.8°C, mínima 20.8°C | sensação térmica máx 31.8°C | sensação térmica mín 24.4°C | umidade dia 46.0% | umidade noite 58.0% | chuva dia 10.0% | chuva noite 0.0%Buriti Alegre: máxima 30.0°C, mínima 18.5°C | sensação térmica máx 30.0°C | sensação térmica mín 18.5°C | umidade dia 50.0% | umidade noite 67.0% | chuva dia 5.0% | chuva noite 0.0%Cachoeira Dourada: máxima 32.9°C, mínima 20.5°C | sensação térmica máx 33.4°C | sensação térmica mín 24.2°C | umidade dia 49.0% | umidade noite 65.0% | chuva dia 10.0% | chuva noite 10.0%Caldas Novas: máxima 30.3°C, mínima 18.7°C | sensação térmica máx 30.3°C | sensação térmica mín 18.7°C | umidade dia 51.0% | umidade noite 68.0% | chuva dia 10.0% | chuva noite 0.0%Cezarina: máxima 31.6°C, mínima 17.9°C | sensação térmica máx 31.6°C | sensação térmica mín 17.9°C | umidade dia 46.0% | umidade noite 73.0% | chuva dia 5.0% | chuva noite 0.0%Cromínia: máxima 30.9°C, mínima 19.3°C | sensação térmica máx 30.9°C | sensação térmica mín 24.4°C | umidade dia 48.0% | umidade noite 65.0% | chuva dia 5.0% | chuva noite 0.0%Edealina: máxima 32.0°C, mínima 19.0°C | sensação térmica máx 32.0°C | sensação térmica mín 24.3°C | umidade dia 48.0% | umidade noite 70.0% | chuva dia 0.0% | chuva noite 0.0%Edéia: máxima 32.3°C, mínima 18.8°C | sensação térmica máx 32.3°C | sensação térmica mín 18.8°C | umidade dia 47.0% | umidade noite 71.0% | chuva dia 5.0% | chuva noite 0.0%Goiatuba: máxima 30.4°C, mínima 19.4°C | sensação térmica máx 30.4°C | sensação térmica mín 24.4°C | umidade dia 47.0% | umidade noite 65.0% | chuva dia 5.0% | chuva noite 5.0%Inaciolândia: máxima 32.8°C, mínima 20.5°C | sensação térmica máx 33.2°C | sensação térmica mín 24.2°C | umidade dia 49.0% | umidade noite 66.0% | chuva dia 5.0% | chuva noite 5.0%Indiara: máxima 32.1°C, mínima 17.6°C | sensação térmica máx 32.1°C | sensação térmica mín 17.6°C | umidade dia 46.0% | umidade noite 75.0% | chuva dia 0.0% | chuva noite 0.0%Itumbiara: máxima 32.0°C, mínima 19.9°C | sensação térmica máx 32.0°C | sensação térmica mín 24.3°C | umidade dia 45.0% | umidade noite 63.0% | chuva dia 5.0% | chuva noite 5.0%Joviânia: máxima 31.5°C, mínima 19.3°C | sensação térmica máx 31.5°C | sensação térmica mín 24.3°C | umidade dia 49.0% | umidade noite 70.0% | chuva dia 0.0% | chuva noite 0.0%Mairipotaba: máxima 31.8°C, mínima 19.0°C | sensação térmica máx 31.8°C | sensação térmica mín 24.4°C | umidade dia 46.0% | umidade noite 67.0% | chuva dia 5.0% | chuva noite 0.0%Marzagão: máxima 30.7°C, mínima 18.4°C | sensação térmica máx 30.7°C | sensação térmica mín 18.4°C | umidade dia 51.0% | umidade noite 69.0% | chuva dia 5.0% | chuva noite 0.0%Morrinhos: máxima 30.2°C, mínima 19.2°C | sensação térmica máx 30.2°C | sensação térmica mín 24.3°C | umidade dia 51.0% | umidade noite 66.0% | chuva dia 0.0% | chuva noite 0.0%Panamá: máxima 30.6°C, mínima 19.7°C | sensação térmica máx 30.6°C | sensação térmica mín 24.4°C | umidade dia 47.0% | umidade noite 64.0% | chuva dia 5.0% | chuva noite 5.0%Piracanjuba: máxima 30.1°C, mínima 19.2°C | sensação térmica máx 30.1°C | sensação térmica mín 24.3°C | umidade dia 50.0% | umidade noite 66.0% | chuva dia 5.0% | chuva noite 10.0%Pontalina: máxima 31.4°C, mínima 19.3°C | sensação térmica máx 31.5°C | sensação térmica mín 24.3°C | umidade dia 50.0% | umidade noite 68.0% | chuva dia 10.0% | chuva noite 0.0%Porteirão: máxima 32.8°C, mínima 19.6°C | sensação térmica máx 32.8°C | sensação térmica mín 24.4°C | umidade dia 42.0% | umidade noite 63.0% | chuva dia 0.0% | chuva noite 0.0%Professor Jamil: máxima 31.2°C, mínima 18.5°C | sensação térmica máx 31.2°C | sensação térmica mín 18.5°C | umidade dia 49.0% | umidade noite 67.0% | chuva dia 5.0% | chuva noite 0.0%Rio Quente: máxima 30.0°C, mínima 18.7°C | sensação térmica máx 30.0°C | sensação térmica mín 18.7°C | umidade dia 52.0% | umidade noite 69.0% | chuva dia 10.0% | chuva noite 0.0%Varjão: máxima 30.7°C, mínima 19.5°C | sensação térmica máx 30.7°C | sensação térmica mín 24.4°C | umidade dia 46.0% | umidade noite 65.0% | chuva dia 0.0% | chuva noite 0.0%Vicentinópolis: máxima 31.4°C, mínima 19.8°C | sensação térmica máx 31.4°C | sensação térmica mín 24.3°C | umidade dia 48.0% | umidade noite 68.0% | chuva dia 0.0% | chuva noite 0.0%Água Limpa: máxima 30.8°C, mínima 18.9°C | sensação térmica máx 31.0°C | sensação térmica mín 18.9°C | umidade dia 53.0% | umidade noite 70.0% | chuva dia 10.0% | chuva noite 0.0%Matéria produzida com o uso de Inteligência Artificial.