A região Sul terá tempo com temperaturas elevadas no sábado (2). As cidades mais quentes serão Cachoeira Dourada, com máxima de 32.5°C, Porteirão com 32.3°C e Edéia com 31.8°C. Já as mínimas mais baixas serão registradas em Indiara, com 17.7°C, e Cezarina, com 18.0°C.A umidade média na região será de 61.73%, com Água Limpa apresentando os maiores índices, chegando a 79.0%. A probabilidade média de chuva é baixa, ficando em 8.65%, com as maiores chances em Água Limpa, Aloândia e Bom Jesus de Goiás, todas com 10.0%.Veja a previsão para todas as cidades da região Sul:Aloândia: máxima 31.5°C, mínima 18.2°C | sensação térmica máx 32.2°C | sensação térmica mín 18.2°C | umidade dia 54.0% | umidade noite 76.0% | chuva dia 10.0% | chuva noite 10.0%Bom Jesus de Goiás: máxima 31.5°C, mínima 20.1°C | sensação térmica máx 31.7°C | sensação térmica mín 24.3°C | umidade dia 49.0% | umidade noite 65.0% | chuva dia 10.0% | chuva noite 10.0%Buriti Alegre: máxima 30.2°C, mínima 18.6°C | sensação térmica máx 30.3°C | sensação térmica mín 18.6°C | umidade dia 53.0% | umidade noite 72.0% | chuva dia 10.0% | chuva noite 10.0%Cachoeira Dourada: máxima 32.5°C, mínima 19.7°C | sensação térmica máx 33.8°C | sensação térmica mín 24.2°C | umidade dia 54.0% | umidade noite 72.0% | chuva dia 10.0% | chuva noite 10.0%Caldas Novas: máxima 30.3°C, mínima 18.4°C | sensação térmica máx 30.4°C | sensação térmica mín 18.4°C | umidade dia 53.0% | umidade noite 72.0% | chuva dia 10.0% | chuva noite 10.0%Cezarina: máxima 31.2°C, mínima 18.0°C | sensação térmica máx 31.2°C | sensação térmica mín 18.0°C | umidade dia 50.0% | umidade noite 67.0% | chuva dia 10.0% | chuva noite 10.0%Cromínia: máxima 30.6°C, mínima 19.4°C | sensação térmica máx 30.9°C | sensação térmica mín 24.3°C | umidade dia 52.0% | umidade noite 69.0% | chuva dia 5.0% | chuva noite 10.0%Edealina: máxima 31.7°C, mínima 19.2°C | sensação térmica máx 32.3°C | sensação térmica mín 24.2°C | umidade dia 53.0% | umidade noite 73.0% | chuva dia 0.0% | chuva noite 10.0%Edéia: máxima 31.8°C, mínima 19.0°C | sensação térmica máx 32.3°C | sensação térmica mín 24.3°C | umidade dia 52.0% | umidade noite 71.0% | chuva dia 5.0% | chuva noite 10.0%Goiatuba: máxima 30.3°C, mínima 19.1°C | sensação térmica máx 30.3°C | sensação térmica mín 24.3°C | umidade dia 50.0% | umidade noite 66.0% | chuva dia 0.0% | chuva noite 10.0%Inaciolândia: máxima 31.8°C, mínima 20.2°C | sensação térmica máx 32.9°C | sensação térmica mín 24.1°C | umidade dia 55.0% | umidade noite 75.0% | chuva dia 10.0% | chuva noite 10.0%Indiara: máxima 31.6°C, mínima 17.7°C | sensação térmica máx 31.7°C | sensação térmica mín 17.7°C | umidade dia 50.0% | umidade noite 73.0% | chuva dia 10.0% | chuva noite 10.0%Itumbiara: máxima 31.7°C, mínima 19.2°C | sensação térmica máx 31.9°C | sensação térmica mín 24.3°C | umidade dia 50.0% | umidade noite 67.0% | chuva dia 10.0% | chuva noite 10.0%Joviânia: máxima 31.1°C, mínima 19.3°C | sensação térmica máx 31.8°C | sensação térmica mín 24.3°C | umidade dia 54.0% | umidade noite 72.0% | chuva dia 10.0% | chuva noite 10.0%Mairipotaba: máxima 31.5°C, mínima 19.0°C | sensação térmica máx 31.8°C | sensação térmica mín 24.3°C | umidade dia 51.0% | umidade noite 71.0% | chuva dia 5.0% | chuva noite 10.0%Marzagão: máxima 30.8°C, mínima 18.1°C | sensação térmica máx 31.2°C | sensação térmica mín 18.1°C | umidade dia 54.0% | umidade noite 75.0% | chuva dia 5.0% | chuva noite 10.0%Morrinhos: máxima 30.1°C, mínima 19.2°C | sensação térmica máx 30.5°C | sensação térmica mín 24.3°C | umidade dia 55.0% | umidade noite 73.0% | chuva dia 10.0% | chuva noite 10.0%Panamá: máxima 30.6°C, mínima 19.7°C | sensação térmica máx 30.6°C | sensação térmica mín 24.3°C | umidade dia 49.0% | umidade noite 65.0% | chuva dia 5.0% | chuva noite 10.0%Piracanjuba: máxima 29.7°C, mínima 19.5°C | sensação térmica máx 30.0°C | sensação térmica mín 24.3°C | umidade dia 55.0% | umidade noite 69.0% | chuva dia 0.0% | chuva noite 10.0%Pontalina: máxima 31.0°C, mínima 19.5°C | sensação térmica máx 32.1°C | sensação térmica mín 24.2°C | umidade dia 57.0% | umidade noite 75.0% | chuva dia 5.0% | chuva noite 10.0%Porteirão: máxima 32.3°C, mínima 19.8°C | sensação térmica máx 32.5°C | sensação térmica mín 24.3°C | umidade dia 47.0% | umidade noite 65.0% | chuva dia 10.0% | chuva noite 10.0%Professor Jamil: máxima 30.9°C, mínima 18.8°C | sensação térmica máx 31.3°C | sensação térmica mín 18.8°C | umidade dia 54.0% | umidade noite 73.0% | chuva dia 5.0% | chuva noite 10.0%Rio Quente: máxima 30.1°C, mínima 18.2°C | sensação térmica máx 30.5°C | sensação térmica mín 18.2°C | umidade dia 56.0% | umidade noite 76.0% | chuva dia 10.0% | chuva noite 10.0%Varjão: máxima 30.5°C, mínima 19.4°C | sensação térmica máx 30.5°C | sensação térmica mín 24.4°C | umidade dia 49.0% | umidade noite 64.0% | chuva dia 10.0% | chuva noite 10.0%Vicentinópolis: máxima 30.9°C, mínima 20.1°C | sensação térmica máx 31.6°C | sensação térmica mín 24.2°C | umidade dia 54.0% | umidade noite 68.0% | chuva dia 10.0% | chuva noite 10.0%Água Limpa: máxima 30.9°C, mínima 18.6°C | sensação térmica máx 31.6°C | sensação térmica mín 18.6°C | umidade dia 57.0% | umidade noite 79.0% | chuva dia 5.0% | chuva noite 10.0%Matéria produzida com o uso de Inteligência Artificial.