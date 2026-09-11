A região Sul terá um sábado (12) marcado por tempo firme e calor intenso em diversas localidades, com ampla presença de sol ao longo do dia. Entre os municípios que devem registrar as maiores temperaturas estão Cezarina e Indiara, ambas com máxima de 35,9°C, seguidas por Edéia, com 35,8°C. Por outro lado, as marcas mais amenas no início do dia se concentram em Buriti Alegre, com mínima de 19,9°C, e Professor Jamil, onde os termômetros registram 20,0°C.Em relação aos índices de umidade relativa do ar, a média geral para a região fica em 49,79%, com destaque para Inaciolândia e Itumbiara, que registram os maiores patamares atingindo 68,0%. A probabilidade de chuva é bastante baixa, com média geral de apenas 7,12%, sendo que os maiores índices de precipitação, que alcançam somente 10,0%, são esperados em cidades como Água Limpa, Aloândia e Bom Jesus de Goiás.Veja a previsão para todas as cidades da região Sul:Aloândia: máxima 35,1°C, mínima 20,4°C | sensação térmica máx 35,1°C | sensação térmica mín 24,3°C | umidade dia 37,0% | umidade noite 62,0% | chuva dia 10,0% | chuva noite 10,0%Bom Jesus de Goiás: máxima 33,6°C, mínima 20,4°C | sensação térmica máx 33,6°C | sensação térmica mín 24,3°C | umidade dia 38,0% | umidade noite 65,0% | chuva dia 5,0% | chuva noite 10,0%Buriti Alegre: máxima 32,6°C, mínima 19,9°C | sensação térmica máx 32,6°C | sensação térmica mín 24,4°C | umidade dia 40,0% | umidade noite 64,0% | chuva dia 10,0% | chuva noite 5,0%Cachoeira Dourada: máxima 34,3°C, mínima 20,9°C | sensação térmica máx 34,3°C | sensação térmica mín 24,3°C | umidade dia 40,0% | umidade noite 66,0% | chuva dia 10,0% | chuva noite 5,0%Caldas Novas: máxima 34,3°C, mínima 20,4°C | sensação térmica máx 34,3°C | sensação térmica mín 24,3°C | umidade dia 38,0% | umidade noite 61,0% | chuva dia 10,0% | chuva noite 10,0%Cezarina: máxima 35,9°C, mínima 20,4°C | sensação térmica máx 35,9°C | sensação térmica mín 24,3°C | umidade dia 35,0% | umidade noite 60,0% | chuva dia 5,0% | chuva noite 5,0%Cromínia: máxima 34,8°C, mínima 20,2°C | sensação térmica máx 34,8°C | sensação térmica mín 24,4°C | umidade dia 35,0% | umidade noite 60,0% | chuva dia 5,0% | chuva noite 10,0%Edealina: máxima 35,8°C, mínima 20,3°C | sensação térmica máx 35,8°C | sensação térmica mín 24,3°C | umidade dia 36,0% | umidade noite 62,0% | chuva dia 5,0% | chuva noite 10,0%Edéia: máxima 35,8°C, mínima 20,4°C | sensação térmica máx 35,8°C | sensação térmica mín 24,3°C | umidade dia 36,0% | umidade noite 62,0% | chuva dia 5,0% | chuva noite 10,0%Goiatuba: máxima 33,7°C, mínima 20,5°C | sensação térmica máx 33,7°C | sensação térmica mín 24,3°C | umidade dia 37,0% | umidade noite 61,0% | chuva dia 5,0% | chuva noite 5,0%Inaciolândia: máxima 33,9°C, mínima 20,9°C | sensação térmica máx 34,2°C | sensação térmica mín 24,2°C | umidade dia 42,0% | umidade noite 68,0% | chuva dia 5,0% | chuva noite 5,0%Indiara: máxima 35,9°C, mínima 20,3°C | sensação térmica máx 35,9°C | sensação térmica mín 24,2°C | umidade dia 36,0% | umidade noite 62,0% | chuva dia 5,0% | chuva noite 0,0%Itumbiara: máxima 34,2°C, mínima 20,4°C | sensação térmica máx 34,3°C | sensação térmica mín 24,2°C | umidade dia 42,0% | umidade noite 68,0% | chuva dia 5,0% | chuva noite 10,0%Joviânia: máxima 34,6°C, mínima 20,9°C | sensação térmica máx 34,6°C | sensação térmica mín 24,3°C | umidade dia 36,0% | umidade noite 59,0% | chuva dia 5,0% | chuva noite 5,0%Mairipotaba: máxima 35,3°C, mínima 20,4°C | sensação térmica máx 35,3°C | sensação térmica mín 24,3°C | umidade dia 35,0% | umidade noite 61,0% | chuva dia 5,0% | chuva noite 10,0%Marzagão: máxima 34,5°C, mínima 20,4°C | sensação térmica máx 34,5°C | sensação térmica mín 24,3°C | umidade dia 42,0% | umidade noite 66,0% | chuva dia 10,0% | chuva noite 10,0%Morrinhos: máxima 33,7°C, mínima 20,4°C | sensação térmica máx 33,7°C | sensação térmica mín 24,4°C | umidade dia 37,0% | umidade noite 60,0% | chuva dia 10,0% | chuva noite 10,0%Panamá: máxima 33,6°C, mínima 20,5°C | sensação térmica máx 33,6°C | sensação térmica mín 24,3°C | umidade dia 37,0% | umidade noite 63,0% | chuva dia 5,0% | chuva noite 10,0%Piracanjuba: máxima 34,5°C, mínima 20,6°C | sensação térmica máx 34,5°C | sensação térmica mín 24,4°C | umidade dia 35,0% | umidade noite 57,0% | chuva dia 10,0% | chuva noite 5,0%Pontalina: máxima 34,9°C, mínima 20,5°C | sensação térmica máx 34,9°C | sensação térmica mín 24,3°C | umidade dia 36,0% | umidade noite 61,0% | chuva dia 5,0% | chuva noite 10,0%Porteirão: máxima 35,6°C, mínima 20,8°C | sensação térmica máx 35,6°C | sensação térmica mín 24,2°C | umidade dia 37,0% | umidade noite 64,0% | chuva dia 5,0% | chuva noite 0,0%Professor Jamil: máxima 35,4°C, mínima 20,0°C | sensação térmica máx 35,4°C | sensação térmica mín 24,4°C | umidade dia 35,0% | umidade noite 61,0% | chuva dia 5,0% | chuva noite 10,0%Rio Quente: máxima 34,3°C, mínima 20,4°C | sensação térmica máx 34,3°C | sensação térmica mín 24,3°C | umidade dia 39,0% | umidade noite 62,0% | chuva dia 10,0% | chuva noite 10,0%Varjão: máxima 35,0°C, mínima 20,6°C | sensação térmica máx 35,0°C | sensação térmica mín 24,4°C | umidade dia 34,0% | umidade noite 58,0% | chuva dia 5,0% | chuva noite 5,0%Vicentinópolis: máxima 34,5°C, mínima 21,1°C | sensação térmica máx 34,5°C | sensação térmica mín 24,4°C | umidade dia 36,0% | umidade noite 59,0% | chuva dia 5,0% | chuva noite 5,0%Água Limpa: máxima 34,4°C, mínima 20,8°C | sensação térmica máx 34,4°C | sensação térmica mín 24,3°C | umidade dia 42,0% | umidade noite 64,0% | chuva dia 10,0% | chuva noite 10,0%Matéria produzida com o uso de Inteligência Artificial.