A região Sul terá grande chance de chuva no sábado (13). As temperaturas mais altas são esperadas em Indiara, com 29.9°C, Edéia, com 29.8°C, e Cezarina, com 29.7°C. As mínimas do tempo serão registradas em Marzagão e Rio Quente, ambas com 17.1°C.A umidade média na região Sul é de 78.31%, com Inaciolândia atingindo 92.0% nos maiores índices. A probabilidade de chuva para a região é de 40.48%, destacando Marzagão com 70.0% de chance. Veja a previsão para todas as cidades da região Sul:Aloândia: máxima 29.1°C, mínima 17.3°C | sensação térmica máx 30.6°C | sensação térmica mín 17.3°C | umidade dia 69.0% | umidade noite 89.0% | chuva dia 35.0% | chuva noite 25.0%Bom Jesus de Goiás: máxima 28.0°C, mínima 18.1°C | sensação térmica máx 29.5°C | sensação térmica mín 18.1°C | umidade dia 71.0% | umidade noite 90.0% | chuva dia 25.0% | chuva noite 35.0%Buriti Alegre: máxima 27.2°C, mínima 17.4°C | sensação térmica máx 28.5°C | sensação térmica mín 17.4°C | umidade dia 72.0% | umidade noite 90.0% | chuva dia 60.0% | chuva noite 60.0%Cachoeira Dourada: máxima 28.4°C, mínima 18.2°C | sensação térmica máx 30.2°C | sensação térmica mín 18.2°C | umidade dia 73.0% | umidade noite 91.0% | chuva dia 25.0% | chuva noite 55.0%Caldas Novas: máxima 28.2°C, mínima 17.3°C | sensação térmica máx 29.3°C | sensação térmica mín 17.3°C | umidade dia 68.0% | umidade noite 87.0% | chuva dia 35.0% | chuva noite 65.0%Cezarina: máxima 29.7°C, mínima 17.4°C | sensação térmica máx 31.0°C | sensação térmica mín 17.4°C | umidade dia 64.0% | umidade noite 85.0% | chuva dia 35.0% | chuva noite 20.0%Cromínia: máxima 28.8°C, mínima 17.8°C | sensação térmica máx 30.0°C | sensação térmica mín 17.8°C | umidade dia 66.0% | umidade noite 86.0% | chuva dia 50.0% | chuva noite 40.0%Edealina: máxima 29.7°C, mínima 17.7°C | sensação térmica máx 31.3°C | sensação térmica mín 17.7°C | umidade dia 66.0% | umidade noite 87.0% | chuva dia 35.0% | chuva noite 35.0%Edéia: máxima 29.8°C, mínima 17.9°C | sensação térmica máx 31.5°C | sensação térmica mín 17.9°C | umidade dia 67.0% | umidade noite 87.0% | chuva dia 50.0% | chuva noite 20.0%Goiatuba: máxima 27.5°C, mínima 17.7°C | sensação térmica máx 28.8°C | sensação térmica mín 17.7°C | umidade dia 70.0% | umidade noite 89.0% | chuva dia 25.0% | chuva noite 55.0%Inaciolândia: máxima 27.9°C, mínima 19.0°C | sensação térmica máx 29.9°C | sensação térmica mín 24.0°C | umidade dia 76.0% | umidade noite 92.0% | chuva dia 50.0% | chuva noite 35.0%Indiara: máxima 29.9°C, mínima 17.4°C | sensação térmica máx 31.4°C | sensação térmica mín 17.4°C | umidade dia 66.0% | umidade noite 87.0% | chuva dia 55.0% | chuva noite 20.0%Itumbiara: máxima 28.1°C, mínima 17.8°C | sensação térmica máx 29.4°C | sensação térmica mín 17.8°C | umidade dia 69.0% | umidade noite 87.0% | chuva dia 25.0% | chuva noite 55.0%Joviânia: máxima 28.6°C, mínima 17.7°C | sensação térmica máx 30.2°C | sensação térmica mín 17.7°C | umidade dia 69.0% | umidade noite 88.0% | chuva dia 25.0% | chuva noite 35.0%Mairipotaba: máxima 29.5°C, mínima 17.4°C | sensação térmica máx 30.8°C | sensação térmica mín 17.4°C | umidade dia 65.0% | umidade noite 86.0% | chuva dia 65.0% | chuva noite 25.0%Marzagão: máxima 28.2°C, mínima 17.1°C | sensação térmica máx 29.5°C | sensação térmica mín 17.1°C | umidade dia 70.0% | umidade noite 89.0% | chuva dia 20.0% | chuva noite 70.0%Morrinhos: máxima 27.8°C, mínima 17.3°C | sensação térmica máx 29.1°C | sensação térmica mín 17.3°C | umidade dia 70.0% | umidade noite 87.0% | chuva dia 35.0% | chuva noite 65.0%Panamá: máxima 27.5°C, mínima 17.8°C | sensação térmica máx 28.8°C | sensação térmica mín 17.8°C | umidade dia 71.0% | umidade noite 89.0% | chuva dia 35.0% | chuva noite 50.0%Piracanjuba: máxima 28.1°C, mínima 18.1°C | sensação térmica máx 29.3°C | sensação térmica mín 18.1°C | umidade dia 67.0% | umidade noite 86.0% | chuva dia 50.0% | chuva noite 50.0%Pontalina: máxima 29.0°C, mínima 17.9°C | sensação térmica máx 30.6°C | sensação térmica mín 17.9°C | umidade dia 69.0% | umidade noite 88.0% | chuva dia 35.0% | chuva noite 20.0%Porteirão: máxima 29.2°C, mínima 18.2°C | sensação térmica máx 30.9°C | sensação térmica mín 18.2°C | umidade dia 69.0% | umidade noite 88.0% | chuva dia 40.0% | chuva noite 35.0%Professor Jamil: máxima 29.1°C, mínima 17.5°C | sensação térmica máx 30.4°C | sensação térmica mín 17.5°C | umidade dia 67.0% | umidade noite 86.0% | chuva dia 50.0% | chuva noite 50.0%Rio Quente: máxima 28.0°C, mínima 17.1°C | sensação térmica máx 29.2°C | sensação térmica mín 17.1°C | umidade dia 70.0% | umidade noite 88.0% | chuva dia 35.0% | chuva noite 60.0%Varjão: máxima 28.9°C, mínima 18.0°C | sensação térmica máx 29.9°C | sensação térmica mín 18.0°C | umidade dia 64.0% | umidade noite 83.0% | chuva dia 40.0% | chuva noite 35.0%Vicentinópolis: máxima 28.5°C, mínima 18.1°C | sensação térmica máx 30.0°C | sensação térmica mín 18.1°C | umidade dia 69.0% | umidade noite 88.0% | chuva dia 35.0% | chuva noite 35.0%Água Limpa: máxima 28.0°C, mínima 17.5°C | sensação térmica máx 29.5°C | sensação térmica mín 17.5°C | umidade dia 72.0% | umidade noite 90.0% | chuva dia 20.0% | chuva noite 65.0%Matéria produzida com o uso de Inteligência Artificial.