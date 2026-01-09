A região Sul terá um tempo com temperaturas elevadas para sábado (10). Este dia será caracterizado por máximas acima dos 30°C, com Inaciolândia sendo a cidade mais quente, atingindo 32.0°C. Outras localidades com temperaturas elevadas incluem Porteirão, com 31.9°C, e Edéia, com 31.4°C. As temperaturas mínimas serão mais amenas em Buriti Alegre, com 19.2°C, e Água Limpa, registrando 19.3°C.A umidade média na região será de 66.87%, com destaque para Caldas Novas e Piracanjuba entre as cidades com maiores índices de umidade. A probabilidade de chuva é baixa, com média de 2.88%, mas com atenção para Água Limpa, Indiara e Marzagão, que podem ter até 15.0% de chance de chuva.Veja a previsão para todas as cidades da região Sul:Aloândia: máxima 30.5°C, mínima 19.6°C | sensação térmica máx 31.6°C | sensação térmica mín 24.2°C | umidade dia 59.0% | umidade noite 76.0% | chuva dia 0.0% | chuva noite 0.0%Bom Jesus de Goiás: máxima 30.3°C, mínima 20.9°C | sensação térmica máx 31.7°C | sensação térmica mín 24.3°C | umidade dia 58.0% | umidade noite 72.0% | chuva dia 5.0% | chuva noite 0.0%Buriti Alegre: máxima 29.6°C, mínima 19.2°C | sensação térmica máx 30.4°C | sensação térmica mín 24.2°C | umidade dia 60.0% | umidade noite 76.0% | chuva dia 5.0% | chuva noite 0.0%Cachoeira Dourada: máxima 31.1°C, mínima 21.6°C | sensação térmica máx 32.7°C | sensação térmica mín 24.4°C | umidade dia 58.0% | umidade noite 73.0% | chuva dia 10.0% | chuva noite 0.0%Caldas Novas: máxima 29.8°C, mínima 19.4°C | sensação térmica máx 30.5°C | sensação térmica mín 24.2°C | umidade dia 58.0% | umidade noite 78.0% | chuva dia 5.0% | chuva noite 0.0%Cezarina: máxima 31.2°C, mínima 19.9°C | sensação térmica máx 32.6°C | sensação térmica mín 24.2°C | umidade dia 56.0% | umidade noite 77.0% | chuva dia 0.0% | chuva noite 0.0%Cromínia: máxima 30.5°C, mínima 19.6°C | sensação térmica máx 31.6°C | sensação térmica mín 24.2°C | umidade dia 59.0% | umidade noite 76.0% | chuva dia 0.0% | chuva noite 0.0%Edealina: máxima 30.5°C, mínima 19.6°C | sensação térmica máx 31.6°C | sensação térmica mín 24.2°C | umidade dia 59.0% | umidade noite 76.0% | chuva dia 0.0% | chuva noite 0.0%Edéia: máxima 31.4°C, mínima 20.4°C | sensação térmica máx 33.1°C | sensação térmica mín 24.2°C | umidade dia 57.0% | umidade noite 75.0% | chuva dia 10.0% | chuva noite 0.0%Goiatuba: máxima 29.8°C, mínima 20.1°C | sensação térmica máx 30.6°C | sensação térmica mín 24.2°C | umidade dia 60.0% | umidade noite 75.0% | chuva dia 10.0% | chuva noite 0.0%Inaciolândia: máxima 32.0°C, mínima 21.4°C | sensação térmica máx 33.9°C | sensação térmica mín 24.3°C | umidade dia 56.0% | umidade noite 73.0% | chuva dia 0.0% | chuva noite 0.0%Indiara: máxima 31.4°C, mínima 20.3°C | sensação térmica máx 33.0°C | sensação térmica mín 24.2°C | umidade dia 58.0% | umidade noite 77.0% | chuva dia 15.0% | chuva noite 0.0%Itumbiara: máxima 31.1°C, mínima 20.9°C | sensação térmica máx 32.3°C | sensação térmica mín 24.2°C | umidade dia 56.0% | umidade noite 74.0% | chuva dia 10.0% | chuva noite 0.0%Joviânia: máxima 31.4°C, mínima 21.5°C | sensação térmica máx 32.7°C | sensação térmica mín 24.9°C | umidade dia 59.0% | umidade noite 71.0% | chuva dia 10.0% | chuva noite 0.0%Mairipotaba: máxima 30.5°C, mínima 19.6°C | sensação térmica máx 31.6°C | sensação térmica mín 24.2°C | umidade dia 59.0% | umidade noite 76.0% | chuva dia 0.0% | chuva noite 0.0%Marzagão: máxima 30.2°C, mínima 19.3°C | sensação térmica máx 30.8°C | sensação térmica mín 24.2°C | umidade dia 57.0% | umidade noite 76.0% | chuva dia 15.0% | chuva noite 0.0%Morrinhos: máxima 29.2°C, mínima 19.4°C | sensação térmica máx 30.1°C | sensação térmica mín 24.2°C | umidade dia 62.0% | umidade noite 76.0% | chuva dia 0.0% | chuva noite 0.0%Panamá: máxima 29.8°C, mínima 20.1°C | sensação térmica máx 30.6°C | sensação térmica mín 24.2°C | umidade dia 60.0% | umidade noite 75.0% | chuva dia 10.0% | chuva noite 0.0%Piracanjuba: máxima 30.2°C, mínima 19.3°C | sensação térmica máx 31.1°C | sensação térmica mín 24.2°C | umidade dia 59.0% | umidade noite 78.0% | chuva dia 5.0% | chuva noite 0.0%Pontalina: máxima 30.5°C, mínima 19.6°C | sensação térmica máx 31.6°C | sensação térmica mín 24.2°C | umidade dia 59.0% | umidade noite 76.0% | chuva dia 0.0% | chuva noite 0.0%Porteirão: máxima 31.9°C, mínima 20.8°C | sensação térmica máx 33.7°C | sensação térmica mín 24.2°C | umidade dia 59.0% | umidade noite 74.0% | chuva dia 5.0% | chuva noite 0.0%Professor Jamil: máxima 30.2°C, mínima 19.3°C | sensação térmica máx 31.1°C | sensação térmica mín 24.2°C | umidade dia 59.0% | umidade noite 78.0% | chuva dia 5.0% | chuva noite 0.0%Rio Quente: máxima 29.8°C, mínima 19.4°C | sensação térmica máx 30.5°C | sensação térmica mín 24.2°C | umidade dia 58.0% | umidade noite 78.0% | chuva dia 5.0% | chuva noite 0.0%Varjão: máxima 31.2°C, mínima 19.9°C | sensação térmica máx 32.6°C | sensação térmica mín 24.2°C | umidade dia 56.0% | umidade noite 77.0% | chuva dia 0.0% | chuva noite 0.0%Vicentinópolis: máxima 30.7°C, mínima 20.8°C | sensação térmica máx 32.1°C | sensação térmica mín 24.2°C | umidade dia 59.0% | umidade noite 71.0% | chuva dia 10.0% | chuva noite 0.0%Água Limpa: máxima 30.2°C, mínima 19.3°C | sensação térmica máx 30.8°C | sensação térmica mín 24.2°C | umidade dia 57.0% | umidade noite 76.0% | chuva dia 15.0% | chuva noite 0.0%Matéria produzida com o uso de Inteligência Artificial.