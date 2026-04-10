A região Sul, para sábado (11), terá um tempo com temperaturas elevadas. As cidades mais quentes serão Porteirão com 32.4°C, Inaciolândia com 32.0°C e Cachoeira Dourada com 31.4°C. As cidades mais frias serão Morrinhos com 20.0°C e Caldas Novas com 20.1°C.A umidade do tempo terá média de 67.02% para a região. As maiores probabilidades de chuva concentram-se em Morrinhos com 25.0% e Aloândia com 20.0%.Veja a previsão para todas as cidades da região Sul:Aloândia: máxima 31.1°C, mínima 21.1°C | sensação térmica máx 32.0°C | sensação térmica mín 24.2°C | umidade dia 55.0% | umidade noite 75.0% | chuva dia 15.0% | chuva noite 20.0%Bom Jesus de Goiás: máxima 31.1°C, mínima 21.6°C | sensação térmica máx 32.6°C | sensação térmica mín 24.3°C | umidade dia 57.0% | umidade noite 73.0% | chuva dia 10.0% | chuva noite 10.0%Buriti Alegre: máxima 30.2°C, mínima 20.6°C | sensação térmica máx 31.4°C | sensação térmica mín 24.1°C | umidade dia 59.0% | umidade noite 77.0% | chuva dia 15.0% | chuva noite 10.0%Cachoeira Dourada: máxima 31.4°C, mínima 22.1°C | sensação térmica máx 33.5°C | sensação térmica mín 24.5°C | umidade dia 60.0% | umidade noite 75.0% | chuva dia 10.0% | chuva noite 10.0%Caldas Novas: máxima 30.1°C, mínima 20.1°C | sensação térmica máx 31.1°C | sensação térmica mín 24.1°C | umidade dia 58.0% | umidade noite 80.0% | chuva dia 10.0% | chuva noite 15.0%Cezarina: máxima 30.5°C, mínima 20.7°C | sensação térmica máx 32.6°C | sensação térmica mín 24.1°C | umidade dia 63.0% | umidade noite 78.0% | chuva dia 15.0% | chuva noite 0.0%Cromínia: máxima 30.3°C, mínima 20.3°C | sensação térmica máx 31.3°C | sensação térmica mín 24.1°C | umidade dia 58.0% | umidade noite 79.0% | chuva dia 10.0% | chuva noite 5.0%Edealina: máxima 31.1°C, mínima 21.1°C | sensação térmica máx 32.7°C | sensação térmica mín 24.2°C | umidade dia 58.0% | umidade noite 75.0% | chuva dia 15.0% | chuva noite 5.0%Edéia: máxima 31.4°C, mínima 21.4°C | sensação térmica máx 33.3°C | sensação térmica mín 24.3°C | umidade dia 59.0% | umidade noite 74.0% | chuva dia 10.0% | chuva noite 10.0%Goiatuba: máxima 30.6°C, mínima 20.9°C | sensação térmica máx 31.7°C | sensação térmica mín 24.2°C | umidade dia 58.0% | umidade noite 75.0% | chuva dia 15.0% | chuva noite 10.0%Inaciolândia: máxima 32.0°C, mínima 22.4°C | sensação térmica máx 34.4°C | sensação térmica mín 24.7°C | umidade dia 58.0% | umidade noite 71.0% | chuva dia 15.0% | chuva noite 10.0%Indiara: máxima 31.4°C, mínima 21.1°C | sensação térmica máx 33.1°C | sensação térmica mín 24.2°C | umidade dia 58.0% | umidade noite 75.0% | chuva dia 15.0% | chuva noite 0.0%Itumbiara: máxima 30.9°C, mínima 21.8°C | sensação térmica máx 32.6°C | sensação térmica mín 24.4°C | umidade dia 60.0% | umidade noite 76.0% | chuva dia 10.0% | chuva noite 10.0%Joviânia: máxima 31.0°C, mínima 21.1°C | sensação térmica máx 31.8°C | sensação térmica mín 24.2°C | umidade dia 54.0% | umidade noite 74.0% | chuva dia 10.0% | chuva noite 20.0%Mairipotaba: máxima 30.4°C, mínima 20.5°C | sensação térmica máx 31.6°C | sensação térmica mín 24.1°C | umidade dia 58.0% | umidade noite 78.0% | chuva dia 10.0% | chuva noite 5.0%Marzagão: máxima 30.5°C, mínima 20.4°C | sensação térmica máx 31.6°C | sensação térmica mín 24.1°C | umidade dia 56.0% | umidade noite 78.0% | chuva dia 10.0% | chuva noite 15.0%Morrinhos: máxima 30.0°C, mínima 20.0°C | sensação térmica máx 30.7°C | sensação térmica mín 24.1°C | umidade dia 57.0% | umidade noite 78.0% | chuva dia 15.0% | chuva noite 25.0%Panamá: máxima 30.7°C, mínima 21.2°C | sensação térmica máx 32.1°C | sensação térmica mín 24.3°C | umidade dia 59.0% | umidade noite 75.0% | chuva dia 15.0% | chuva noite 10.0%Piracanjuba: máxima 29.8°C, mínima 20.1°C | sensação térmica máx 30.8°C | sensação térmica mín 24.1°C | umidade dia 59.0% | umidade noite 80.0% | chuva dia 15.0% | chuva noite 10.0%Pontalina: máxima 31.0°C, mínima 20.8°C | sensação térmica máx 31.9°C | sensação térmica mín 24.1°C | umidade dia 55.0% | umidade noite 75.0% | chuva dia 15.0% | chuva noite 10.0%Porteirão: máxima 32.4°C, mínima 22.1°C | sensação térmica máx 33.7°C | sensação térmica mín 24.6°C | umidade dia 53.0% | umidade noite 72.0% | chuva dia 15.0% | chuva noite 20.0%Professor Jamil: máxima 30.3°C, mínima 20.3°C | sensação térmica máx 31.7°C | sensação térmica mín 24.1°C | umidade dia 61.0% | umidade noite 80.0% | chuva dia 15.0% | chuva noite 10.0%Rio Quente: máxima 30.2°C, mínima 20.1°C | sensação térmica máx 31.1°C | sensação térmica mín 24.1°C | umidade dia 57.0% | umidade noite 78.0% | chuva dia 5.0% | chuva noite 10.0%Varjão: máxima 30.1°C, mínima 20.5°C | sensação térmica máx 31.9°C | sensação térmica mín 24.1°C | umidade dia 62.0% | umidade noite 78.0% | chuva dia 15.0% | chuva noite 0.0%Vicentinópolis: máxima 31.0°C, mínima 21.4°C | sensação térmica máx 31.9°C | sensação térmica mín 24.3°C | umidade dia 55.0% | umidade noite 74.0% | chuva dia 20.0% | chuva noite 10.0%Água Limpa: máxima 30.8°C, mínima 20.9°C | sensação térmica máx 32.0°C | sensação térmica mín 24.1°C | umidade dia 57.0% | umidade noite 78.0% | chuva dia 15.0% | chuva noite 10.0%Matéria produzida com o uso de Inteligência Artificial.