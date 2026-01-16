A região Sul terá grande chance de chuva no sábado (17). As cidades mais quentes serão Cachoeira Dourada, Cezarina e Porteirão, todas com máxima de 31.6°C. As mínimas mais baixas serão registradas em Morrinhos, com 19.8°C, e Piracanjuba, com 19.9°C.A umidade média na região será de 70%, com a cidade de Cezarina apresentando os maiores índices, chegando a 88%. A probabilidade média de chuva fica em 14%, mas Bom Jesus de Goiás tem maior chance, com 65%, seguida por Cachoeira Dourada e Inaciolândia, ambas com 35%.Veja a previsão para todas as cidades da região Sul:Aloândia: máxima 30.8°C, mínima 20.7°C | sensação térmica máx 32.6°C | sensação térmica mín 24.1°C | umidade dia 59.0% | umidade noite 84.0% | chuva dia 0.0% | chuva noite 10.0%Bom Jesus de Goiás: máxima 30.1°C, mínima 21.5°C | sensação térmica máx 32.3°C | sensação térmica mín 24.3°C | umidade dia 63.0% | umidade noite 82.0% | chuva dia 65.0% | chuva noite 35.0%Buriti Alegre: máxima 30.0°C, mínima 20.2°C | sensação térmica máx 31.1°C | sensação térmica mín 24.1°C | umidade dia 57.0% | umidade noite 80.0% | chuva dia 15.0% | chuva noite 10.0%Cachoeira Dourada: máxima 31.6°C, mínima 22.6°C | sensação térmica máx 33.6°C | sensação térmica mín 24.8°C | umidade dia 57.0% | umidade noite 79.0% | chuva dia 35.0% | chuva noite 20.0%Caldas Novas: máxima 31.1°C, mínima 20.4°C | sensação térmica máx 31.8°C | sensação térmica mín 24.1°C | umidade dia 52.0% | umidade noite 76.0% | chuva dia 15.0% | chuva noite 10.0%Cezarina: máxima 31.6°C, mínima 20.3°C | sensação térmica máx 33.1°C | sensação térmica mín 24.0°C | umidade dia 58.0% | umidade noite 88.0% | chuva dia 0.0% | chuva noite 10.0%Cromínia: máxima 30.8°C, mínima 20.7°C | sensação térmica máx 32.6°C | sensação térmica mín 24.1°C | umidade dia 59.0% | umidade noite 84.0% | chuva dia 0.0% | chuva noite 10.0%Edealina: máxima 30.8°C, mínima 20.7°C | sensação térmica máx 32.6°C | sensação térmica mín 24.1°C | umidade dia 59.0% | umidade noite 84.0% | chuva dia 0.0% | chuva noite 10.0%Edéia: máxima 31.2°C, mínima 21.7°C | sensação térmica máx 33.1°C | sensação térmica mín 24.4°C | umidade dia 60.0% | umidade noite 85.0% | chuva dia 5.0% | chuva noite 10.0%Goiatuba: máxima 29.9°C, mínima 20.7°C | sensação térmica máx 30.9°C | sensação térmica mín 24.1°C | umidade dia 56.0% | umidade noite 80.0% | chuva dia 20.0% | chuva noite 10.0%Inaciolândia: máxima 31.3°C, mínima 22.4°C | sensação térmica máx 33.9°C | sensação térmica mín 24.8°C | umidade dia 63.0% | umidade noite 82.0% | chuva dia 35.0% | chuva noite 20.0%Indiara: máxima 31.2°C, mínima 21.2°C | sensação térmica máx 33.2°C | sensação térmica mín 24.2°C | umidade dia 60.0% | umidade noite 87.0% | chuva dia 25.0% | chuva noite 20.0%Itumbiara: máxima 31.4°C, mínima 22.3°C | sensação térmica máx 32.8°C | sensação térmica mín 24.7°C | umidade dia 56.0% | umidade noite 77.0% | chuva dia 20.0% | chuva noite 10.0%Joviânia: máxima 31.5°C, mínima 22.1°C | sensação térmica máx 32.9°C | sensação térmica mín 24.9°C | umidade dia 57.0% | umidade noite 83.0% | chuva dia 10.0% | chuva noite 10.0%Mairipotaba: máxima 30.8°C, mínima 20.7°C | sensação térmica máx 32.6°C | sensação térmica mín 24.1°C | umidade dia 59.0% | umidade noite 84.0% | chuva dia 0.0% | chuva noite 10.0%Marzagão: máxima 31.0°C, mínima 20.2°C | sensação térmica máx 32.1°C | sensação térmica mín 24.1°C | umidade dia 56.0% | umidade noite 81.0% | chuva dia 10.0% | chuva noite 25.0%Morrinhos: máxima 29.6°C, mínima 19.8°C | sensação térmica máx 30.9°C | sensação térmica mín 24.2°C | umidade dia 58.0% | umidade noite 80.0% | chuva dia 10.0% | chuva noite 10.0%Panamá: máxima 29.9°C, mínima 20.7°C | sensação térmica máx 30.9°C | sensação térmica mín 24.1°C | umidade dia 56.0% | umidade noite 80.0% | chuva dia 20.0% | chuva noite 10.0%Piracanjuba: máxima 30.3°C, mínima 19.9°C | sensação térmica máx 31.5°C | sensação térmica mín 24.1°C | umidade dia 58.0% | umidade noite 81.0% | chuva dia 5.0% | chuva noite 25.0%Pontalina: máxima 30.8°C, mínima 20.7°C | sensação térmica máx 32.6°C | sensação térmica mín 24.1°C | umidade dia 59.0% | umidade noite 84.0% | chuva dia 0.0% | chuva noite 10.0%Porteirão: máxima 31.6°C, mínima 21.6°C | sensação térmica máx 33.9°C | sensação térmica mín 24.3°C | umidade dia 62.0% | umidade noite 86.0% | chuva dia 20.0% | chuva noite 10.0%Professor Jamil: máxima 30.3°C, mínima 19.9°C | sensação térmica máx 31.5°C | sensação térmica mín 24.1°C | umidade dia 58.0% | umidade noite 81.0% | chuva dia 5.0% | chuva noite 25.0%Rio Quente: máxima 31.1°C, mínima 20.4°C | sensação térmica máx 31.8°C | sensação térmica mín 24.1°C | umidade dia 52.0% | umidade noite 76.0% | chuva dia 15.0% | chuva noite 10.0%Varjão: máxima 31.6°C, mínima 20.3°C | sensação térmica máx 33.1°C | sensação térmica mín 24.0°C | umidade dia 58.0% | umidade noite 88.0% | chuva dia 0.0% | chuva noite 10.0%Vicentinópolis: máxima 30.8°C, mínima 21.5°C | sensação térmica máx 32.3°C | sensação térmica mín 24.3°C | umidade dia 57.0% | umidade noite 83.0% | chuva dia 10.0% | chuva noite 10.0%Água Limpa: máxima 31.0°C, mínima 20.2°C | sensação térmica máx 32.1°C | sensação térmica mín 24.1°C | umidade dia 56.0% | umidade noite 81.0% | chuva dia 10.0% | chuva noite 25.0%Matéria produzida com o uso de Inteligência Artificial.