A região Sul terá grande chance de chuva na quinta-feira (8). As temperaturas máximas alcançarão 29.3°C em Indiara, 29.0°C em Cezarina e 29.0°C em Varjão. As mínimas, por sua vez, serão de 18.7°C em Água Limpa e 18.7°C em Buriti Alegre.A umidade média na região será de 75.92%. Porteirão registra os maiores índices de umidade, atingindo 86.0%, seguido por Indiara com 85.0% e Aloândia com 84.0%. A probabilidade média de chuva é de 29.62%, mas algumas localidades, como Inaciolândia (80.0%), Indiara (75.0%) e Buriti Alegre (70.0%), têm chances significativamente maiores de tempo chuvoso.Veja a previsão para todas as cidades da região Sul:Aloândia: máxima 27.4°C, mínima 19.1°C | sensação térmica máx 29.1°C | sensação térmica mín 24.2°C | umidade dia 72.0% | umidade noite 84.0% | chuva dia 45.0% | chuva noite 10.0%Bom Jesus de Goiás: máxima 27.8°C, mínima 20.3°C | sensação térmica máx 29.3°C | sensação térmica mín 24.2°C | umidade dia 70.0% | umidade noite 81.0% | chuva dia 35.0% | chuva noite 10.0%Buriti Alegre: máxima 27.2°C, mínima 18.7°C | sensação térmica máx 28.6°C | sensação térmica mín 18.7°C | umidade dia 71.0% | umidade noite 83.0% | chuva dia 70.0% | chuva noite 35.0%Cachoeira Dourada: máxima 27.3°C, mínima 21.1°C | sensação térmica máx 29.5°C | sensação térmica mín 24.2°C | umidade dia 71.0% | umidade noite 82.0% | chuva dia 70.0% | chuva noite 10.0%Caldas Novas: máxima 28.6°C, mínima 18.8°C | sensação térmica máx 29.6°C | sensação térmica mín 18.8°C | umidade dia 67.0% | umidade noite 79.0% | chuva dia 10.0% | chuva noite 10.0%Cezarina: máxima 29.0°C, mínima 19.2°C | sensação térmica máx 30.7°C | sensação térmica mín 24.2°C | umidade dia 68.0% | umidade noite 84.0% | chuva dia 45.0% | chuva noite 25.0%Cromínia: máxima 27.4°C, mínima 19.1°C | sensação térmica máx 29.1°C | sensação térmica mín 24.2°C | umidade dia 72.0% | umidade noite 84.0% | chuva dia 45.0% | chuva noite 10.0%Edealina: máxima 27.4°C, mínima 19.1°C | sensação térmica máx 29.1°C | sensação térmica mín 24.2°C | umidade dia 72.0% | umidade noite 84.0% | chuva dia 45.0% | chuva noite 10.0%Edéia: máxima 28.7°C, mínima 19.9°C | sensação térmica máx 30.8°C | sensação térmica mín 24.1°C | umidade dia 70.0% | umidade noite 84.0% | chuva dia 65.0% | chuva noite 40.0%Goiatuba: máxima 28.0°C, mínima 19.6°C | sensação térmica máx 29.3°C | sensação térmica mín 24.2°C | umidade dia 69.0% | umidade noite 82.0% | chuva dia 35.0% | chuva noite 20.0%Inaciolândia: máxima 28.3°C, mínima 21.2°C | sensação térmica máx 30.9°C | sensação térmica mín 24.2°C | umidade dia 69.0% | umidade noite 81.0% | chuva dia 80.0% | chuva noite 10.0%Indiara: máxima 29.3°C, mínima 19.6°C | sensação térmica máx 31.7°C | sensação térmica mín 24.1°C | umidade dia 70.0% | umidade noite 85.0% | chuva dia 75.0% | chuva noite 40.0%Itumbiara: máxima 28.1°C, mínima 20.9°C | sensação térmica máx 29.9°C | sensação térmica mín 24.1°C | umidade dia 68.0% | umidade noite 79.0% | chuva dia 45.0% | chuva noite 20.0%Joviânia: máxima 27.8°C, mínima 20.9°C | sensação térmica máx 29.7°C | sensação térmica mín 24.8°C | umidade dia 72.0% | umidade noite 82.0% | chuva dia 45.0% | chuva noite 10.0%Mairipotaba: máxima 27.4°C, mínima 19.1°C | sensação térmica máx 29.1°C | sensação térmica mín 24.2°C | umidade dia 72.0% | umidade noite 84.0% | chuva dia 45.0% | chuva noite 10.0%Marzagão: máxima 28.7°C, mínima 18.7°C | sensação térmica máx 29.9°C | sensação térmica mín 18.7°C | umidade dia 67.0% | umidade noite 80.0% | chuva dia 20.0% | chuva noite 10.0%Morrinhos: máxima 27.1°C, mínima 18.7°C | sensação térmica máx 28.4°C | sensação térmica mín 18.7°C | umidade dia 71.0% | umidade noite 81.0% | chuva dia 45.0% | chuva noite 20.0%Panamá: máxima 28.0°C, mínima 19.6°C | sensação térmica máx 29.3°C | sensação térmica mín 24.2°C | umidade dia 69.0% | umidade noite 82.0% | chuva dia 35.0% | chuva noite 20.0%Piracanjuba: máxima 28.1°C, mínima 18.8°C | sensação térmica máx 29.3°C | sensação térmica mín 18.8°C | umidade dia 67.0% | umidade noite 80.0% | chuva dia 10.0% | chuva noite 25.0%Pontalina: máxima 27.4°C, mínima 19.1°C | sensação térmica máx 29.1°C | sensação térmica mín 24.2°C | umidade dia 72.0% | umidade noite 84.0% | chuva dia 45.0% | chuva noite 10.0%Porteirão: máxima 27.9°C, mínima 20.2°C | sensação térmica máx 30.4°C | sensação térmica mín 24.0°C | umidade dia 72.0% | umidade noite 86.0% | chuva dia 45.0% | chuva noite 20.0%Professor Jamil: máxima 28.1°C, mínima 18.8°C | sensação térmica máx 29.3°C | sensação térmica mín 18.8°C | umidade dia 67.0% | umidade noite 80.0% | chuva dia 10.0% | chuva noite 25.0%Rio Quente: máxima 28.6°C, mínima 18.8°C | sensação térmica máx 29.6°C | sensação térmica mín 18.8°C | umidade dia 67.0% | umidade noite 79.0% | chuva dia 10.0% | chuva noite 10.0%Varjão: máxima 29.0°C, mínima 19.2°C | sensação térmica máx 30.7°C | sensação térmica mín 24.2°C | umidade dia 68.0% | umidade noite 84.0% | chuva dia 45.0% | chuva noite 25.0%Vicentinópolis: máxima 27.2°C, mínima 20.3°C | sensação térmica máx 29.1°C | sensação térmica mín 24.2°C | umidade dia 72.0% | umidade noite 82.0% | chuva dia 45.0% | chuva noite 10.0%Água Limpa: máxima 28.7°C, mínima 18.7°C | sensação térmica máx 29.9°C | sensação térmica mín 18.7°C | umidade dia 67.0% | umidade noite 80.0% | chuva dia 20.0% | chuva noite 10.0%Matéria produzida com o uso de Inteligência Artificial.