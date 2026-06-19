A região Sul terá um tempo com temperaturas amenas para sábado (20). As cidades mais quentes incluem Marzagão, com máxima de 27.6°C, Cachoeira Dourada, com 27.5°C, e Caldas Novas, também com 27.5°C. As temperaturas mínimas mais baixas serão observadas em Buriti Alegre, com 15.6°C, e Indiara, com 15.8°C.A umidade média na região será de 71.35%. Cidades como Inaciolândia apresentarão umidade de até 88.0% durante a noite, enquanto Água Limpa e Aloândia podem chegar a 85.0% no mesmo período. A probabilidade média de chuva é de 10.29%, com Inaciolândia e Porteirão registrando as maiores probabilidades, ambos com 20.0% durante a noite.Veja a previsão para todas as cidades da região Sul:Aloândia: máxima 26.9°C, mínima 16.1°C | sensação térmica máx 27.6°C | sensação térmica mín 16.0°C | umidade dia 60.0% | umidade noite 85.0% | chuva dia 10.0% | chuva noite 10.0%Bom Jesus de Goiás: máxima 26.6°C, mínima 16.4°C | sensação térmica máx 27.4°C | sensação térmica mín 16.4°C | umidade dia 62.0% | umidade noite 85.0% | chuva dia 10.0% | chuva noite 10.0%Buriti Alegre: máxima 26.3°C, mínima 15.6°C | sensação térmica máx 26.8°C | sensação térmica mín 15.6°C | umidade dia 59.0% | umidade noite 84.0% | chuva dia 10.0% | chuva noite 10.0%Cachoeira Dourada: máxima 27.5°C, mínima 16.6°C | sensação térmica máx 28.3°C | sensação térmica mín 16.6°C | umidade dia 61.0% | umidade noite 84.0% | chuva dia 10.0% | chuva noite 10.0%Caldas Novas: máxima 27.5°C, mínima 16.4°C | sensação térmica máx 27.6°C | sensação térmica mín 16.4°C | umidade dia 55.0% | umidade noite 78.0% | chuva dia 10.0% | chuva noite 10.0%Cezarina: máxima 27.1°C, mínima 15.9°C | sensação térmica máx 27.6°C | sensação térmica mín 15.9°C | umidade dia 59.0% | umidade noite 82.0% | chuva dia 10.0% | chuva noite 10.0%Cromínia: máxima 26.9°C, mínima 16.7°C | sensação térmica máx 27.5°C | sensação térmica mín 16.7°C | umidade dia 59.0% | umidade noite 81.0% | chuva dia 10.0% | chuva noite 10.0%Edealina: máxima 27.3°C, mínima 16.5°C | sensação térmica máx 28.0°C | sensação térmica mín 16.5°C | umidade dia 61.0% | umidade noite 84.0% | chuva dia 10.0% | chuva noite 10.0%Edéia: máxima 27.0°C, mínima 16.6°C | sensação térmica máx 27.7°C | sensação térmica mín 16.6°C | umidade dia 61.0% | umidade noite 84.0% | chuva dia 10.0% | chuva noite 10.0%Goiatuba: máxima 25.9°C, mínima 16.3°C | sensação térmica máx 26.6°C | sensação térmica mín 16.3°C | umidade dia 59.0% | umidade noite 83.0% | chuva dia 10.0% | chuva noite 10.0%Inaciolândia: máxima 26.7°C, mínima 17.0°C | sensação térmica máx 27.8°C | sensação térmica mín 17.0°C | umidade dia 70.0% | umidade noite 88.0% | chuva dia 10.0% | chuva noite 20.0%Indiara: máxima 26.9°C, mínima 15.8°C | sensação térmica máx 27.5°C | sensação térmica mín 15.8°C | umidade dia 61.0% | umidade noite 85.0% | chuva dia 10.0% | chuva noite 10.0%Itumbiara: máxima 27.1°C, mínima 15.9°C | sensação térmica máx 27.6°C | sensação térmica mín 15.9°C | umidade dia 58.0% | umidade noite 83.0% | chuva dia 10.0% | chuva noite 10.0%Joviânia: máxima 26.5°C, mínima 16.7°C | sensação térmica máx 27.3°C | sensação térmica mín 16.7°C | umidade dia 61.0% | umidade noite 84.0% | chuva dia 10.0% | chuva noite 10.0%Mairipotaba: máxima 27.4°C, mínima 16.3°C | sensação térmica máx 28.0°C | sensação térmica mín 16.3°C | umidade dia 59.0% | umidade noite 83.0% | chuva dia 10.0% | chuva noite 10.0%Marzagão: máxima 27.6°C, mínima 15.8°C | sensação térmica máx 27.9°C | sensação térmica mín 15.8°C | umidade dia 56.0% | umidade noite 81.0% | chuva dia 10.0% | chuva noite 10.0%Morrinhos: máxima 26.6°C, mínima 16.4°C | sensação térmica máx 27.2°C | sensação térmica mín 16.4°C | umidade dia 59.0% | umidade noite 83.0% | chuva dia 10.0% | chuva noite 10.0%Panamá: máxima 26.0°C, mínima 16.4°C | sensação térmica máx 26.7°C | sensação térmica mín 16.4°C | umidade dia 60.0% | umidade noite 83.0% | chuva dia 10.0% | chuva noite 10.0%Piracanjuba: máxima 27.2°C, mínima 17.1°C | sensação térmica máx 27.6°C | sensação térmica mín 17.1°C | umidade dia 58.0% | umidade noite 79.0% | chuva dia 5.0% | chuva noite 10.0%Pontalina: máxima 26.9°C, mínima 16.8°C | sensação térmica máx 27.8°C | sensação térmica mín 16.8°C | umidade dia 62.0% | umidade noite 83.0% | chuva dia 10.0% | chuva noite 10.0%Porteirão: máxima 27.1°C, mínima 17.1°C | sensação térmica máx 27.8°C | sensação térmica mín 17.1°C | umidade dia 62.0% | umidade noite 81.0% | chuva dia 10.0% | chuva noite 20.0%Professor Jamil: máxima 27.5°C, mínima 16.5°C | sensação térmica máx 28.0°C | sensação térmica mín 16.5°C | umidade dia 59.0% | umidade noite 81.0% | chuva dia 10.0% | chuva noite 10.0%Rio Quente: máxima 27.1°C, mínima 16.1°C | sensação térmica máx 27.4°C | sensação térmica mín 16.1°C | umidade dia 57.0% | umidade noite 80.0% | chuva dia 10.0% | chuva noite 10.0%Varjão: máxima 26.6°C, mínima 16.8°C | sensação térmica máx 27.1°C | sensação térmica mín 16.8°C | umidade dia 58.0% | umidade noite 78.0% | chuva dia 10.0% | chuva noite 10.0%Vicentinópolis: máxima 26.3°C, mínima 17.3°C | sensação térmica máx 27.2°C | sensação térmica mín 17.3°C | umidade dia 62.0% | umidade noite 85.0% | chuva dia 10.0% | chuva noite 10.0%Água Limpa: máxima 27.2°C, mínima 16.0°C | sensação térmica máx 27.8°C | sensação térmica mín 16.0°C | umidade dia 60.0% | umidade noite 85.0% | chuva dia 10.0% | chuva noite 10.0%Matéria produzida com o uso de Inteligência Artificial.