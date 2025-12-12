A região Sul, para sábado (13), terá como principal característica do tempo uma grande chance de chuva. As cidades mais quentes serão Inaciolândia, com máxima de 31.8°C, Porteirão com 31.6°C e Cachoeira Dourada com 31.2°C. Já as cidades com o tempo mais frio serão Buriti Alegre e Caldas Novas, ambas com mínima de 21.3°C.A umidade média na região será de 80.69%, com Aloândia, Buriti Alegre e Cezarina apresentando os maiores índices, chegando a 91.0% cada. A probabilidade média de chuva é de 35.19%, com cidades como Água Limpa, Buriti Alegre e Itumbiara registrando probabilidades de 75.0%.Veja a previsão para todas as cidades da região Sul:Aloândia: máxima 30.3°C, mínima 21.8°C | sensação térmica máx 34.7°C | sensação térmica mín 24.4°C | umidade dia 73.0% | umidade noite 91.0% | chuva dia 40.0% | chuva noite 20.0%Bom Jesus de Goiás: máxima 30.3°C, mínima 22.6°C | sensação térmica máx 34.5°C | sensação térmica mín 25.0°C | umidade dia 71.0% | umidade noite 89.0% | chuva dia 70.0% | chuva noite 35.0%Buriti Alegre: máxima 29.5°C, mínima 21.3°C | sensação térmica máx 32.7°C | sensação térmica mín 24.2°C | umidade dia 72.0% | umidade noite 91.0% | chuva dia 35.0% | chuva noite 75.0%Cachoeira Dourada: máxima 31.2°C, mínima 23.0°C | sensação térmica máx 35.5°C | sensação térmica mín 25.3°C | umidade dia 71.0% | umidade noite 89.0% | chuva dia 35.0% | chuva noite 45.0%Caldas Novas: máxima 29.3°C, mínima 21.3°C | sensação térmica máx 32.6°C | sensação térmica mín 24.2°C | umidade dia 73.0% | umidade noite 88.0% | chuva dia 35.0% | chuva noite 40.0%Cezarina: máxima 29.8°C, mínima 21.9°C | sensação térmica máx 33.1°C | sensação térmica mín 24.6°C | umidade dia 71.0% | umidade noite 91.0% | chuva dia 45.0% | chuva noite 10.0%Cromínia: máxima 30.3°C, mínima 21.8°C | sensação térmica máx 34.7°C | sensação térmica mín 24.4°C | umidade dia 73.0% | umidade noite 91.0% | chuva dia 40.0% | chuva noite 20.0%Edealina: máxima 30.3°C, mínima 21.8°C | sensação térmica máx 34.7°C | sensação térmica mín 24.4°C | umidade dia 73.0% | umidade noite 91.0% | chuva dia 40.0% | chuva noite 20.0%Edéia: máxima 31.1°C, mínima 22.7°C | sensação térmica máx 35.8°C | sensação térmica mín 25.2°C | umidade dia 70.0% | umidade noite 89.0% | chuva dia 35.0% | chuva noite 20.0%Goiatuba: máxima 30.2°C, mínima 22.2°C | sensação térmica máx 33.6°C | sensação térmica mín 24.7°C | umidade dia 71.0% | umidade noite 89.0% | chuva dia 35.0% | chuva noite 20.0%Inaciolândia: máxima 31.8°C, mínima 23.6°C | sensação térmica máx 35.8°C | sensação térmica mín 26.0°C | umidade dia 68.0% | umidade noite 87.0% | chuva dia 25.0% | chuva noite 20.0%Indiara: máxima 30.4°C, mínima 22.3°C | sensação térmica máx 34.0°C | sensação térmica mín 24.8°C | umidade dia 70.0% | umidade noite 90.0% | chuva dia 35.0% | chuva noite 20.0%Itumbiara: máxima 30.7°C, mínima 22.7°C | sensação térmica máx 34.6°C | sensação térmica mín 25.1°C | umidade dia 69.0% | umidade noite 89.0% | chuva dia 45.0% | chuva noite 75.0%Joviânia: máxima 30.9°C, mínima 23.0°C | sensação térmica máx 35.2°C | sensação térmica mín 25.5°C | umidade dia 73.0% | umidade noite 90.0% | chuva dia 40.0% | chuva noite 20.0%Mairipotaba: máxima 30.3°C, mínima 21.8°C | sensação térmica máx 34.7°C | sensação térmica mín 24.4°C | umidade dia 73.0% | umidade noite 91.0% | chuva dia 40.0% | chuva noite 20.0%Marzagão: máxima 30.5°C, mínima 21.6°C | sensação térmica máx 34.1°C | sensação térmica mín 24.3°C | umidade dia 72.0% | umidade noite 89.0% | chuva dia 45.0% | chuva noite 75.0%Morrinhos: máxima 29.2°C, mínima 21.3°C | sensação térmica máx 32.3°C | sensação térmica mín 24.2°C | umidade dia 74.0% | umidade noite 90.0% | chuva dia 35.0% | chuva noite 20.0%Panamá: máxima 30.2°C, mínima 22.2°C | sensação térmica máx 33.6°C | sensação térmica mín 24.7°C | umidade dia 71.0% | umidade noite 89.0% | chuva dia 35.0% | chuva noite 20.0%Piracanjuba: máxima 29.3°C, mínima 21.7°C | sensação térmica máx 32.6°C | sensação térmica mín 24.4°C | umidade dia 73.0% | umidade noite 90.0% | chuva dia 45.0% | chuva noite 20.0%Pontalina: máxima 30.3°C, mínima 21.8°C | sensação térmica máx 34.7°C | sensação térmica mín 24.4°C | umidade dia 73.0% | umidade noite 91.0% | chuva dia 40.0% | chuva noite 20.0%Porteirão: máxima 31.6°C, mínima 23.0°C | sensação térmica máx 36.2°C | sensação térmica mín 25.4°C | umidade dia 68.0% | umidade noite 89.0% | chuva dia 25.0% | chuva noite 20.0%Professor Jamil: máxima 29.3°C, mínima 21.7°C | sensação térmica máx 32.6°C | sensação térmica mín 24.4°C | umidade dia 73.0% | umidade noite 90.0% | chuva dia 45.0% | chuva noite 20.0%Rio Quente: máxima 29.3°C, mínima 21.3°C | sensação térmica máx 32.6°C | sensação térmica mín 24.2°C | umidade dia 73.0% | umidade noite 88.0% | chuva dia 35.0% | chuva noite 40.0%Varjão: máxima 29.8°C, mínima 21.9°C | sensação térmica máx 33.1°C | sensação térmica mín 24.6°C | umidade dia 71.0% | umidade noite 91.0% | chuva dia 45.0% | chuva noite 10.0%Vicentinópolis: máxima 30.3°C, mínima 22.4°C | sensação térmica máx 34.6°C | sensação térmica mín 24.8°C | umidade dia 73.0% | umidade noite 90.0% | chuva dia 40.0% | chuva noite 20.0%Água Limpa: máxima 30.5°C, mínima 21.6°C | sensação térmica máx 34.1°C | sensação térmica mín 24.3°C | umidade dia 72.0% | umidade noite 89.0% | chuva dia 45.0% | chuva noite 75.0%Matéria produzida com o uso de Inteligência Artificial.