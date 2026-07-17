A região Sul deve apresentar um sábado (18) ensolarado e firme em todos os municípios, com os termômetros registrando média mínima de 15,46°C nas primeiras horas do dia. Entre os locais mais quentes, Porteirão lidera com máxima de 29,7°C, seguido de perto por Edéia, com 29,6°C, e Indiara, com 29,5°C. Por outro lado, o amanhecer promete ser mais ameno em Caldas Novas e Marzagão, que devem registrar a temperatura mínima de 14,0°C.Em relação à umidade relativa do ar, o índice médio na região ficará em 46,65%, tendo os maiores registros previstos para Água Limpa, com 63,0%, além de Inaciolândia e Marzagão, ambas com 61,0%. Quanto às chuvas, a probabilidade é nula em todo o território sulista, mantendo-se em 0,0% em cidades como Água Limpa, Aloândia e Bom Jesus de Goiás.Veja a previsão para todas as cidades da região Sul:Aloândia: máxima 28,4°C, mínima 15,4°C | sensação térmica máx 28,4°C | sensação térmica mín 15,0°C | umidade dia 39,0% | umidade noite 57,0% | chuva dia 0,0% | chuva noite 0,0%Bom Jesus de Goiás: máxima 28,8°C, mínima 16,5°C | sensação térmica máx 28,8°C | sensação térmica mín 16,0°C | umidade dia 36,0% | umidade noite 49,0% | chuva dia 0,0% | chuva noite 0,0%Buriti Alegre: máxima 26,7°C, mínima 14,2°C | sensação térmica máx 26,7°C | sensação térmica mín 14,0°C | umidade dia 43,0% | umidade noite 59,0% | chuva dia 0,0% | chuva noite 0,0%Cachoeira Dourada: máxima 28,9°C, mínima 16,7°C | sensação térmica máx 28,9°C | sensação térmica mín 16,0°C | umidade dia 40,0% | umidade noite 57,0% | chuva dia 0,0% | chuva noite 0,0%Caldas Novas: máxima 27,2°C, mínima 14,0°C | sensação térmica máx 27,2°C | sensação térmica mín 13,0°C | umidade dia 41,0% | umidade noite 57,0% | chuva dia 0,0% | chuva noite 0,0%Cezarina: máxima 29,0°C, mínima 15,5°C | sensação térmica máx 29,0°C | sensação térmica mín 15,0°C | umidade dia 34,0% | umidade noite 52,0% | chuva dia 0,0% | chuva noite 0,0%Cromínia: máxima 28,0°C, mínima 15,5°C | sensação térmica máx 28,0°C | sensação térmica mín 15,0°C | umidade dia 37,0% | umidade noite 52,0% | chuva dia 0,0% | chuva noite 0,0%Edealina: máxima 29,3°C, mínima 16,1°C | sensação térmica máx 29,3°C | sensação térmica mín 16,0°C | umidade dia 37,0% | umidade noite 54,0% | chuva dia 0,0% | chuva noite 0,0%Edéia: máxima 29,6°C, mínima 16,0°C | sensação térmica máx 29,6°C | sensação térmica mín 16,0°C | umidade dia 36,0% | umidade noite 54,0% | chuva dia 0,0% | chuva noite 0,0%Goiatuba: máxima 27,4°C, mínima 15,6°C | sensação térmica máx 27,4°C | sensação térmica mín 15,0°C | umidade dia 39,0% | umidade noite 53,0% | chuva dia 0,0% | chuva noite 0,0%Inaciolândia: máxima 29,4°C, mínima 16,0°C | sensação térmica máx 29,4°C | sensação térmica mín 16,0°C | umidade dia 41,0% | umidade noite 61,0% | chuva dia 0,0% | chuva noite 0,0%Indiara: máxima 29,5°C, mínima 14,5°C | sensação térmica máx 29,5°C | sensação térmica mín 14,0°C | umidade dia 35,0% | umidade noite 57,0% | chuva dia 0,0% | chuva noite 0,0%Itumbiara: máxima 28,1°C, mínima 15,9°C | sensação térmica máx 28,1°C | sensação térmica mín 15,0°C | umidade dia 37,0% | umidade noite 55,0% | chuva dia 0,0% | chuva noite 0,0%Joviânia: máxima 28,5°C, mínima 15,7°C | sensação térmica máx 28,5°C | sensação térmica mín 15,0°C | umidade dia 39,0% | umidade noite 56,0% | chuva dia 0,0% | chuva noite 0,0%Mairipotaba: máxima 28,8°C, mínima 16,3°C | sensação térmica máx 28,8°C | sensação térmica mín 16,0°C | umidade dia 36,0% | umidade noite 52,0% | chuva dia 0,0% | chuva noite 0,0%Marzagão: máxima 27,5°C, mínima 14,0°C | sensação térmica máx 27,5°C | sensação térmica mín 13,0°C | umidade dia 43,0% | umidade noite 61,0% | chuva dia 0,0% | chuva noite 0,0%Morrinhos: máxima 27,3°C, mínima 15,2°C | sensação térmica máx 27,3°C | sensação térmica mín 15,0°C | umidade dia 42,0% | umidade noite 52,0% | chuva dia 0,0% | chuva noite 0,0%Panamá: máxima 27,4°C, mínima 15,7°C | sensação térmica máx 27,4°C | sensação térmica mín 15,0°C | umidade dia 39,0% | umidade noite 52,0% | chuva dia 0,0% | chuva noite 0,0%Piracanjuba: máxima 27,2°C, mínima 15,0°C | sensação térmica máx 27,2°C | sensação térmica mín 14,0°C | umidade dia 40,0% | umidade noite 53,0% | chuva dia 0,0% | chuva noite 0,0%Pontalina: máxima 28,3°C, mínima 15,7°C | sensação térmica máx 28,3°C | sensação térmica mín 15,0°C | umidade dia 40,0% | umidade noite 54,0% | chuva dia 0,0% | chuva noite 0,0%Porteirão: máxima 29,7°C, mínima 16,9°C | sensação térmica máx 29,7°C | sensação térmica mín 16,9°C | umidade dia 33,0% | umidade noite 46,0% | chuva dia 0,0% | chuva noite 0,0%Professor Jamil: máxima 28,2°C, mínima 14,9°C | sensação térmica máx 28,2°C | sensação térmica mín 14,9°C | umidade dia 39,0% | umidade noite 54,0% | chuva dia 0,0% | chuva noite 0,0%Rio Quente: máxima 27,1°C, mínima 14,2°C | sensação térmica máx 27,1°C | sensação térmica mín 14,0°C | umidade dia 42,0% | umidade noite 56,0% | chuva dia 0,0% | chuva noite 0,0%Varjão: máxima 28,3°C, mínima 16,0°C | sensação térmica máx 28,3°C | sensação térmica mín 15,0°C | umidade dia 35,0% | umidade noite 49,0% | chuva dia 0,0% | chuva noite 0,0%Vicentinópolis: máxima 28,9°C, mínima 16,2°C | sensação térmica máx 28,9°C | sensação térmica mín 16,0°C | umidade dia 38,0% | umidade noite 54,0% | chuva dia 0,0% | chuva noite 0,0%Água Limpa: máxima 27,3°C, mínima 14,3°C | sensação térmica máx 27,3°C | sensação térmica mín 14,0°C | umidade dia 46,0% | umidade noite 63,0% | chuva dia 0,0% | chuva noite 0,0%Matéria produzida com o uso de Inteligência Artificial.