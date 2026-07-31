A região Sul registra no sábado (1) um dia marcado pelo predomínio de sol e total ausência de precipitações, com os termômetros registrando marcas elevadas durante a tarde. As temperaturas mais altas do dia devem se concentrar em Porteirão, que atinge máxima de 32,8°C, seguida de perto por Edéia e Indiara, ambas com 32,7°C. Por outro lado, o início do dia promete ser mais ameno nas cidades de Marzagão, onde a mínima chega a 15,1°C, e Água Limpa, que registra 15,5°C.A umidade relativa do ar apresentará uma média de 39,79% na região, com os índices mais elevados concentrados em Água Limpa, que alcança 61,0%, além de Marzagão com 56,0% e Inaciolândia com 54,0%. Quanto às chances de chuva, a probabilidade é nula, registrando 0,0% de média geral e assegurando o tempo firme em todos os municípios.Veja a previsão para todas as cidades da região Sul:Aloândia: máxima 31,4°C, mínima 17,7°C | sensação térmica máx 31,4°C | sensação térmica mín 17,7°C | umidade dia 33,0% | umidade noite 50,0% | chuva dia 0,0% | chuva noite 0,0%Bom Jesus de Goiás: máxima 32,1°C, mínima 19,4°C | sensação térmica máx 32,1°C | sensação térmica mín 24,2°C | umidade dia 32,0% | umidade noite 41,0% | chuva dia 0,0% | chuva noite 0,0%Buriti Alegre: máxima 29,9°C, mínima 16,2°C | sensação térmica máx 29,9°C | sensação térmica mín 16,0°C | umidade dia 37,0% | umidade noite 53,0% | chuva dia 0,0% | chuva noite 0,0%Cachoeira Dourada: máxima 32,0°C, mínima 18,5°C | sensação térmica máx 32,0°C | sensação térmica mín 18,5°C | umidade dia 37,0% | umidade noite 51,0% | chuva dia 0,0% | chuva noite 0,0%Caldas Novas: máxima 30,2°C, mínima 16,0°C | sensação térmica máx 30,2°C | sensação térmica mín 16,0°C | umidade dia 35,0% | umidade noite 49,0% | chuva dia 0,0% | chuva noite 0,0%Cezarina: máxima 32,2°C, mínima 18,6°C | sensação térmica máx 32,2°C | sensação térmica mín 18,6°C | umidade dia 28,0% | umidade noite 40,0% | chuva dia 0,0% | chuva noite 0,0%Cromínia: máxima 31,1°C, mínima 18,3°C | sensação térmica máx 31,1°C | sensação térmica mín 18,0°C | umidade dia 32,0% | umidade noite 43,0% | chuva dia 0,0% | chuva noite 0,0%Edealina: máxima 32,4°C, mínima 18,5°C | sensação térmica máx 32,4°C | sensação térmica mín 18,5°C | umidade dia 31,0% | umidade noite 44,0% | chuva dia 0,0% | chuva noite 0,0%Edéia: máxima 32,7°C, mínima 18,3°C | sensação térmica máx 32,7°C | sensação térmica mín 18,0°C | umidade dia 30,0% | umidade noite 43,0% | chuva dia 0,0% | chuva noite 0,0%Goiatuba: máxima 30,3°C, mínima 18,1°C | sensação térmica máx 30,3°C | sensação térmica mín 18,0°C | umidade dia 33,0% | umidade noite 45,0% | chuva dia 0,0% | chuva noite 0,0%Inaciolândia: máxima 32,3°C, mínima 18,3°C | sensação térmica máx 32,3°C | sensação térmica mín 18,3°C | umidade dia 37,0% | umidade noite 54,0% | chuva dia 0,0% | chuva noite 0,0%Indiara: máxima 32,7°C, mínima 17,4°C | sensação térmica máx 32,7°C | sensação térmica mín 17,4°C | umidade dia 29,0% | umidade noite 45,0% | chuva dia 0,0% | chuva noite 0,0%Itumbiara: máxima 31,4°C, mínima 17,9°C | sensação térmica máx 31,4°C | sensação térmica mín 17,9°C | umidade dia 33,0% | umidade noite 47,0% | chuva dia 0,0% | chuva noite 0,0%Joviânia: máxima 31,5°C, mínima 18,4°C | sensação térmica máx 31,5°C | sensação térmica mín 18,0°C | umidade dia 32,0% | umidade noite 46,0% | chuva dia 0,0% | chuva noite 0,0%Mairipotaba: máxima 32,0°C, mínima 18,7°C | sensação térmica máx 32,0°C | sensação térmica mín 18,7°C | umidade dia 31,0% | umidade noite 42,0% | chuva dia 0,0% | chuva noite 0,0%Marzagão: máxima 30,6°C, mínima 15,1°C | sensação térmica máx 30,6°C | sensação térmica mín 15,0°C | umidade dia 37,0% | umidade noite 56,0% | chuva dia 0,0% | chuva noite 0,0%Morrinhos: máxima 30,2°C, mínima 17,9°C | sensação térmica máx 30,2°C | sensação térmica mín 17,9°C | umidade dia 36,0% | umidade noite 46,0% | chuva dia 0,0% | chuva noite 0,0%Panamá: máxima 30,4°C, mínima 18,2°C | sensação térmica máx 30,4°C | sensação térmica mín 18,0°C | umidade dia 33,0% | umidade noite 44,0% | chuva dia 0,0% | chuva noite 0,0%Piracanjuba: máxima 30,1°C, mínima 17,5°C | sensação térmica máx 30,1°C | sensação térmica mín 17,0°C | umidade dia 34,0% | umidade noite 46,0% | chuva dia 0,0% | chuva noite 0,0%Pontalina: máxima 31,4°C, mínima 18,6°C | sensação térmica máx 31,4°C | sensação térmica mín 18,6°C | umidade dia 34,0% | umidade noite 46,0% | chuva dia 0,0% | chuva noite 0,0%Porteirão: máxima 32,8°C, mínima 19,0°C | sensação térmica máx 32,8°C | sensação térmica mín 24,1°C | umidade dia 29,0% | umidade noite 40,0% | chuva dia 0,0% | chuva noite 0,0%Professor Jamil: máxima 31,1°C, mínima 17,5°C | sensação térmica máx 31,1°C | sensação térmica mín 17,5°C | umidade dia 33,0% | umidade noite 46,0% | chuva dia 0,0% | chuva noite 0,0%Rio Quente: máxima 30,0°C, mínima 15,8°C | sensação térmica máx 30,0°C | sensação térmica mín 15,8°C | umidade dia 36,0% | umidade noite 50,0% | chuva dia 0,0% | chuva noite 0,0%Varjão: máxima 31,5°C, mínima 19,1°C | sensação térmica máx 31,5°C | sensação térmica mín 23,9°C | umidade dia 29,0% | umidade noite 37,0% | chuva dia 0,0% | chuva noite 0,0%Vicentinópolis: máxima 32,1°C, mínima 19,3°C | sensação térmica máx 32,1°C | sensação térmica mín 24,2°C | umidade dia 31,0% | umidade noite 42,0% | chuva dia 0,0% | chuva noite 0,0%Água Limpa: máxima 30,4°C, mínima 15,5°C | sensação térmica máx 30,4°C | sensação térmica mín 15,5°C | umidade dia 40,0% | umidade noite 61,0% | chuva dia 0,0% | chuva noite 0,0%Matéria produzida com o uso de Inteligência Artificial.