A região Sul tem um sábado (15) caracterizado por céu aberto e baixa ocorrência de nuvens, o que eleva as temperaturas em diversas localidades. O período projeta uma média mínima de 18,82°C na região. Entre as cidades com tardes mais quentes, destacam-se Cachoeira Dourada e Edéia, ambas registrando máxima de 36,0°C, acompanhadas por Inaciolândia, que deve atingir 35,8°C. Já os menores registros térmicos ocorrem em Marzagão, com mínima de 16,7°C, e em Água Limpa, com marca de 16,9°C.O índice médio de umidade relativa do ar no território se estabelece em 31,9%, sendo que a cidade de Água Limpa desponta com a maior taxa, alcançando 49,0% no período noturno, seguida por Inaciolândia com 44,0%. Quanto às precipitações, a probabilidade média regional de chuva é de quase zero, com apenas 0,29%, de modo que as chances mais expressivas, ainda que muito baixas, se limitam a Cachoeira Dourada, Inaciolândia e Varjão, todas com probabilidade de 5,0%.Veja a previsão para todas as cidades da região Sul:Aloândia: máxima 35,0°C, mínima 17,0°C | sensação térmica máx 35,0°C | sensação térmica mín 17,0°C | umidade dia 29,0% | umidade noite 43,0% | chuva dia 0,0% | chuva noite 0,0%Bom Jesus de Goiás: máxima 35,4°C, mínima 21,3°C | sensação térmica máx 35,4°C | sensação térmica mín 24,2°C | umidade dia 23,0% | umidade noite 31,0% | chuva dia 0,0% | chuva noite 0,0%Buriti Alegre: máxima 34,0°C, mínima 18,3°C | sensação térmica máx 34,0°C | sensação térmica mín 18,3°C | umidade dia 26,0% | umidade noite 41,0% | chuva dia 0,0% | chuva noite 0,0%Cachoeira Dourada: máxima 36,0°C, mínima 20,0°C | sensação térmica máx 36,0°C | sensação térmica mín 24,3°C | umidade dia 28,0% | umidade noite 40,0% | chuva dia 5,0% | chuva noite 0,0%Caldas Novas: máxima 34,1°C, mínima 17,8°C | sensação térmica máx 34,1°C | sensação térmica mín 17,8°C | umidade dia 25,0% | umidade noite 37,0% | chuva dia 0,0% | chuva noite 0,0%Cezarina: máxima 35,4°C, mínima 18,4°C | sensação térmica máx 35,4°C | sensação térmica mín 18,4°C | umidade dia 25,0% | umidade noite 34,0% | chuva dia 0,0% | chuva noite 0,0%Cromínia: máxima 34,7°C, mínima 19,3°C | sensação térmica máx 34,7°C | sensação térmica mín 24,1°C | umidade dia 25,0% | umidade noite 35,0% | chuva dia 0,0% | chuva noite 0,0%Edealina: máxima 35,6°C, mínima 18,5°C | sensação térmica máx 35,6°C | sensação térmica mín 18,5°C | umidade dia 27,0% | umidade noite 39,0% | chuva dia 0,0% | chuva noite 0,0%Edéia: máxima 36,0°C, mínima 18,4°C | sensação térmica máx 36,0°C | sensação térmica mín 18,4°C | umidade dia 26,0% | umidade noite 38,0% | chuva dia 0,0% | chuva noite 0,0%Goiatuba: máxima 34,0°C, mínima 19,8°C | sensação térmica máx 34,0°C | sensação térmica mín 24,1°C | umidade dia 25,0% | umidade noite 35,0% | chuva dia 0,0% | chuva noite 0,0%Inaciolândia: máxima 35,8°C, mínima 19,6°C | sensação térmica máx 35,8°C | sensação térmica mín 24,4°C | umidade dia 31,0% | umidade noite 44,0% | chuva dia 5,0% | chuva noite 0,0%Indiara: máxima 35,8°C, mínima 16,9°C | sensação térmica máx 35,8°C | sensação térmica mín 16,9°C | umidade dia 27,0% | umidade noite 42,0% | chuva dia 0,0% | chuva noite 0,0%Itumbiara: máxima 35,4°C, mínima 18,9°C | sensação térmica máx 35,4°C | sensação térmica mín 24,1°C | umidade dia 25,0% | umidade noite 38,0% | chuva dia 0,0% | chuva noite 0,0%Joviânia: máxima 34,9°C, mínima 19,1°C | sensação térmica máx 34,9°C | sensação térmica mín 24,2°C | umidade dia 27,0% | umidade noite 37,0% | chuva dia 0,0% | chuva noite 0,0%Mairipotaba: máxima 35,3°C, mínima 18,7°C | sensação térmica máx 35,3°C | sensação térmica mín 18,7°C | umidade dia 26,0% | umidade noite 37,0% | chuva dia 0,0% | chuva noite 0,0%Marzagão: máxima 34,5°C, mínima 16,7°C | sensação térmica máx 34,5°C | sensação térmica mín 16,7°C | umidade dia 27,0% | umidade noite 43,0% | chuva dia 0,0% | chuva noite 0,0%Morrinhos: máxima 34,1°C, mínima 18,8°C | sensação térmica máx 34,1°C | sensação térmica mín 18,8°C | umidade dia 26,0% | umidade noite 35,0% | chuva dia 0,0% | chuva noite 0,0%Panamá: máxima 34,4°C, mínima 20,3°C | sensação térmica máx 34,4°C | sensação térmica mín 24,1°C | umidade dia 24,0% | umidade noite 34,0% | chuva dia 0,0% | chuva noite 0,0%Piracanjuba: máxima 34,0°C, mínima 19,5°C | sensação térmica máx 34,0°C | sensação térmica mín 24,0°C | umidade dia 25,0% | umidade noite 34,0% | chuva dia 0,0% | chuva noite 0,0%Pontalina: máxima 35,0°C, mínima 19,3°C | sensação térmica máx 35,0°C | sensação térmica mín 24,2°C | umidade dia 27,0% | umidade noite 38,0% | chuva dia 0,0% | chuva noite 0,0%Porteirão: máxima 35,8°C, mínima 19,4°C | sensação térmica máx 35,8°C | sensação térmica mín 24,1°C | umidade dia 25,0% | umidade noite 33,0% | chuva dia 0,0% | chuva noite 0,0%Professor Jamil: máxima 35,0°C, mínima 18,0°C | sensação térmica máx 35,0°C | sensação térmica mín 18,0°C | umidade dia 26,0% | umidade noite 37,0% | chuva dia 0,0% | chuva noite 0,0%Rio Quente: máxima 34,0°C, mínima 17,6°C | sensação térmica máx 34,0°C | sensação térmica mín 17,6°C | umidade dia 26,0% | umidade noite 39,0% | chuva dia 0,0% | chuva noite 0,0%Varjão: máxima 34,6°C, mínima 20,1°C | sensação térmica máx 34,6°C | sensação térmica mín 24,0°C | umidade dia 24,0% | umidade noite 31,0% | chuva dia 5,0% | chuva noite 0,0%Vicentinópolis: máxima 35,1°C, mínima 20,8°C | sensação térmica máx 35,1°C | sensação térmica mín 24,3°C | umidade dia 26,0% | umidade noite 33,0% | chuva dia 0,0% | chuva noite 0,0%Água Limpa: máxima 34,4°C, mínima 16,9°C | sensação térmica máx 34,4°C | sensação térmica mín 16,9°C | umidade dia 31,0% | umidade noite 49,0% | chuva dia 0,0% | chuva noite 0,0%Matéria produzida com o uso de Inteligência Artificial.