A região Sul para sábado (16) terá altas temperaturas. As cidades mais quentes serão Edealina, com máxima de 31.2°C, Edéia, com 31.1°C, e Cachoeira Dourada, marcando 31.0°C. As temperaturas mínimas ficarão em Cezarina e Indiara, ambas com 18.8°C.Em relação à umidade do tempo, a média da região é de 66.48%. Aloândia registra os maiores índices de umidade à noite, com 82.0%. A probabilidade de chuva é baixa na região, com a média em 12.88%. Cachoeira Dourada apresenta a maior probabilidade de precipitação durante o dia, alcançando 35.0%.Veja a previsão para todas as cidades da região Sul:Aloândia: máxima 30.5°C, mínima 18.9°C | sensação térmica máx 31.6°C | sensação térmica mín 24.1°C | umidade dia 59.0% | umidade noite 82.0% | chuva dia 20.0% | chuva noite 10.0%Bom Jesus de Goiás: máxima 30.0°C, mínima 19.4°C | sensação térmica máx 31.0°C | sensação térmica mín 24.3°C | umidade dia 59.0% | umidade noite 71.0% | chuva dia 10.0% | chuva noite 10.0%Buriti Alegre: máxima 29.5°C, mínima 19.1°C | sensação térmica máx 30.0°C | sensação térmica mín 24.2°C | umidade dia 57.0% | umidade noite 77.0% | chuva dia 10.0% | chuva noite 10.0%Cachoeira Dourada: máxima 31.0°C, mínima 19.7°C | sensação térmica máx 32.6°C | sensação térmica mín 24.1°C | umidade dia 61.0% | umidade noite 78.0% | chuva dia 35.0% | chuva noite 10.0%Caldas Novas: máxima 30.0°C, mínima 19.2°C | sensação térmica máx 30.2°C | sensação térmica mín 24.2°C | umidade dia 55.0% | umidade noite 75.0% | chuva dia 10.0% | chuva noite 10.0%Cezarina: máxima 30.8°C, mínima 18.8°C | sensação térmica máx 31.1°C | sensação térmica mín 18.8°C | umidade dia 53.0% | umidade noite 75.0% | chuva dia 10.0% | chuva noite 10.0%Cromínia: máxima 30.1°C, mínima 19.4°C | sensação térmica máx 30.6°C | sensação térmica mín 24.2°C | umidade dia 56.0% | umidade noite 72.0% | chuva dia 25.0% | chuva noite 10.0%Edealina: máxima 31.2°C, mínima 19.4°C | sensação térmica máx 32.2°C | sensação térmica mín 24.2°C | umidade dia 57.0% | umidade noite 77.0% | chuva dia 10.0% | chuva noite 10.0%Edéia: máxima 31.1°C, mínima 19.4°C | sensação térmica máx 32.2°C | sensação térmica mín 24.1°C | umidade dia 58.0% | umidade noite 76.0% | chuva dia 25.0% | chuva noite 10.0%Goiatuba: máxima 29.4°C, mínima 19.2°C | sensação térmica máx 29.9°C | sensação térmica mín 24.2°C | umidade dia 57.0% | umidade noite 74.0% | chuva dia 20.0% | chuva noite 10.0%Inaciolândia: máxima 30.2°C, mínima 19.5°C | sensação térmica máx 31.9°C | sensação térmica mín 24.1°C | umidade dia 65.0% | umidade noite 81.0% | chuva dia 10.0% | chuva noite 10.0%Indiara: máxima 31.0°C, mínima 18.8°C | sensação térmica máx 31.5°C | sensação térmica mín 18.8°C | umidade dia 55.0% | umidade noite 77.0% | chuva dia 10.0% | chuva noite 10.0%Itumbiara: máxima 30.7°C, mínima 19.4°C | sensação térmica máx 31.3°C | sensação térmica mín 24.2°C | umidade dia 56.0% | umidade noite 75.0% | chuva dia 20.0% | chuva noite 10.0%Joviânia: máxima 30.3°C, mínima 19.4°C | sensação térmica máx 31.4°C | sensação térmica mín 24.1°C | umidade dia 59.0% | umidade noite 78.0% | chuva dia 20.0% | chuva noite 10.0%Mairipotaba: máxima 30.8°C, mínima 19.2°C | sensação térmica máx 31.5°C | sensação térmica mín 24.2°C | umidade dia 56.0% | umidade noite 74.0% | chuva dia 20.0% | chuva noite 10.0%Marzagão: máxima 30.3°C, mínima 19.0°C | sensação térmica máx 30.8°C | sensação térmica mín 24.2°C | umidade dia 57.0% | umidade noite 78.0% | chuva dia 10.0% | chuva noite 10.0%Morrinhos: máxima 29.7°C, mínima 19.4°C | sensação térmica máx 30.4°C | sensação térmica mín 24.2°C | umidade dia 57.0% | umidade noite 75.0% | chuva dia 20.0% | chuva noite 10.0%Panamá: máxima 29.5°C, mínima 19.4°C | sensação térmica máx 30.0°C | sensação térmica mín 24.2°C | umidade dia 57.0% | umidade noite 72.0% | chuva dia 10.0% | chuva noite 10.0%Piracanjuba: máxima 29.7°C, mínima 19.7°C | sensação térmica máx 30.2°C | sensação térmica mín 24.2°C | umidade dia 56.0% | umidade noite 72.0% | chuva dia 10.0% | chuva noite 10.0%Pontalina: máxima 30.6°C, mínima 19.4°C | sensação térmica máx 31.9°C | sensação térmica mín 24.1°C | umidade dia 60.0% | umidade noite 77.0% | chuva dia 25.0% | chuva noite 10.0%Porteirão: máxima 31.0°C, mínima 19.5°C | sensação térmica máx 32.0°C | sensação térmica mín 24.2°C | umidade dia 57.0% | umidade noite 73.0% | chuva dia 10.0% | chuva noite 10.0%Professor Jamil: máxima 30.6°C, mínima 19.2°C | sensação térmica máx 31.2°C | sensação térmica mín 24.2°C | umidade dia 56.0% | umidade noite 73.0% | chuva dia 20.0% | chuva noite 10.0%Rio Quente: máxima 29.9°C, mínima 19.0°C | sensação térmica máx 30.3°C | sensação térmica mín 24.2°C | umidade dia 57.0% | umidade noite 77.0% | chuva dia 20.0% | chuva noite 10.0%Varjão: máxima 30.0°C, mínima 19.4°C | sensação térmica máx 30.1°C | sensação térmica mín 24.3°C | umidade dia 53.0% | umidade noite 70.0% | chuva dia 10.0% | chuva noite 10.0%Vicentinópolis: máxima 30.4°C, mínima 19.9°C | sensação térmica máx 31.6°C | sensação térmica mín 24.2°C | umidade dia 59.0% | umidade noite 76.0% | chuva dia 10.0% | chuva noite 10.0%Água Limpa: máxima 30.3°C, mínima 19.3°C | sensação térmica máx 31.3°C | sensação térmica mín 24.1°C | umidade dia 60.0% | umidade noite 80.0% | chuva dia 10.0% | chuva noite 10.0%Matéria produzida com o uso de Inteligência Artificial.