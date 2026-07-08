A região Sul, para a quinta-feira (9), terá um tempo estável, com temperaturas amenas a quentes. As cidades mais quentes serão Edéia e Indiara, ambas com máximas de 30.6°C, e Cachoeira Dourada, com 30.5°C. As temperaturas mínimas mais baixas serão registradas em Marzagão, com 12.5°C, e em Água Limpa, com 13.4°C.A umidade média na região será de 53.54%. Água Limpa e Aloândia registrarão os maiores índices de umidade noturna, com 72.0%, seguidas por Inaciolândia, com 70.0%. A probabilidade de chuva é baixa, com média regional de 8.75%. As cidades com maior probabilidade de chuva diurna, todas com 10.0%, incluem Água Limpa, Aloândia e Bom Jesus de Goiás.Veja a previsão para todas as cidades da região Sul:Aloândia: máxima 29.9°C, mínima 13.5°C | sensação térmica máx 29.9°C | sensação térmica mín 13.0°C | umidade dia 48.0% | umidade noite 72.0% | chuva dia 10.0% | chuva noite 10.0%Bom Jesus de Goiás: máxima 29.8°C, mínima 16.5°C | sensação térmica máx 29.8°C | sensação térmica mín 16.5°C | umidade dia 43.0% | umidade noite 56.0% | chuva dia 10.0% | chuva noite 5.0%Buriti Alegre: máxima 28.6°C, mínima 13.9°C | sensação térmica máx 28.6°C | sensação térmica mín 13.9°C | umidade dia 45.0% | umidade noite 64.0% | chuva dia 10.0% | chuva noite 5.0%Cachoeira Dourada: máxima 30.5°C, mínima 14.2°C | sensação térmica máx 30.5°C | sensação térmica mín 14.0°C | umidade dia 47.0% | umidade noite 67.0% | chuva dia 10.0% | chuva noite 0.0%Caldas Novas: máxima 28.9°C, mínima 13.4°C | sensação térmica máx 28.9°C | sensação térmica mín 13.4°C | umidade dia 43.0% | umidade noite 64.0% | chuva dia 10.0% | chuva noite 10.0%Cezarina: máxima 30.5°C, mínima 14.6°C | sensação térmica máx 30.5°C | sensação térmica mín 14.6°C | umidade dia 40.0% | umidade noite 61.0% | chuva dia 10.0% | chuva noite 5.0%Cromínia: máxima 29.6°C, mínima 16.2°C | sensação térmica máx 29.6°C | sensação térmica mín 16.0°C | umidade dia 42.0% | umidade noite 58.0% | chuva dia 10.0% | chuva noite 10.0%Edealina: máxima 30.5°C, mínima 14.9°C | sensação térmica máx 30.5°C | sensação térmica mín 14.9°C | umidade dia 45.0% | umidade noite 65.0% | chuva dia 10.0% | chuva noite 10.0%Edéia: máxima 30.6°C, mínima 14.8°C | sensação térmica máx 30.6°C | sensação térmica mín 14.8°C | umidade dia 45.0% | umidade noite 63.0% | chuva dia 10.0% | chuva noite 10.0%Goiatuba: máxima 28.8°C, mínima 15.7°C | sensação térmica máx 28.8°C | sensação térmica mín 15.7°C | umidade dia 42.0% | umidade noite 58.0% | chuva dia 10.0% | chuva noite 10.0%Inaciolândia: máxima 30.0°C, mínima 15.6°C | sensação térmica máx 30.0°C | sensação térmica mín 15.6°C | umidade dia 52.0% | umidade noite 70.0% | chuva dia 10.0% | chuva noite 0.0%Indiara: máxima 30.6°C, mínima 13.9°C | sensação térmica máx 30.6°C | sensação térmica mín 13.9°C | umidade dia 43.0% | umidade noite 64.0% | chuva dia 10.0% | chuva noite 10.0%Itumbiara: máxima 30.0°C, mínima 13.5°C | sensação térmica máx 30.0°C | sensação térmica mín 13.5°C | umidade dia 44.0% | umidade noite 65.0% | chuva dia 10.0% | chuva noite 5.0%Joviânia: máxima 29.8°C, mínima 15.3°C | sensação térmica máx 29.8°C | sensação térmica mín 15.0°C | umidade dia 46.0% | umidade noite 64.0% | chuva dia 10.0% | chuva noite 10.0%Mairipotaba: máxima 30.3°C, mínima 15.0°C | sensação térmica máx 30.3°C | sensação térmica mín 15.0°C | umidade dia 43.0% | umidade noite 62.0% | chuva dia 10.0% | chuva noite 10.0%Marzagão: máxima 29.3°C, mínima 12.5°C | sensação térmica máx 29.3°C | sensação térmica mín 12.5°C | umidade dia 44.0% | umidade noite 67.0% | chuva dia 10.0% | chuva noite 5.0%Morrinhos: máxima 29.0°C, mínima 15.1°C | sensação térmica máx 29.0°C | sensação térmica mín 15.0°C | umidade dia 44.0% | umidade noite 61.0% | chuva dia 10.0% | chuva noite 10.0%Panamá: máxima 29.0°C, mínima 16.0°C | sensação térmica máx 29.0°C | sensação térmica mín 16.0°C | umidade dia 43.0% | umidade noite 57.0% | chuva dia 10.0% | chuva noite 5.0%Piracanjuba: máxima 29.1°C, mínima 16.7°C | sensação térmica máx 29.1°C | sensação térmica mín 16.7°C | umidade dia 43.0% | umidade noite 58.0% | chuva dia 10.0% | chuva noite 10.0%Pontalina: máxima 29.8°C, mínima 15.9°C | sensação térmica máx 29.8°C | sensação térmica mín 15.9°C | umidade dia 48.0% | umidade noite 65.0% | chuva dia 10.0% | chuva noite 10.0%Porteirão: máxima 30.4°C, mínima 15.3°C | sensação térmica máx 30.4°C | sensação térmica mín 15.3°C | umidade dia 45.0% | umidade noite 60.0% | chuva dia 10.0% | chuva noite 10.0%Professor Jamil: máxima 29.7°C, mínima 15.0°C | sensação térmica máx 29.7°C | sensação térmica mín 15.0°C | umidade dia 44.0% | umidade noite 62.0% | chuva dia 10.0% | chuva noite 10.0%Rio Quente: máxima 28.9°C, mínima 13.4°C | sensação térmica máx 28.9°C | sensação térmica mín 13.4°C | umidade dia 44.0% | umidade noite 65.0% | chuva dia 10.0% | chuva noite 10.0%Varjão: máxima 29.9°C, mínima 17.0°C | sensação térmica máx 29.9°C | sensação térmica mín 17.0°C | umidade dia 37.0% | umidade noite 52.0% | chuva dia 10.0% | chuva noite 5.0%Vicentinópolis: máxima 30.0°C, mínima 16.6°C | sensação térmica máx 30.0°C | sensação térmica mín 16.6°C | umidade dia 44.0% | umidade noite 59.0% | chuva dia 10.0% | chuva noite 10.0%Água Limpa: máxima 29.2°C, mínima 13.4°C | sensação térmica máx 29.2°C | sensação térmica mín 13.4°C | umidade dia 49.0% | umidade noite 72.0% | chuva dia 10.0% | chuva noite 0.0%Matéria produzida com o uso de Inteligência Artificial.