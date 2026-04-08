A região Sul, para a quinta-feira (9), terá um tempo marcado por grande chance de chuva. As temperaturas mais altas serão registradas em Inaciolândia, com máxima de 30.6°C, Porteirão com 30.3°C e Cachoeira Dourada com 30.2°C. Já as menores temperaturas ocorrerão em Piracanjuba, com mínima de 19.4°C, e Morrinhos, que terá 19.7°C.A umidade média na região será de 80.33%, com a probabilidade de chuva atingindo em média 52.6%. As maiores chances de chuva são esperadas em Porteirão, Rio Quente e Varjão, todas com 95.0% de probabilidade em algum período. As cidades com maior umidade no tempo incluem Mairipotaba e Varjão com 92.0%, e Caldas Novas com 91.0%. Veja a previsão para todas as cidades da região Sul:Aloândia: máxima 29.3°C, mínima 20.0°C | sensação térmica máx 31.4°C | sensação térmica mín 24.0°C | umidade dia 71.0% | umidade noite 90.0% | chuva dia 45.0% | chuva noite 65.0%Bom Jesus de Goiás: máxima 29.3°C, mínima 20.6°C | sensação térmica máx 32.3°C | sensação térmica mín 24.0°C | umidade dia 72.0% | umidade noite 86.0% | chuva dia 50.0% | chuva noite 60.0%Buriti Alegre: máxima 28.4°C, mínima 20.3°C | sensação térmica máx 31.0°C | sensação térmica mín 24.0°C | umidade dia 73.0% | umidade noite 88.0% | chuva dia 90.0% | chuva noite 20.0%Cachoeira Dourada: máxima 30.2°C, mínima 21.1°C | sensação térmica máx 33.6°C | sensação térmica mín 24.1°C | umidade dia 70.0% | umidade noite 89.0% | chuva dia 35.0% | chuva noite 20.0%Caldas Novas: máxima 28.5°C, mínima 19.9°C | sensação térmica máx 30.5°C | sensação térmica mín 24.0°C | umidade dia 73.0% | umidade noite 91.0% | chuva dia 90.0% | chuva noite 10.0%Cezarina: máxima 29.0°C, mínima 20.0°C | sensação térmica máx 31.8°C | sensação térmica mín 24.0°C | umidade dia 75.0% | umidade noite 90.0% | chuva dia 55.0% | chuva noite 70.0%Cromínia: máxima 28.9°C, mínima 19.8°C | sensação térmica máx 30.6°C | sensação térmica mín 24.0°C | umidade dia 68.0% | umidade noite 91.0% | chuva dia 65.0% | chuva noite 65.0%Edealina: máxima 29.3°C, mínima 20.1°C | sensação térmica máx 32.1°C | sensação térmica mín 24.0°C | umidade dia 73.0% | umidade noite 91.0% | chuva dia 50.0% | chuva noite 65.0%Edéia: máxima 29.7°C, mínima 20.2°C | sensação térmica máx 32.6°C | sensação térmica mín 24.0°C | umidade dia 72.0% | umidade noite 88.0% | chuva dia 40.0% | chuva noite 65.0%Goiatuba: máxima 29.1°C, mínima 20.1°C | sensação térmica máx 31.3°C | sensação térmica mín 24.0°C | umidade dia 71.0% | umidade noite 88.0% | chuva dia 50.0% | chuva noite 35.0%Inaciolândia: máxima 30.6°C, mínima 21.7°C | sensação térmica máx 33.8°C | sensação térmica mín 24.4°C | umidade dia 69.0% | umidade noite 86.0% | chuva dia 35.0% | chuva noite 65.0%Indiara: máxima 29.9°C, mínima 20.4°C | sensação térmica máx 32.5°C | sensação térmica mín 24.0°C | umidade dia 71.0% | umidade noite 89.0% | chuva dia 35.0% | chuva noite 65.0%Itumbiara: máxima 30.0°C, mínima 20.6°C | sensação térmica máx 33.0°C | sensação térmica mín 24.0°C | umidade dia 70.0% | umidade noite 87.0% | chuva dia 25.0% | chuva noite 15.0%Joviânia: máxima 29.1°C, mínima 20.1°C | sensação térmica máx 31.2°C | sensação térmica mín 24.0°C | umidade dia 73.0% | umidade noite 87.0% | chuva dia 65.0% | chuva noite 65.0%Mairipotaba: máxima 28.8°C, mínima 19.9°C | sensação térmica máx 31.4°C | sensação térmica mín 24.0°C | umidade dia 72.0% | umidade noite 92.0% | chuva dia 55.0% | chuva noite 80.0%Marzagão: máxima 29.0°C, mínima 20.1°C | sensação térmica máx 31.3°C | sensação térmica mín 24.0°C | umidade dia 72.0% | umidade noite 90.0% | chuva dia 65.0% | chuva noite 20.0%Morrinhos: máxima 28.4°C, mínima 19.7°C | sensação térmica máx 29.8°C | sensação térmica mín 24.0°C | umidade dia 70.0% | umidade noite 88.0% | chuva dia 80.0% | chuva noite 20.0%Panamá: máxima 29.2°C, mínima 20.3°C | sensação térmica máx 31.9°C | sensação térmica mín 24.0°C | umidade dia 72.0% | umidade noite 87.0% | chuva dia 35.0% | chuva noite 20.0%Piracanjuba: máxima 28.1°C, mínima 19.4°C | sensação térmica máx 29.7°C | sensação térmica mín 24.0°C | umidade dia 71.0% | umidade noite 91.0% | chuva dia 55.0% | chuva noite 40.0%Pontalina: máxima 29.5°C, mínima 20.0°C | sensação térmica máx 31.4°C | sensação térmica mín 24.0°C | umidade dia 70.0% | umidade noite 90.0% | chuva dia 50.0% | chuva noite 55.0%Porteirão: máxima 30.3°C, mínima 20.8°C | sensação térmica máx 33.5°C | sensação térmica mín 24.1°C | umidade dia 70.0% | umidade noite 87.0% | chuva dia 20.0% | chuva noite 95.0%Professor Jamil: máxima 29.0°C, mínima 19.7°C | sensação térmica máx 31.5°C | sensação térmica mín 24.0°C | umidade dia 73.0% | umidade noite 91.0% | chuva dia 75.0% | chuva noite 70.0%Rio Quente: máxima 28.5°C, mínima 19.9°C | sensação térmica máx 30.4°C | sensação térmica mín 24.0°C | umidade dia 72.0% | umidade noite 91.0% | chuva dia 95.0% | chuva noite 25.0%Varjão: máxima 28.6°C, mínima 19.8°C | sensação térmica máx 31.2°C | sensação térmica mín 24.0°C | umidade dia 75.0% | umidade noite 92.0% | chuva dia 60.0% | chuva noite 95.0%Vicentinópolis: máxima 29.3°C, mínima 20.3°C | sensação térmica máx 31.1°C | sensação térmica mín 24.0°C | umidade dia 70.0% | umidade noite 87.0% | chuva dia 65.0% | chuva noite 65.0%Água Limpa: máxima 29.0°C, mínima 20.7°C | sensação térmica máx 31.7°C | sensação térmica mín 24.0°C | umidade dia 72.0% | umidade noite 90.0% | chuva dia 60.0% | chuva noite 20.0%Matéria produzida com o uso de Inteligência Artificial.