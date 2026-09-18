A região Sul terá um sábado (19) marcado por forte aquecimento diurno e termômetros bastante elevados. O calor mais intenso deve se concentrar em Inaciolândia e Porteirão, onde as máximas previstas alcançam 36,9°C, seguidas por Edéia, com 36,4°C. Já os menores registros térmicos previstos para o início do dia devem ocorrer em Professor Jamil e Rio Quente, com mínimas de 21,4°C.Em relação à umidade relativa do ar, o índice médio regional está estimado em 40,56%, sendo que o maior valor previsto deve ser registrado em Marzagão, com 52,0%. A chance de chuva permanece muito baixa em toda a região, apresentando uma probabilidade média geral de 2,79%, embora localidades como Cezarina, Cromínia e Edéia apresentem a maior probabilidade de precipitação, com 10,0%.Veja a previsão para todas as cidades da região Sul:Aloândia: máxima 35,5°C, mínima 21,9°C | sensação térmica máx 35,5°C | sensação térmica mín 24,5°C | umidade dia 34,0% | umidade noite 47,0% | chuva dia 0,0% | chuva noite 0,0%Bom Jesus de Goiás: máxima 35,5°C, mínima 22,9°C | sensação térmica máx 35,5°C | sensação térmica mín 24,8°C | umidade dia 33,0% | umidade noite 45,0% | chuva dia 5,0% | chuva noite 5,0%Buriti Alegre: máxima 33,2°C, mínima 21,7°C | sensação térmica máx 33,2°C | sensação térmica mín 24,5°C | umidade dia 37,0% | umidade noite 46,0% | chuva dia 0,0% | chuva noite 0,0%Cachoeira Dourada: máxima 36,1°C, mínima 23,5°C | sensação térmica máx 36,1°C | sensação térmica mín 25,1°C | umidade dia 33,0% | umidade noite 46,0% | chuva dia 5,0% | chuva noite 5,0%Caldas Novas: máxima 33,4°C, mínima 21,6°C | sensação térmica máx 33,4°C | sensação térmica mín 24,5°C | umidade dia 38,0% | umidade noite 50,0% | chuva dia 0,0% | chuva noite 0,0%Cezarina: máxima 36,1°C, mínima 21,9°C | sensação térmica máx 36,1°C | sensação térmica mín 24,5°C | umidade dia 32,0% | umidade noite 47,0% | chuva dia 5,0% | chuva noite 10,0%Cromínia: máxima 34,7°C, mínima 21,9°C | sensação térmica máx 34,7°C | sensação térmica mín 24,5°C | umidade dia 34,0% | umidade noite 48,0% | chuva dia 0,0% | chuva noite 10,0%Edealina: máxima 36,2°C, mínima 22,0°C | sensação térmica máx 36,2°C | sensação térmica mín 24,5°C | umidade dia 33,0% | umidade noite 47,0% | chuva dia 0,0% | chuva noite 10,0%Edéia: máxima 36,4°C, mínima 22,3°C | sensação térmica máx 36,4°C | sensação térmica mín 24,6°C | umidade dia 31,0% | umidade noite 44,0% | chuva dia 0,0% | chuva noite 10,0%Goiatuba: máxima 34,4°C, mínima 22,8°C | sensação térmica máx 34,4°C | sensação térmica mín 24,7°C | umidade dia 34,0% | umidade noite 44,0% | chuva dia 0,0% | chuva noite 0,0%Inaciolândia: máxima 36,9°C, mínima 23,2°C | sensação térmica máx 36,9°C | sensação térmica mín 25,0°C | umidade dia 33,0% | umidade noite 48,0% | chuva dia 0,0% | chuva noite 5,0%Indiara: máxima 36,4°C, mínima 22,0°C | sensação térmica máx 36,4°C | sensação térmica mín 24,5°C | umidade dia 31,0% | umidade noite 45,0% | chuva dia 0,0% | chuva noite 10,0%Itumbiara: máxima 35,2°C, mínima 22,8°C | sensação térmica máx 35,2°C | sensação térmica mín 24,8°C | umidade dia 37,0% | umidade noite 49,0% | chuva dia 0,0% | chuva noite 0,0%Joviânia: máxima 35,0°C, mínima 22,4°C | sensação térmica máx 35,0°C | sensação térmica mín 24,6°C | umidade dia 34,0% | umidade noite 45,0% | chuva dia 0,0% | chuva noite 5,0%Mairipotaba: máxima 35,5°C, mínima 22,3°C | sensação térmica máx 35,5°C | sensação térmica mín 24,6°C | umidade dia 33,0% | umidade noite 47,0% | chuva dia 0,0% | chuva noite 5,0%Marzagão: máxima 34,4°C, mínima 21,8°C | sensação térmica máx 34,4°C | sensação térmica mín 24,5°C | umidade dia 39,0% | umidade noite 52,0% | chuva dia 0,0% | chuva noite 0,0%Morrinhos: máxima 33,5°C, mínima 21,7°C | sensação térmica máx 33,5°C | sensação térmica mín 24,5°C | umidade dia 37,0% | umidade noite 47,0% | chuva dia 0,0% | chuva noite 5,0%Panamá: máxima 34,7°C, mínima 23,0°C | sensação térmica máx 34,7°C | sensação térmica mín 24,8°C | umidade dia 34,0% | umidade noite 43,0% | chuva dia 0,0% | chuva noite 0,0%Piracanjuba: máxima 33,8°C, mínima 21,9°C | sensação térmica máx 33,8°C | sensação térmica mín 24,5°C | umidade dia 35,0% | umidade noite 48,0% | chuva dia 0,0% | chuva noite 10,0%Pontalina: máxima 35,2°C, mínima 22,1°C | sensação térmica máx 35,2°C | sensação térmica mín 24,5°C | umidade dia 34,0% | umidade noite 47,0% | chuva dia 0,0% | chuva noite 5,0%Porteirão: máxima 36,9°C, mínima 22,8°C | sensação térmica máx 36,9°C | sensação térmica mín 24,8°C | umidade dia 31,0% | umidade noite 43,0% | chuva dia 0,0% | chuva noite 10,0%Professor Jamil: máxima 35,0°C, mínima 21,4°C | sensação térmica máx 35,0°C | sensação térmica mín 24,5°C | umidade dia 34,0% | umidade noite 50,0% | chuva dia 0,0% | chuva noite 5,0%Rio Quente: máxima 33,7°C, mínima 21,4°C | sensação térmica máx 33,7°C | sensação térmica mín 24,4°C | umidade dia 38,0% | umidade noite 50,0% | chuva dia 0,0% | chuva noite 5,0%Varjão: máxima 34,9°C, mínima 22,0°C | sensação térmica máx 34,9°C | sensação térmica mín 24,5°C | umidade dia 33,0% | umidade noite 46,0% | chuva dia 0,0% | chuva noite 5,0%Vicentinópolis: máxima 35,1°C, mínima 22,8°C | sensação térmica máx 35,1°C | sensação térmica mín 24,7°C | umidade dia 33,0% | umidade noite 43,0% | chuva dia 0,0% | chuva noite 10,0%Água Limpa: máxima 34,5°C, mínima 22,3°C | sensação térmica máx 34,5°C | sensação térmica mín 24,6°C | umidade dia 38,0% | umidade noite 49,0% | chuva dia 0,0% | chuva noite 0,0%Matéria produzida com o uso de Inteligência Artificial.