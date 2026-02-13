A região Sul apresentará um tempo de temperaturas amenas a quentes para sábado (14). As cidades mais quentes incluem Inaciolândia, com máxima de 32.1°C, Cachoeira Dourada e Porteirão, ambas com 31.6°C. As temperaturas mínimas serão mais baixas em Caldas Novas e Cromínia, ambas registrando 19.9°C.A umidade média na região será de 70.19%, com Água Limpa registrando o maior índice de 83.0% à noite. A probabilidade de chuva é baixa, com média regional de 8.37%. As maiores chances de chuva, de 25.0%, são esperadas para Caldas Novas, Cezarina e Cromínia durante o dia.Veja a previsão para todas as cidades da região Sul:Aloândia: máxima 30.4°C, mínima 20.2°C | sensação térmica máx 32.4°C | sensação térmica mín 24.1°C | umidade dia 61.0% | umidade noite 79.0% | chuva dia 15.0% | chuva noite 0.0%Bom Jesus de Goiás: máxima 31.0°C, mínima 20.9°C | sensação térmica máx 32.7°C | sensação térmica mín 24.2°C | umidade dia 59.0% | umidade noite 75.0% | chuva dia 15.0% | chuva noite 5.0%Buriti Alegre: máxima 30.0°C, mínima 20.5°C | sensação térmica máx 31.7°C | sensação térmica mín 24.2°C | umidade dia 61.0% | umidade noite 77.0% | chuva dia 15.0% | chuva noite 0.0%Cachoeira Dourada: máxima 31.6°C, mínima 21.1°C | sensação térmica máx 33.9°C | sensação térmica mín 24.1°C | umidade dia 61.0% | umidade noite 81.0% | chuva dia 5.0% | chuva noite 0.0%Caldas Novas: máxima 30.1°C, mínima 19.9°C | sensação térmica máx 31.5°C | sensação térmica mín 24.1°C | umidade dia 61.0% | umidade noite 81.0% | chuva dia 25.0% | chuva noite 0.0%Cezarina: máxima 30.6°C, mínima 20.2°C | sensação térmica máx 32.5°C | sensação térmica mín 24.1°C | umidade dia 62.0% | umidade noite 80.0% | chuva dia 25.0% | chuva noite 0.0%Cromínia: máxima 29.9°C, mínima 19.9°C | sensação térmica máx 31.7°C | sensação térmica mín 24.2°C | umidade dia 63.0% | umidade noite 80.0% | chuva dia 25.0% | chuva noite 0.0%Edealina: máxima 30.6°C, mínima 20.4°C | sensação térmica máx 32.8°C | sensação térmica mín 24.1°C | umidade dia 63.0% | umidade noite 80.0% | chuva dia 15.0% | chuva noite 0.0%Edéia: máxima 31.0°C, mínima 20.5°C | sensação térmica máx 33.2°C | sensação térmica mín 24.1°C | umidade dia 62.0% | umidade noite 80.0% | chuva dia 15.0% | chuva noite 0.0%Goiatuba: máxima 30.2°C, mínima 20.4°C | sensação térmica máx 31.7°C | sensação térmica mín 24.2°C | umidade dia 58.0% | umidade noite 78.0% | chuva dia 15.0% | chuva noite 0.0%Inaciolândia: máxima 32.1°C, mínima 21.8°C | sensação térmica máx 34.3°C | sensação térmica mín 24.4°C | umidade dia 61.0% | umidade noite 78.0% | chuva dia 10.0% | chuva noite 10.0%Indiara: máxima 31.1°C, mínima 20.5°C | sensação térmica máx 33.1°C | sensação térmica mín 24.1°C | umidade dia 62.0% | umidade noite 79.0% | chuva dia 15.0% | chuva noite 0.0%Itumbiara: máxima 31.1°C, mínima 20.7°C | sensação térmica máx 33.2°C | sensação térmica mín 24.2°C | umidade dia 59.0% | umidade noite 78.0% | chuva dia 0.0% | chuva noite 0.0%Joviânia: máxima 30.2°C, mínima 20.5°C | sensação térmica máx 32.1°C | sensação térmica mín 24.2°C | umidade dia 61.0% | umidade noite 77.0% | chuva dia 15.0% | chuva noite 0.0%Mairipotaba: máxima 30.1°C, mínima 20.1°C | sensação térmica máx 31.8°C | sensação térmica mín 24.1°C | umidade dia 63.0% | umidade noite 80.0% | chuva dia 25.0% | chuva noite 0.0%Marzagão: máxima 30.3°C, mínima 20.1°C | sensação térmica máx 31.9°C | sensação térmica mín 24.1°C | umidade dia 61.0% | umidade noite 82.0% | chuva dia 15.0% | chuva noite 0.0%Morrinhos: máxima 29.6°C, mínima 20.0°C | sensação térmica máx 31.0°C | sensação térmica mín 24.2°C | umidade dia 61.0% | umidade noite 78.0% | chuva dia 15.0% | chuva noite 0.0%Panamá: máxima 30.5°C, mínima 20.5°C | sensação térmica máx 32.2°C | sensação térmica mín 24.2°C | umidade dia 59.0% | umidade noite 78.0% | chuva dia 15.0% | chuva noite 0.0%Piracanjuba: máxima 29.8°C, mínima 19.9°C | sensação térmica máx 31.5°C | sensação térmica mín 24.1°C | umidade dia 63.0% | umidade noite 80.0% | chuva dia 15.0% | chuva noite 0.0%Pontalina: máxima 30.3°C, mínima 20.2°C | sensação térmica máx 32.3°C | sensação térmica mín 24.1°C | umidade dia 62.0% | umidade noite 80.0% | chuva dia 15.0% | chuva noite 0.0%Porteirão: máxima 31.6°C, mínima 20.9°C | sensação térmica máx 33.7°C | sensação térmica mín 24.2°C | umidade dia 60.0% | umidade noite 78.0% | chuva dia 15.0% | chuva noite 0.0%Professor Jamil: máxima 29.9°C, mínima 20.0°C | sensação térmica máx 31.7°C | sensação térmica mín 24.1°C | umidade dia 64.0% | umidade noite 81.0% | chuva dia 25.0% | chuva noite 0.0%Rio Quente: máxima 30.1°C, mínima 20.0°C | sensação térmica máx 31.6°C | sensação térmica mín 24.1°C | umidade dia 60.0% | umidade noite 80.0% | chuva dia 15.0% | chuva noite 0.0%Varjão: máxima 30.1°C, mínima 20.1°C | sensação térmica máx 31.9°C | sensação térmica mín 24.2°C | umidade dia 63.0% | umidade noite 79.0% | chuva dia 15.0% | chuva noite 0.0%Vicentinópolis: máxima 30.3°C, mínima 20.8°C | sensação térmica máx 32.2°C | sensação térmica mín 24.2°C | umidade dia 61.0% | umidade noite 76.0% | chuva dia 15.0% | chuva noite 0.0%Água Limpa: máxima 30.6°C, mínima 20.5°C | sensação térmica máx 32.4°C | sensação térmica mín 24.1°C | umidade dia 61.0% | umidade noite 83.0% | chuva dia 15.0% | chuva noite 10.0%Matéria produzida com o uso de Inteligência Artificial.