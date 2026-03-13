A região Sul terá grande chance de chuva no sábado (14). As cidades mais quentes serão Inaciolândia, com máxima de 28.3°C, Cachoeira Dourada, com 27.8°C, e Itumbiara, com 27.3°C. Já as mais frias serão Morrinhos e Piracanjuba, ambas com mínimas de 19.7°C.A umidade média do tempo na região será de 88.29%, com Aloândia apresentando os maiores índices, chegando a 96%. A probabilidade média de chuva é de 48.85%, mas em cidades como Cachoeira Dourada e Inaciolândia, a probabilidade é de 90%, e em Porteirão, alcança 85%.Veja a previsão para todas as cidades da região Sul:Aloândia: máxima 25.1°C, mínima 20.2°C | sensação térmica máx 27.1°C | sensação térmica mín 24.0°C | umidade dia 83.0% | umidade noite 96.0% | chuva dia 55.0% | chuva noite 55.0%Bom Jesus de Goiás: máxima 27.0°C, mínima 20.4°C | sensação térmica máx 29.5°C | sensação térmica mín 24.0°C | umidade dia 80.0% | umidade noite 93.0% | chuva dia 65.0% | chuva noite 35.0%Buriti Alegre: máxima 25.7°C, mínima 20.1°C | sensação térmica máx 27.6°C | sensação térmica mín 24.0°C | umidade dia 81.0% | umidade noite 92.0% | chuva dia 50.0% | chuva noite 55.0%Cachoeira Dourada: máxima 27.8°C, mínima 20.9°C | sensação térmica máx 30.8°C | sensação térmica mín 24.1°C | umidade dia 79.0% | umidade noite 93.0% | chuva dia 90.0% | chuva noite 20.0%Caldas Novas: máxima 24.8°C, mínima 19.8°C | sensação térmica máx 26.6°C | sensação térmica mín 24.0°C | umidade dia 82.0% | umidade noite 94.0% | chuva dia 45.0% | chuva noite 35.0%Cezarina: máxima 25.0°C, mínima 20.2°C | sensação térmica máx 27.3°C | sensação térmica mín 24.0°C | umidade dia 86.0% | umidade noite 94.0% | chuva dia 65.0% | chuva noite 20.0%Cromínia: máxima 24.4°C, mínima 20.0°C | sensação térmica máx 26.3°C | sensação térmica mín 24.0°C | umidade dia 85.0% | umidade noite 94.0% | chuva dia 65.0% | chuva noite 25.0%Edealina: máxima 25.5°C, mínima 20.4°C | sensação térmica máx 27.6°C | sensação térmica mín 24.0°C | umidade dia 85.0% | umidade noite 95.0% | chuva dia 65.0% | chuva noite 20.0%Edéia: máxima 26.0°C, mínima 20.8°C | sensação térmica máx 28.2°C | sensação térmica mín 24.1°C | umidade dia 82.0% | umidade noite 93.0% | chuva dia 65.0% | chuva noite 50.0%Goiatuba: máxima 25.5°C, mínima 20.1°C | sensação térmica máx 27.4°C | sensação térmica mín 24.0°C | umidade dia 81.0% | umidade noite 94.0% | chuva dia 45.0% | chuva noite 35.0%Inaciolândia: máxima 28.3°C, mínima 21.3°C | sensação térmica máx 31.1°C | sensação térmica mín 24.2°C | umidade dia 77.0% | umidade noite 92.0% | chuva dia 90.0% | chuva noite 20.0%Indiara: máxima 25.9°C, mínima 20.8°C | sensação térmica máx 28.2°C | sensação térmica mín 24.1°C | umidade dia 82.0% | umidade noite 93.0% | chuva dia 65.0% | chuva noite 20.0%Itumbiara: máxima 27.3°C, mínima 20.3°C | sensação térmica máx 29.9°C | sensação térmica mín 24.0°C | umidade dia 80.0% | umidade noite 92.0% | chuva dia 70.0% | chuva noite 55.0%Joviânia: máxima 25.2°C, mínima 20.1°C | sensação térmica máx 27.1°C | sensação térmica mín 24.0°C | umidade dia 82.0% | umidade noite 94.0% | chuva dia 60.0% | chuva noite 35.0%Mairipotaba: máxima 24.7°C, mínima 20.2°C | sensação térmica máx 26.8°C | sensação térmica mín 24.0°C | umidade dia 86.0% | umidade noite 94.0% | chuva dia 70.0% | chuva noite 40.0%Marzagão: máxima 25.2°C, mínima 20.0°C | sensação térmica máx 27.2°C | sensação térmica mín 24.0°C | umidade dia 82.0% | umidade noite 94.0% | chuva dia 55.0% | chuva noite 40.0%Morrinhos: máxima 24.6°C, mínima 19.7°C | sensação térmica máx 26.4°C | sensação térmica mín 24.0°C | umidade dia 83.0% | umidade noite 95.0% | chuva dia 55.0% | chuva noite 20.0%Panamá: máxima 26.1°C, mínima 20.3°C | sensação térmica máx 28.1°C | sensação térmica mín 24.0°C | umidade dia 81.0% | umidade noite 93.0% | chuva dia 65.0% | chuva noite 65.0%Piracanjuba: máxima 24.4°C, mínima 19.7°C | sensação térmica máx 26.5°C | sensação térmica mín 24.0°C | umidade dia 86.0% | umidade noite 94.0% | chuva dia 60.0% | chuva noite 20.0%Pontalina: máxima 25.0°C, mínima 20.2°C | sensação térmica máx 27.0°C | sensação térmica mín 24.0°C | umidade dia 84.0% | umidade noite 95.0% | chuva dia 65.0% | chuva noite 20.0%Porteirão: máxima 26.8°C, mínima 20.8°C | sensação térmica máx 29.3°C | sensação térmica mín 24.1°C | umidade dia 81.0% | umidade noite 95.0% | chuva dia 85.0% | chuva noite 50.0%Professor Jamil: máxima 24.3°C, mínima 20.0°C | sensação térmica máx 26.4°C | sensação térmica mín 24.0°C | umidade dia 86.0% | umidade noite 95.0% | chuva dia 65.0% | chuva noite 25.0%Rio Quente: máxima 24.9°C, mínima 19.8°C | sensação térmica máx 26.8°C | sensação térmica mín 24.0°C | umidade dia 83.0% | umidade noite 94.0% | chuva dia 55.0% | chuva noite 20.0%Varjão: máxima 24.5°C, mínima 20.0°C | sensação térmica máx 26.6°C | sensação térmica mín 24.0°C | umidade dia 87.0% | umidade noite 94.0% | chuva dia 65.0% | chuva noite 20.0%Vicentinópolis: máxima 25.2°C, mínima 20.2°C | sensação térmica máx 27.3°C | sensação térmica mín 24.0°C | umidade dia 83.0% | umidade noite 95.0% | chuva dia 60.0% | chuva noite 35.0%Água Limpa: máxima 25.8°C, mínima 20.3°C | sensação térmica máx 27.9°C | sensação térmica mín 24.0°C | umidade dia 83.0% | umidade noite 94.0% | chuva dia 60.0% | chuva noite 50.0%Matéria produzida com o uso de Inteligência Artificial.