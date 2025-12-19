A região Sul, para o sábado (20), terá grande chance de chuva como principal característica do tempo. As temperaturas máximas mais elevadas são esperadas em Cezarina e Varjão, ambas com 29.1°C, e em Joviânia, que alcança 29.0°C. As mínimas mais baixas serão registradas em Morrinhos, com 19.6°C, e em Piracanjuba, que terá 19.8°C.A umidade média na região será de 84.77%. Cidades como Cezarina, Indiara e Varjão podem apresentar umidade de até 93.0% durante a noite. A probabilidade de chuva média é de 57.79%, com Aloândia, Caldas Novas e Cezarina registrando as maiores probabilidades, de 75.0%.Veja a previsão para todas as cidades da região Sul:Aloândia: máxima 28.7°C, mínima 20.2°C | sensação térmica máx 31.1°C | sensação térmica mín 24.0°C | umidade dia 78.0% | umidade noite 92.0% | chuva dia 75.0% | chuva noite 75.0%Bom Jesus de Goiás: máxima 28.1°C, mínima 21.3°C | sensação térmica máx 30.5°C | sensação térmica mín 24.2°C | umidade dia 77.0% | umidade noite 87.0% | chuva dia 70.0% | chuva noite 45.0%Buriti Alegre: máxima 27.0°C, mínima 19.9°C | sensação térmica máx 29.1°C | sensação térmica mín 24.0°C | umidade dia 81.0% | umidade noite 92.0% | chuva dia 65.0% | chuva noite 35.0%Cachoeira Dourada: máxima 27.6°C, mínima 21.9°C | sensação térmica máx 30.6°C | sensação térmica mín 24.5°C | umidade dia 80.0% | umidade noite 89.0% | chuva dia 65.0% | chuva noite 70.0%Caldas Novas: máxima 28.3°C, mínima 20.2°C | sensação térmica máx 30.3°C | sensação térmica mín 24.0°C | umidade dia 76.0% | umidade noite 90.0% | chuva dia 75.0% | chuva noite 45.0%Cezarina: máxima 29.1°C, mínima 20.8°C | sensação térmica máx 32.3°C | sensação térmica mín 24.1°C | umidade dia 78.0% | umidade noite 93.0% | chuva dia 75.0% | chuva noite 40.0%Cromínia: máxima 28.7°C, mínima 20.2°C | sensação térmica máx 31.1°C | sensação térmica mín 24.0°C | umidade dia 78.0% | umidade noite 92.0% | chuva dia 75.0% | chuva noite 75.0%Edealina: máxima 28.7°C, mínima 20.2°C | sensação térmica máx 31.1°C | sensação térmica mín 24.0°C | umidade dia 78.0% | umidade noite 92.0% | chuva dia 75.0% | chuva noite 75.0%Edéia: máxima 28.8°C, mínima 21.3°C | sensação térmica máx 32.2°C | sensação térmica mín 24.2°C | umidade dia 80.0% | umidade noite 92.0% | chuva dia 75.0% | chuva noite 45.0%Goiatuba: máxima 27.6°C, mínima 20.5°C | sensação térmica máx 29.6°C | sensação térmica mín 24.0°C | umidade dia 78.0% | umidade noite 89.0% | chuva dia 45.0% | chuva noite 70.0%Inaciolândia: máxima 28.5°C, mínima 21.9°C | sensação térmica máx 31.9°C | sensação térmica mín 24.5°C | umidade dia 80.0% | umidade noite 89.0% | chuva dia 75.0% | chuva noite 45.0%Indiara: máxima 28.6°C, mínima 21.1°C | sensação térmica máx 31.8°C | sensação térmica mín 24.2°C | umidade dia 78.0% | umidade noite 93.0% | chuva dia 50.0% | chuva noite 35.0%Itumbiara: máxima 28.3°C, mínima 21.6°C | sensação térmica máx 30.5°C | sensação térmica mín 24.3°C | umidade dia 77.0% | umidade noite 89.0% | chuva dia 35.0% | chuva noite 65.0%Joviânia: máxima 29.0°C, mínima 21.6°C | sensação térmica máx 31.4°C | sensação térmica mín 24.8°C | umidade dia 79.0% | umidade noite 91.0% | chuva dia 75.0% | chuva noite 45.0%Mairipotaba: máxima 28.7°C, mínima 20.2°C | sensação térmica máx 31.1°C | sensação térmica mín 24.0°C | umidade dia 78.0% | umidade noite 92.0% | chuva dia 75.0% | chuva noite 75.0%Marzagão: máxima 27.9°C, mínima 20.2°C | sensação térmica máx 30.2°C | sensação térmica mín 24.0°C | umidade dia 80.0% | umidade noite 91.0% | chuva dia 35.0% | chuva noite 25.0%Morrinhos: máxima 27.3°C, mínima 19.6°C | sensação térmica máx 29.2°C | sensação térmica mín 24.0°C | umidade dia 82.0% | umidade noite 92.0% | chuva dia 65.0% | chuva noite 45.0%Panamá: máxima 27.6°C, mínima 20.5°C | sensação térmica máx 29.6°C | sensação térmica mín 24.0°C | umidade dia 78.0% | umidade noite 89.0% | chuva dia 45.0% | chuva noite 70.0%Piracanjuba: máxima 27.9°C, mínima 19.8°C | sensação térmica máx 29.6°C | sensação térmica mín 24.0°C | umidade dia 78.0% | umidade noite 91.0% | chuva dia 45.0% | chuva noite 75.0%Pontalina: máxima 28.7°C, mínima 20.2°C | sensação térmica máx 31.1°C | sensação térmica mín 24.0°C | umidade dia 78.0% | umidade noite 92.0% | chuva dia 75.0% | chuva noite 75.0%Porteirão: máxima 28.9°C, mínima 21.4°C | sensação térmica máx 31.8°C | sensação térmica mín 24.2°C | umidade dia 80.0% | umidade noite 92.0% | chuva dia 50.0% | chuva noite 25.0%Professor Jamil: máxima 27.9°C, mínima 19.8°C | sensação térmica máx 29.6°C | sensação térmica mín 24.0°C | umidade dia 78.0% | umidade noite 91.0% | chuva dia 45.0% | chuva noite 75.0%Rio Quente: máxima 28.4°C, mínima 20.2°C | sensação térmica máx 30.3°C | sensação térmica mín 24.0°C | umidade dia 76.0% | umidade noite 90.0% | chuva dia 75.0% | chuva noite 40.0%Varjão: máxima 29.1°C, mínima 20.8°C | sensação térmica máx 32.3°C | sensação térmica mín 24.1°C | umidade dia 78.0% | umidade noite 93.0% | chuva dia 75.0% | chuva noite 40.0%Vicentinópolis: máxima 28.3°C, mínima 20.9°C | sensação térmica máx 30.8°C | sensação térmica mín 24.1°C | umidade dia 79.0% | umidade noite 91.0% | chuva dia 75.0% | chuva noite 45.0%Água Limpa: máxima 27.9°C, mínima 20.2°C | sensação térmica máx 30.2°C | sensação térmica mín 24.0°C | umidade dia 80.0% | umidade noite 91.0% | chuva dia 35.0% | chuva noite 25.0%Matéria produzida com o uso de Inteligência Artificial.