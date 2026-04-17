A região Sul, para o sábado (18), terá um tempo marcado por temperaturas elevadas. As cidades mais quentes incluem Porteirão, com máxima de 31.9°C, Inaciolândia, com 31.7°C, e Cachoeira Dourada, com 31.2°C. As mínimas mais baixas serão registradas em Piracanjuba, com 18.4°C, e Professor Jamil, com 18.6°C.A umidade média na região será de 62.31%, com a cidade de Cezarina registrando os maiores índices de umidade noturna, alcançando 79.0%. A probabilidade média de chuva é baixa, em 2.21%. As maiores chances de chuva são esperadas em Buriti Alegre, com 25.0%, Aloândia, com 15.0%, e Edéia, também com 15.0%.Veja a previsão para todas as cidades da região Sul:Aloândia: máxima 30.5°C, mínima 19.4°C | sensação térmica máx 30.8°C | sensação térmica mín 24.2°C | umidade dia 51.0% | umidade noite 70.0% | chuva dia 15.0% | chuva noite 0.0%Bom Jesus de Goiás: máxima 30.4°C, mínima 20.5°C | sensação térmica máx 31.1°C | sensação térmica mín 24.3°C | umidade dia 53.0% | umidade noite 69.0% | chuva dia 0.0% | chuva noite 0.0%Buriti Alegre: máxima 30.0°C, mínima 19.6°C | sensação térmica máx 30.2°C | sensação térmica mín 24.2°C | umidade dia 51.0% | umidade noite 70.0% | chuva dia 25.0% | chuva noite 0.0%Cachoeira Dourada: máxima 31.2°C, mínima 20.3°C | sensação térmica máx 32.5°C | sensação térmica mín 24.1°C | umidade dia 56.0% | umidade noite 75.0% | chuva dia 0.0% | chuva noite 0.0%Caldas Novas: máxima 30.3°C, mínima 18.8°C | sensação térmica máx 30.3°C | sensação térmica mín 18.8°C | umidade dia 49.0% | umidade noite 67.0% | chuva dia 5.0% | chuva noite 0.0%Cezarina: máxima 30.0°C, mínima 19.0°C | sensação térmica máx 31.1°C | sensação térmica mín 24.1°C | umidade dia 61.0% | umidade noite 79.0% | chuva dia 0.0% | chuva noite 0.0%Cromínia: máxima 30.0°C, mínima 18.9°C | sensação térmica máx 30.0°C | sensação térmica mín 18.9°C | umidade dia 53.0% | umidade noite 71.0% | chuva dia 0.0% | chuva noite 0.0%Edealina: máxima 30.5°C, mínima 19.2°C | sensação térmica máx 31.2°C | sensação térmica mín 24.1°C | umidade dia 57.0% | umidade noite 74.0% | chuva dia 0.0% | chuva noite 0.0%Edéia: máxima 30.7°C, mínima 19.6°C | sensação térmica máx 31.6°C | sensação térmica mín 24.1°C | umidade dia 58.0% | umidade noite 73.0% | chuva dia 15.0% | chuva noite 0.0%Goiatuba: máxima 30.0°C, mínima 19.6°C | sensação térmica máx 30.4°C | sensação térmica mín 24.4°C | umidade dia 51.0% | umidade noite 69.0% | chuva dia 0.0% | chuva noite 0.0%Inaciolândia: máxima 31.7°C, mínima 21.1°C | sensação térmica máx 32.8°C | sensação térmica mín 24.2°C | umidade dia 53.0% | umidade noite 72.0% | chuva dia 5.0% | chuva noite 5.0%Indiara: máxima 30.6°C, mínima 19.6°C | sensação térmica máx 31.7°C | sensação térmica mín 24.1°C | umidade dia 59.0% | umidade noite 76.0% | chuva dia 0.0% | chuva noite 0.0%Itumbiara: máxima 30.7°C, mínima 19.9°C | sensação térmica máx 31.5°C | sensação térmica mín 24.2°C | umidade dia 54.0% | umidade noite 71.0% | chuva dia 0.0% | chuva noite 0.0%Joviânia: máxima 30.1°C, mínima 19.6°C | sensação térmica máx 30.6°C | sensação térmica mín 24.2°C | umidade dia 54.0% | umidade noite 68.0% | chuva dia 0.0% | chuva noite 0.0%Mairipotaba: máxima 30.0°C, mínima 19.1°C | sensação térmica máx 30.5°C | sensação térmica mín 24.1°C | umidade dia 56.0% | umidade noite 71.0% | chuva dia 0.0% | chuva noite 0.0%Marzagão: máxima 30.7°C, mínima 18.9°C | sensação térmica máx 30.7°C | sensação térmica mín 24.4°C | umidade dia 49.0% | umidade noite 68.0% | chuva dia 0.0% | chuva noite 0.0%Morrinhos: máxima 29.9°C, mínima 19.2°C | sensação térmica máx 29.9°C | sensação térmica mín 24.4°C | umidade dia 47.0% | umidade noite 66.0% | chuva dia 15.0% | chuva noite 0.0%Panamá: máxima 30.4°C, mínima 19.9°C | sensação térmica máx 30.9°C | sensação térmica mín 24.3°C | umidade dia 51.0% | umidade noite 69.0% | chuva dia 0.0% | chuva noite 0.0%Piracanjuba: máxima 29.6°C, mínima 18.4°C | sensação térmica máx 29.7°C | sensação térmica mín 18.4°C | umidade dia 55.0% | umidade noite 71.0% | chuva dia 0.0% | chuva noite 0.0%Pontalina: máxima 30.3°C, mínima 19.2°C | sensação térmica máx 30.6°C | sensação térmica mín 24.2°C | umidade dia 54.0% | umidade noite 72.0% | chuva dia 0.0% | chuva noite 0.0%Porteirão: máxima 31.9°C, mínima 20.4°C | sensação térmica máx 32.5°C | sensação térmica mín 24.2°C | umidade dia 51.0% | umidade noite 68.0% | chuva dia 5.0% | chuva noite 0.0%Professor Jamil: máxima 30.0°C, mínima 18.6°C | sensação térmica máx 30.2°C | sensação térmica mín 18.6°C | umidade dia 56.0% | umidade noite 75.0% | chuva dia 0.0% | chuva noite 0.0%Rio Quente: máxima 30.5°C, mínima 19.0°C | sensação térmica máx 30.5°C | sensação térmica mín 24.4°C | umidade dia 48.0% | umidade noite 65.0% | chuva dia 10.0% | chuva noite 15.0%Varjão: máxima 29.5°C, mínima 18.9°C | sensação térmica máx 30.6°C | sensação térmica mín 18.9°C | umidade dia 62.0% | umidade noite 77.0% | chuva dia 0.0% | chuva noite 0.0%Vicentinópolis: máxima 30.2°C, mínima 19.9°C | sensação térmica máx 30.6°C | sensação térmica mín 24.3°C | umidade dia 54.0% | umidade noite 67.0% | chuva dia 0.0% | chuva noite 0.0%Água Limpa: máxima 30.7°C, mínima 19.4°C | sensação térmica máx 30.8°C | sensação térmica mín 24.2°C | umidade dia 51.0% | umidade noite 73.0% | chuva dia 0.0% | chuva noite 0.0%Matéria produzida com o uso de Inteligência Artificial.